National Summer Games 2022: Torch Run von der Olma zum Kybunpark

National Summer Games «Flamme der Hoffnung» kündigt St.Galler Grossereignis an: Bundesrätin Viola Amherd begrüsst geistig behinderte Athletinnen und Athleten im Kybunpark Mit dem Fackellauf beginnen am Sonntag die National Summer Games von Special Olympics – der weltweit grössten Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung. 50 Athletinnen, Athleten und Polizisten marschieren mit der olympischen Flamme von der Olma zum Kybunpark.

Die National Summer Games in St.Gallen werden mit einem Fackellauf eingeläutet. Bild: PD

Magisch und voller Mystik ist das olympische Feuer. Eine ganz spezielle Flamme, die vom griechischen Olympia aus ihren Weg findet zum Austragungsort der olympischen Spiele. Nach einer Staffette rund um den Erdball erreicht sie alle zwei Jahre die Stadt der Spiele. Das gibt es am Sonntag auch in St. Gallen. Die Flamme wird von einer Gruppe aus 30 Polizistinnen und Polizisten sowie 20 Athletinnen und Athleten vom Zentrum der Summer Games, dem Olmagelände, zum Kybunpark gebracht, wo die Spiele am Donnerstag, 16. Juni, im Beisein von Bundesrätin Viola Amherd und Stadtpräsidentin Maria Pappa eröffnet werden.

Zwischenstopp am Bahnhof

Am Sonntag startet der Torch Run mit der «Flame of Hope» («Flamme der Hoffnung») um 13 Uhr bei der Olma-Arena. Die Route verläuft zunächst durch die Innenstadt zum Waaghaus, Bärenplatz, Klosterplatz, Mannenweiher und zum Bahnhofplatz, wo um 14.30 Uhr ein Zwischenstopp eingelegt wird.

Das zweite Teilstück, welches von den 50 Beteiligten per Velo unter die Räder genommen wird, führt zum Polizeigebäude an der Vadianstrasse und via Zürcherstrasse zum Kybunpark, der um 17 Uhr erreicht wird.

Alexandros Melidis (l.) und Martin Mock: Beide spielen Basketball, beide organisieren die National Summer Games in St.Gallen mit. Ralph Ribi

Die Tickets für die Eröffnungsfeier am kommenden Donnerstagabend werden werden exklusiv verlost unter sg2022.ch. Man darf sich auf eine emotionale Stimmung mit vielen Höhepunkten freuen im Kybunpark: Die Sportlerinnen und Sportler marschieren ein. Der Chor im Centrum der Talentschule Musik und der Oberstufe Schönau singen die Special-Olympics-Hymne. Und die «Flame of Hope» wird entzündet.

Begegnungen ermöglichen und Barrieren abbauen

Ein 14-köpfiges lokales Organisationskomitee organisiert die National Summer Games in Zusammenarbeit mit Special Olympics Switzerland. Linda Forster, die zukünftige Messeleiterin der Olma, leitet das Ressort Side Events. Dieses organisiert die Anlässe seit eineinhalb Jahren ehrenamtlich. Zu diesen Side Events gehören neben der Eröffnungsfeier auch die Schlussfeier, der Fackellauf und weitere Anlässe auf dem Olma-Areal. Linda Forster sagt:

«Die Summer Games werden die vier schönsten Tage meines Lebens sein.»

Das Motto der St.Galler Spiele - «St.Gallen mit allen» - weist auf das Hauptziel der Veranstaltung hin: Die Inklusion, die Diversität und das Miteinander der Menschen hier und überall auf der Welt. Unnötige Hürden und Barrieren sollen abgebaut und die bis heute vorherrschende Zweiklassengesellschaft überwunden werden. An allen 14 Standorten der Summer Games soll die Begegnung zwischen den 1'400 geistig behinderten Athletinnen und Athleten und den Nicht-Behinderten ermöglicht und gefördert werden.

2'300 Gäste verpflegen

Zu den 14 Sportstätten gehören das Leichtathletikstadion Neudorf, der Bodensee bei Arbon für die Segelwettbewerbe, das Hallenbad Blumenwies, der Säntispark für das Bowling, das Gründenmoos für das Fussballturnier und das Athletikzentrum für die Basketballspiele. Insgesamt müssen während der viertägigen Spiele 2'300 Leute verpflegt werden, was eine perfekte Logistik voraussetzt.

Während des Flammenlaufs wird ein Videofilm produziert, welcher an der Eröffnungsfeier im Kybunpark gezeigt wird. Vor dem Entzünden der «Flame of Hope» wird Sportministerin Viola Amherd die Eröffnungsrede halten und damit dem Anlass die gebührende Anerkennung verleihen.

Stadtpräsidentin Maria Pappa erklärt im Anschluss die St.Galler Summer Games offiziell für eröffnet.

Um die Medallienzeremonien in St.Gallen angemessen feiern zu können, ist Linda Forster eigens nach Villars gereist, dem letzten Austragungsort der National Games, um sich ein Bild davon zu machen. Insgesamt sind sieben Medal Plazas geplant, um die zahlreichen Medallienzeremonien für die Einzel- und Mannschaftssportlerinnen und Sportler in einem würdigen Rahmen durchführen zu können.

Polizisten verzichten auf Honorar

Weil nicht nur die Sicherheit während der Spiele an erster Stelle steht, sondern auch die Inklusion im Fokus steht, ist die Organisation IPA (International Police Association) mit 20 Leuten am Torch Run dabei. Dafür opfern sie einen Teil ihrer Freizeit und verzichten auf ein Honorar. Mit von der Partie sind auch Vertreter der Bike Police und der Reiterstaffel. Vorbild und Gründer der internationalen Torch-Run-Bewegung war eine Gruppe von Polizeioffizieren aus Kansas USA, die 1981 den ersten Torch Run in einer High School organisierten. Die Idee wurde von den Special Olympics übernommen und wird bis heute weitergeführt.

