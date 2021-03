Natur «Dieses Moor ist aus botanischer Sicht ein Juwel»: Jugendliche hängen in der Arnegger Witi Holzhäuschen für den Waldkauz und den Siebenschläfer auf Die Arnegger Witi ist ein Froschparadies. Jetzt will der Gossauer Naturschutzverein das Moorgebiet von nationaler Bedeutung aufwerten. Er hat den angrenzenden Tannenwald gekauft, um die Artenvielfalt zu fördern. Gossauer Jugendliche helfen mit und hängen Behausungen für Waldkäuze, Siebenschläfer und Fledermäuse auf. Melissa Müller 01.03.2021, 05.00 Uhr

Jugendliche überqueren einen Wasserlauf in der Arnegger Witi. Hier wächst auch die Schwarzerle, ein typischer Moorbaum, der gern im Wasser steht. Bild: Ralph Ribi (18. Februar 2021)

Der Weg ins Moor hat etwas Geheimnisvolles. Förster Patrick Schilling führt ein paar Jugendliche der Oberstufe Rosenau durch den Wald der Arnegger Witi zu einer Lichtung. Es ist, als würden sie eine andere Welt betreten. Das Auge schweift über Tümpel, Schilf und knorrige Birken. Es riecht nach Moos. Der Boden ist weich wie ein Wasserbett. Im Nu sind die Turnschuhe der 14-Jährigen nass. «Willkommen im Moor», begrüsst Manuel Bühler, Präsident des Naturschutzvereins Gossau und Umgebung, die Kleinklasse. Die Arnegger Witi sei ein Amphibienlaichgebiet von nationaler Bedeutung, sagt Bühler, der Gummistiefel trägt.

Manuel Bühler, Präsident des Naturschutzvereins Gossau, staunt immer wieder über die Pflanzenvielfalt in der Arnegger Witi. Sie steht im Gegensatz zu den vielen intensiv gedüngten Wiesen, die für viele Insekten nutzlos sind. Bild: Ralph Ribi (18. Februar 2021)

Einige Teenager waren noch nie in einem Moor – und es gibt auch nicht mehr so viele. In den vergangenen 200 Jahren wurden gemäss Bundesamt für Umwelt fast 90 Prozent der Moore in der Schweiz zerstört. Nun erfahren die Schüler, dass der matschige Boden Torf heisst und aus zersetzten Pflanzen besteht. In einem Jahr bildet sich nur ein Millimeter Torf. Es dauert also tausend Jahre, bis ein Meter Torf entsteht.

Das saure Milieu im Torf bietet den perfekten Lebensraum für seltene Pflanzen und Tiere. Manuel Bühler sagt:

«Hier lebt eine beachtliche Population an grasgrünen Laubfröschen.»

Auch die Mopsfledermaus, die Wasserfledermaus und der Waldkauz finden in der Arnegger Witi einen Lebensraum.

Der grasgrüne Europäische Laubfrosch (Hyla arborea) ist sehr selten geworden. 2020 haben die Naturschützer in der Arnegger Witi rund 50 erwachsene Tiere gezählt. Bild: PD

Blutauge, Trollblume, Zwiebelorchis

Über 320 verschiedene Pflanzenarten hat die Gossauer Botanikerin Ursula Tinner im Gebiet inventarisiert. Darunter das Blutauge, die Zwiebelorchis, die Alpen-Haarbinse, die Trollblume, der Schwalbenwurz-Enzian und zahlreiche Torfmoose. Im Wald um das Moor gedeiht das relativ seltene Gelbe Windröschen. «Aus botanischer Sicht ist das Moor ein Juwel», sagt Manuel Bühler.

Damit das Gebiet für Fauna und Flora noch wertvoller werden kann, muss der Mensch Hand anlegen. Der Naturschutzverein hat zwei direkt an das Flachmoor grenzende Waldparzellen erworben. «Das ermöglicht es uns, die Arnegger Witi in den kommenden Jahren umfassend ökologisch aufzuwerten», sagt Bühler. Dies sei schwieriger, solange der Wald privaten Besitzern gehört, die sich mehr für den Profit interessieren.

Die Naturschützer arbeiten eng zusammen mit dem Gossauer Förster Patrick Schilling. Er sagt:

«Es ist ein Glück, dass das Moor von Wald umgeben ist. So kommt weniger Dünger oder gar Gift von der Landwirtschaft hinein.»

