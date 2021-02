Natur Bodenseepegel knackt allzeit Februarrekord: In den Bergen liegt ähnlich viel Schnee, wie im Hochwasserjahr 1999 Nach Dauerregen und Schneeschmelze hat der Bodenseepegel diesen Monat 396,05 m ü. M. erreicht. Damit hat er den bisherigen Februarrekord aus dem Jahr 2018 um 15 Zentimeter übertroffen. In den Bergen liegt ähnlich viel Schnee wie 1999, als Starkregen und Schneeschmelze im Juni ein Jahrhunderthochwasser am Bodensee verursachten. Rudolf Hirtl 19.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Pegel des Bodensees liegt deutlich über dem langjährigen Schnitt für den Monat Februar. Bild: Tino Dietsche

In den Alpen liegt nach den heftigen Schneefällen von Januar und Februar eine dicke Schneeschicht. Die Situation in den Bergen gleicht jener des Jahrhundertwinters 1999. Im folgenden Frühsommer hatten starke und warme Niederschläge zusammen mit der Schneeschmelze zu einem Anstieg von Fluss- und Seepegeln geführt.

Die Folge war ein Jahrhunderthochwasser, das am Bodensee am 11. Juni beim Messpunkt Rorschach mit 397,89 m ü. M. seinen Höhepunkt erreichte. Ob es auch dieses Jahr im Spätfrühling zu Hochwasser und Überschwemmungen kommt, ist zum jetzigen Zeitpunkt reine Spekulation.

Wassermenge im Schnee doppelt so hoch wie 1999

Gemäss den Messungen des WSL-Instituts für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) in Davos liegt derzeit im Einzugsgebiet der Bodenseezuflüsse Schnee in bis zu 400 Zentimetern Höhe. Über 300 Zentimeter dick ist beispielsweise die Schneedecke auf dem Weissfluhjoch oberhalb von Davos. Die höchsten Schneedecken werden in diesem Gebiet üblicherweise zwischen Februar und April erreicht. Im Hochwasser-Jahr 1999 lagen dort 346 Zentimeter Schnee.

Messlatte im Hafen von Goldach. Bild: Rudolf Hirtl

Wassersäule ist doppelt so hoch wie 1999

«Basierend auf den Ergebnissen unserer Modelle, die auf der Datenassimilation aller verfügbaren Schneehöhenstationen mit Messdaten beruhen, können wir sagen, dass das derzeitige mittlere Schneewasseräquivalent für das Einzugsgebiet Alpenrhein bei 250 Millimetern liegt», sagt Rebecca Mott-Grünewald vom SLF. Der Durchschnitt seit 1998 liege bei 200 Millimetern. Im Vergleich dazu entsprach die Schneedecke 1999 zur selben Zeit nur rund 120 Millimetern Wassersäule. Anders gesagt, die Wassermenge in Millimetern, die man erhalten würde, wenn man die Schneedecke mit gleicher Dichte schmelzen würde, wäre zum jetzigen Zeitpunkt mehr als doppelt so gross wie im Hochwasserjahr. Rebecca Mott-Grünewald sagt:

«Im Vergleich zum Winter 1998/1999 sind wir derzeit bei einer sehr ähnlichen Schneehöhe. Es ist jedoch anzumerken, dass im Winter 1999 die Schneehöhen noch Ende Februar, März und April stark anstiegen.»

«Den weiteren Verlauf des Spätwinters können wir noch nicht vorhersagen. Prinzipiell gilt, dass überdurchschnittliche Schneemengen an sich noch kein Problem darstellen. Es ist ein Zusammenspiel aus den Witterungsbedingungen im Frühling und den Wasserressourcen im Gebirge in Form von Schnee.»

Kritische Situationen treten laut Rebecca Mott-Grünewald vor allem auf, wenn es starke Niederschlagsereignisse während der starken Schmelzphase gibt. Vor allem Regen auf Schnee führe aufgrund verstärkten turbulenten Wärmeaustauschs zu starker Schneeschmelze, die dann das Fass zum Überlaufen bringen könne.

Seepegel 81 Zentimeter über dem Monatsmittel

Das Schmelzen des in den Bergen liegenden Schnees alleine würde also nicht ausreichen, um ein Hochwasser auszulösen. Nur die Kombination einer über der Nullgradgrenze liegenden Temperatur, tagelangem Starkregen auf wassergesättigte Böden und einer Schneeschmelze würden den Seepegel erneut auf so dramatische Weise wie 1999 ansteigen lassen.

Wenn Schneeschmelze und Regen zusammenkommen: Auch im Juni 2016 trat der Bodensee dadurch bei Rorschach über seine Ufer. Bild: Rudolf Hirtl



Seepegel war im Februar noch nie so hoch

Am Donnerstag stand der Pegel in Rorschach bei 395,87 m ü. M. Der Wasserstand des Bodensees zeigt damit ein für die Jahreszeit überdurchschnittliches Niveau und liegt 81 Zentimeter über dem langjährigen Monatsmittel für Februar von 395,87 m ü. M. Der Rekordwert für den Monat Februar wurde im Jahr 2018 mit 395,90 m ü. M. notiert. Vor sieben Tagen hat der Bodensee diese Marke mit 396,05 m ü. M. geknackt. Seither reduziert sich der Pegel täglich um vier Zentimeter. Ein Zentimeter Seeanstieg entspricht übrigens 5,4 Millionen Kubikmetern Wasser. Das sind nicht weniger als 2160 olympische Schwimmbecken.