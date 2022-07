Der St.Galler Noah Baumann ist einer der hippen Stadtimker

NATUR «Es sind keine Haustiere und doch habe ich eine Beziehung zu ihnen»: Der St.Galler Chemiker Noah Baumann ist ein Imker neuster Generation – in der Asphaltwüste In der Stadt sei der Zuwachs an Imkern überdurchschnittlich, heisst es. Auch der 29-jährige Noah Baumann hält Bienen mitten in der Stadt St.Gallen. Ein Besuch bei seinen Tieren. Und warum die Organisation Stadtwildtiere sich dieses Jahr für Wildbienen einsetzt. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 13.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Imker Noah Baumann (l.) und Florim Sabani, Vorstandsmitglied des Vereins Urbanes Grünatelier, prüfen, wie es den Bienen geht. Bild: Ralph Ribi

Zwischen Güterbahnhof und stark befahrener Oberstrasse liegt ein Stück grüne Idylle. Hier wächst ein Maisfeld mitten in der Stadt, in guter Gesellschaft von Zwetschgen- und Mirabellenbäumen. Pro-Specie-Rara-Hühner gackern ihr Glück laut heraus. Wem das noch nicht genügt, um sich in einer Schweizer Stadt zu erden, der muss noch ein paar Schritte weiter in dieses Urbane Grün Atelier machen.

So heisst der Verein, der hier seit 2018 0,5 Hektaren Land bewirtschaftet. Und schon fliegen sie einem um die Ohren, die Bienen. Gemächlich strömen sie in ihr Häuschen und wieder raus. Es steht inmitten von hohem Wildwuchs. «Ich fördere es, indem ich es nicht jäte», sagt Jungimker Noah Baumann und lacht. Der Chemiker ist 29 Jahre alt. Seit bald zwei Jahren hält er Bienen.

Im Winter sind zwei seiner Völker gestorben. Vielleicht habe er sie zu klein eingewintert.

«Ich war traurig, habe mein Vorgehen hinterfragt. Schliesslich ist oft der Imker schuld, wenn es den Tieren nicht gut geht.»

Bienen seien genügsam, sagt er. Einmal wöchentlich schaut der St.Galler nach ihnen. Kontrolliert, ob die Königin die Zellen belegt hat, ob das Volk genug zu essen hat, ob die Bienen ausströmen. «Wenn nicht, müsste ich zufüttern. Das war im Frühsommer aber noch nie der Fall.» Auch wenn er nicht bei den Tieren sei, denke er regelmässig an sie, plane gedanklich die nächsten Schritte. «Es sind keine Haustiere. Und trotzdem habe ich eine Beziehung und Bindung zu ihnen.»

Bienenkasten zum Geburtstag

Lange hatte Baumann überlegt, sich Bienen zuzulegen. Dann schenken ihm Kollegen einen Bienenkasten zum Geburtstag. «Ich konnte nicht mehr zurück und absolvierte den eineinhalb Jahre dauernden Kurs des Imkervereins.» Zurück würde er auch nicht mehr wollen. Zu stark sei die Faszination. Das Schwarmverhalten der Tiere, dass jede Biene sich zurücknehme zu Gunsten der Gemeinschaft. «Wie sie sich absprechen.»

Florim Sabani ist kein Imker. Als Vorstandsmitglied des Urbanen Grün Ateliers bekommt er aber einiges mit, was die Bienen anbelangt. Er sagt:

Florim Sabani, Vorstandsmitglied Urbanes Grün Atelier St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

«Die gelben Hösli, so herzig.»