Je mehr Licht, desto mehr verschiedene Pflanzen könnten im Wald wachsen. Wenn man aber alle Bäume fällen würde, würden nur noch Brombeeren wuchern. Schilling hat mit den Forstwarten den Tannenwald bereits gelichtet und etliche Bäume gefällt. Sie haben einen Haufen Äste und Totholz liegen gelassen. «Das sieht jetzt hier aus wie eine Sauerei», erklärt er den Jugendlichen. Doch diese häufig als Unordnung empfundenen Strukturen seien ein wichtiger Bestandteil natürlicher Wälder und könnten Tieren als Unterschlupf dienen.

Nistkästen aufhängen

Danach geht's an die Arbeit: Die Jugendlichen hängen selbst gebaute Nistkästen an den Bäumen auf, sowie Behausungen für Fledermäuse und Haselmäuse. Schülerin Tamara klettert mit dem Förster auf den Baum und befestigt einen Nistkasten für Waldkäuze mit Kabelbindern an einen Ast.

Förster Patrick Schilling hilft Schülerin Tamara, einen Nistkasten für den Waldkauz aufzuhängen. Bild: Ralph Ribi (18. Februar 2021)

Eigentlich baut der Waldkauz sein Nest am liebsten in Höhlen von grossen, alten Bäumen. Weil es hier aber keine solch alten Bäume gibt, ist der Vogel auf künstliche Nisthilfen angewiesen. «Könnte es sein, dass ein anderer Vogel in dieses Haus einzieht?», fragt Tamara. «Schon möglich», sagt Manuel Bühler. Aber Blaumeisen würden diese Holzkiste gewiss nicht besetzen. Sie wählen schmalere Zugänge, weil sonst eine Elster oder ein Eichhörnchen ihr Nest ausrauben könnte. Auch für den Siebenschläfer haben die Schüler ein Haus gebaut. Laut Bühler schläft er nicht sieben, sogar acht Monate und müsste eigentlich Achtschläfer heissen. Im Herbst wollen die Schüler bei der Kontrolle der Tierbehausungen dabei sein. Dann wird man erkennen können, wer darin eingezogen ist.

Am Waldrand leben mehr Tiere als im Wald

Der Waldrand ist heute scharf getrennt vom Moor. Das soll sich ändern und in Zukunft zusammenwachsen. «Der Waldrand sollte nicht abrupt mit Tannen enden, sondern sanft abfallen mit Büschen, Kräutern und Gräsern», sagt Schilling. Diese Übergangszone sei sehr wichtig, denn sie biete Vögeln, Feldhasen, Schlangen, Eidechsen und Igeln Unterschlupf. Hier seien auch viel mehr Tiere zuhause als im Wald. Darum wird der Waldrand ums Moor mit Büschen wie Schwarzdorn, Pfaffenhütchen und Weissdorn bepflanzt.

Das Moorgebiet sei eigentlich kein Nadelholzstandort, sagt der Förster. Bevor Torf abgebaut wurde, war das Gebiet frei von Wald. Der Mensch habe die Monokultur aus Fichten angelegt, um das Moor auszutrocknen, denn die Bäume saugen viel Wasser aus dem Boden. Für die Artenvielfalt seien hier Laubbäume wie Eschen, Ulmen, Ahorne, Birken und Buchen geeigneter. «Den Wald vielfältiger machen, geschieht jedoch nicht von heute auf morgen», sagt Schilling.

«Wir Förster müssen für drei Generationen nach uns denken.»

Naturschützer Manuel Bühler hofft ebenfalls, dass auch noch in 100 Jahren die Frösche in der Arnegger Witi fröhlich quaken werden. Er sei immer wieder erstaunt über die Vielfalt, die man auf diesem Flecken antreffe – im Gegensatz zu den überdüngten Kuhwiesen ringsum, auf denen fast nur noch Löwenzahn und Hahnenfuss wachsen und wo Schmetterlinge kaum Nahrung finden. «Im Vergleich sind das grüne Wüsten.»

Förster Patrick Schilling bringt der Schulklasse das Moor näher. Da manche Vögel am Boden brüten, solle man nicht kreuz und quer herum streifen. Bild: Ralph Ribi (18. Februar 2021)