Wer genau hinschaut, sieht, wie beladen die Insekten von ihrem Flug von Blüte zu Blüte zurückkehren. «Die Hösli sind sogar verschieden farbig, je nachdem, von welcher Blume sich die Bienen bedient haben», sagt Sabani weiter. Er sieht dem Gefliege gerne zu, mag das Gesumme. In der Wabe vermengen die Bienen Pollen mit Speichel zu sogenanntem Bienenbrot. Das Volk und sein Nachwuchs ernähren sich davon. Den Nektar, den sie aus der Blüte in ihren Magen gesaugt haben, würgen sie in der Wabe wieder heraus. Die Arbeiterinnen verarbeiten ihn weiter, mehrmals, bis Honig entsteht. Nächstes Jahr erst rechne er mit Ertrag, so Baumann.

Zu Besuch beim Imker im Urbanen Grün Atelier St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Pflanzen ansäen für die Wildbienen

Sabani freut sich, dass die Insekten auf dem «Naturspielplatz mitten in der Stadt» vertreten sind. «Immer wieder stoppen Menschen hier, betrachten die Bienen und stellen Fragen.» Auch er selber macht sich Gedanken dazu. Honigbienen und Wildbienen seien «Nahrungskonkurrentinnen». Sabani verweist auf eine Studie der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL. Die unkontrollierte Zunahme von Honigbienen übe zunehmend Druck auf wilde Bestäuber aus und gefährde damit die städtische Biodiversität, kommt sie zum Schluss.

«Sie halten sich im gleichen Lebensraum auf und profitieren vom ohnehin knappen Pollenangebot», sagt Sabani. Noch sei das Imkerwesen nicht reguliert. Jeder könne Bienen halten, ein Kurs sei nicht obligatorisch. «Wir versuchen den Wildbienen zu helfen, indem wir eine Ausgleichsfläche mit Pflanzen schaffen, die ihnen schmecken.»

Die Oya-Bar in St.Gallen hat Geld für das Projekt gesammelt. Für jeden Becher Trinkwasser konnten die Gäste Geld in ein Kässeli legen. Damit werden Sabani und Baumann zusammen mit einem Gärtner und weiteren Vereinsmitgliedern einen Wildbienenlebensraum schaffen, bestehend aus diversen blühenden Wiesenflächen sowie natürlichen Nistmöglichkeiten. «Der Verein übernimmt so Verantwortung.»

Baumann trägt einen weissen Imkeranzug, damit ihn die Tiere nicht stechen. «Und doch erwischen sie mich manchmal. Unterdessen steckt mein Körper die Stiche gut weg.» Vor ein paar Wochen erst, ist eine alte Königin mit einem Teil ihres Volkes ausgeströmt. Zeichen dafür, dass es zu gross ist und junge Königinnen nachgezogen sind.

Ein Staat kann im Sommer aus bis zu 40’000 Individuen bestehen, heisst es. Baumann hat es mit Sabanis Hilfe wieder eingefangen und in einen neuen Kasten gesteckt. «So vermehren wir Imker unsere Völker. Das war spannend», sagt er. Jedes Mal, wenn er die Kästen öffne, sei er aufgeregt, so Baumann. Hat es mehr Eier gegeben? Wo hält sich die Königin auf, die er mit einem Filzstift markiert hat? Und: Hoffentlich entdeckt er nur wenige abgefallene Varroamilben auf der Unterlage. Sie gelten als der grösste und gefährlichste Feind der Bienen, schlimmer noch als ein zu kalter Stock im Winter. Er behandle sie mit organischen Säuren, damit Milben keine Chance hätten.

Jungimker Noah Baumann. Bild: Ralph Ribi

«Ich lerne jede Woche dazu.»

Ungenaues Gärtnern ist gut für die Wildbienen

Es sind gute Zeiten für Bienen. Anerkennung und Bewusstsein für sie steigen. Insekten bestäuben gemäss Studien 80 Prozent der Wild- und Nutzpflanzen. «Ein Grossteil dieser Insekten sind Bienen. Ohne sie würden auf unseren Balkonen keine Tomaten wachsen», sagt Anouk Lisa Taucher von Stadtwildtiere. Immer mehr Projekte fördern deshalb Wildbienen, auch Stadtwildtiere St.Gallen hat sie dieses Jahr als Schwerpunkt gewählt. Die Bevölkerung ist eingeladen, Beobachtungen von Wildbienen zu melden. Über 600 Wildbienenarten leben in der Schweiz, viele davon in der Stadt. «In Zürich sind mehr als 200 Arten vertreten, in St.Gallen wird es wohl ähnlich sein», sagt Taucher.

Stadtwildtiere fordert die Bevölkerung auf, Fotos von Wildbienen einzuschicken. Das hier ist eines der bisher eingereichten Bilder. Bild: Stadtwildtiere.ch

Dazu wertet die Organisation die eingereichten Fotografien aus. «90 Bilder sind bereits eingegangen, das freut uns sehr.» Taucher schickt aber auch Freiwillige los, die Wildbienen systematisch dokumentieren und erfassen. Private können Wildbienen mit einheimischen Blüten in ihren Gärten fördern, auch mit einem guten Angebot an Niststellen. Taucher rät:

«Einfach mal eine Bodenstelle offen lassen, einen Pflanzenstängel stehen lassen, schon legen Wildbienen dort Larven ab.»

Wer es nicht so genau nimmt mit Gärtnern, muss kein schlechtes Gewissen haben.

Schön anzusehen, lecker für die Bienen

«Im Idealfall finden Privatpersonen bei unseren Bepflanzungen Inspiration für ihren eigenen Garten und tragen damit zu einer lebenswerten und biodiversen Stadt bei», sagt Adrian Stolz, Leiter der Dienststelle Stadtgrün. Bei den wechselnden Bepflanzungen an besonderen Orten, zum Beispiel beim Gauklerbrunnen, im Leonhardspärkli oder auch in den Blumenschalen, achte die Abteilung darauf, dass sie eine Mischung aus Pflanzen verwende.

«Eine Mischung, die sowohl für die Bevölkerung schön anzuschauen ist, wie auch den Bienen und anderen Insekten gute Futtermöglichkeiten bietet», sagt er. Auf anderen Flächen, beispielsweise Blumenwiesen, Ruderalflächen oder bei kleinen Grünflächen im Strassenraum, achte Stadtgrün bei der Einsaat darauf, dass möglichst viele einheimische Pflanzen verwendet werden. «Sie sind gut für die einheimische Fauna.»

Fast schon akademisches Hobby

Seit 2010 steigt die Zahl der Imker wieder, heisst es auf der Website der Zürcher Organisation Stadtbienen.org. Gerade in der Stadt sei der Zuwachs an Bienenhaltern überdurchschnittlich. Otto Hugentobler, Präsident des Verein Bienen Region St.Gallen, bestätigt, dass das Interesse an Bienen zunimmt.

Bei seinem Amtsantritt 2011 habe der Verein rund 900 Völker und 130 Imker und Bienenfreunde gezählt. Nun sind es 900 Völker und 180 Mitglieder, davon 140 Bienenhalterinnen und Bienenhalter. «Früher hielt ein Imker mehr Völker, früher waren die Völker eher in Bauernhand.» Das Hobby sei aufwendiger geworden, wegen der durch internationalen Handel eingeschleppten Varroamilben unter anderem. Und akademischer. Er sagt:

«Heute interessieren sich Menschen für Bienen, weil sie die ökologischen Zusammenhänge erkennen wollen.»

Darunter sind viele Städter. Und Junge wie Noah Baumann.

Honigbienen und Wildbienen, ernsthafte Konkurrenten? «Wissenschaftlich nicht bewiesen», sagt Hugentobler. Problematisch hingegen sei, dass in der Schweiz von Herbst bis Frühling kaum immer genügend Pflanzen blühen würden, an denen sich die Insekten sattessen könnten. «Wir können ja auch nicht überleben, wenn wir uns nur an Weihnachten den Bauch vollschlagen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen