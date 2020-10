«Das muss sich alles auch noch rechnen»: St.Galler Narren bangen um die Fasnacht Spielfreigabe für die Guggen, Zuversicht bei den Schnitzelbänklern: Ob die St.Galler Fasnacht 2021 überhaupt stattfinden kann, ist ungewiss. Klar ist aber bereits jetzt: Eine normale Fasnacht wird das nicht. Luca Ghiselli 12.10.2020, 05.00 Uhr

Konfettischlacht und Corona: Gibt es auch 2021 so unbeschwerte Szenen an der St.Galler Fasnacht? Bild: Ralph Ribi (23. Februar 2020)

30000 Menschen dicht an dicht gedrängt, strahlender Sonnenschein, Feststimmung. Es sind noch nicht einmal acht Monate vergangen, und doch scheinen die Szenen des St.Galler Fasnachtsumzugs 2020 heute undenkbar. Die Fasnacht ist die Antithese zur Coronazeit: Feuchtfröhlich, wild, ausgelassen. Social Distancing und Fasnacht – das geht kaum zusammen.

Doch acht Monate nach der letzten Fasnacht ist vier Monate vor der nächsten. Bis zum Auftakt vor dem Waaghaus am 11.11. dauert es noch weniger als einen Monat. Die Verantwortlichen von Fasnachtsgesellschaft, Schnitzelbänkler und Ehren-Födlebürger arbeiten deshalb bereits an der nächsten St.Galler Fasnacht. Doch dieses Jahr ist nichts wie sonst, die Planungsunsicherheit riesig. Kann die Fasnacht überhaupt stattfinden? Und wenn ja, wie?

«Das wird keine normale St.Galler Fasnacht»

Bruno Bischof, Präsident der St.Galler Fasnachtsgesellschaft. Bild: Urs Bucher

Vieles hängt davon ab, was die St.Galler Fasnachtsgesellschaft macht. Der Verein ist so etwas wie die tragende Säule der Fasnacht in der Stadt, bringt Akteure zusammen und veranstaltet den Auftakt am 11.11. und den Umzug am Fasnachtssonntag. Und sie betreibt die Fasnachtsbeizen in der Kellerbühne und im Waaghaus. «Die Situation ist schwierig», sagt Präsident Bruno Bischof. Es sei zum jetzigen Zeitpunkt kaum möglich, abzuschätzen, wie die Fasnacht 2021 aussehen könnte. Klar sei aber, dass sie anders werde als in normalen Zeiten. Derzeit sei man in Abklärung, welche Schutzmassnahmen nötig seien, damit einige Eckpunkte des Programms doch stattfinden könnten.

«Unser Ziel ist, dass wir vor dem 11.11. wissen, was stattfinden kann und was nicht.»

Das Problem sei im Wesentlichen, dass der Aufwand mit allfälligen Schutzmassnahmen eher zunehme, während der Ertrag wegen Platzbeschränkungen abnehme. «Das muss sich alles auch noch rechnen», sagt Bruno Bischof. In die Fasnachtsbeiz in der Kellerbühne könne man unter den gegenwärtigen Bestimmungen nur etwas mehr als 60 Personen einlassen. In normalen Jahren seien es deutlich mehr – und die Schnitzelbänke Wochen im Voraus ausverkauft. Zwar habe man möglichst viele Ausgaben in der Planung so weit wie möglich hinausgezögert.

«Trotzdem kommt irgendwann der Punkt, an dem man auf den Knopf drücken muss. Und ab dann kostet es.»

Keine Bühne in den Gassen für die Guggen

Andreas Jakob, Präsident der Vereinigten Guggen St.Gallen. Bild: Urs Bucher

Andreas Jakob, Präsident der Vereinigten Guggen St.Gallen, sagt auf Anfrage, der Verband habe den einzelnen Guggen Spielfreigabe erteilt. «Es ist jeder Guggenmusik selbst überlassen, ob sie spielen will oder nicht.» Die Anmeldungen hielten sich allerdings in Grenzen. «Für den 11.11. ist nur eine Gugge angemeldet, für den Schmutzigen Donnerstag sind es etwa fünf.» Die von den Vereinigten Guggen organisierten Bühnen auf dem Bärenplatz und in der Neugasse werden hingegen fehlen. Ein «gesunder Pessimismus» sei angebracht, sagt Jakob.

Urs Welter als «Narr vo Sanggalle». Bild: Urs Bucher

Optimistischer sind die Schnitzelbänkler. Sie treten jeweils während der Fasnacht neben der Kellerbühne auch in rund einem Dutzend Beizen in der Innenstadt auf. Ihr Vorteil: Die Schutzkonzepte sind in den Beizen bereits seit Monaten in Kraft, das Contact Tracing dürfte ebenfalls kein Problem sein. Urs Welter, der seit rund 30 Jahren als «Narr vo Sanggalle» auftritt, sagt:

«Die Schnitzelbänkler haben grundsätzlich Bereitschaft signalisiert, auch 2021 aufzutreten.»

Auch die Beizen hätten Interesse bekundet. Ausserdem denke man über Open-Air-Auftritte nach. Und die Schnitzelbänkler überlegen sich, am 11.11. eine kleine Aktion durchzuführen. «Es gibt die Idee, in der einen oder anderen Fasnachtsbeiz am 11.11. abends einen Mini-Auftritt zu zeigen.»

Wird auch 2021 ein Ehren-Föbü verschossen?

Michael Hüppi, Kanzler der Ehren-Födlebürger. Bild: Ralph Ribi

Sind auch die Ehren-Födlebürger mit ihrer Konfettikanone dabei? Kanzler Michael Hüppi sagt, man erörtere derzeit verschiedene Szenarien. «Der Föbü-Abend im Waaghaus dürfte vermutlich aber Covid-19 zum Opfer fallen.» Der Rest hänge im Wesentlichen davon ab, ob die Fasnacht stattfinde. Falls es eine sogenannte Light-Version der Fasnacht gebe, könnte der Verschuss des neuen Ehren-Föbü wie gewohnt stattfinden – allerdings mit den gängigen Schutzmassnahmen wie Abstandhalten, Beschränkung der Teilnehmerzahl oder Maskenpflicht. «Und falls die Fasnacht gar nicht stattfinden kann, verschiessen wir den neuen Ehren-Föbü im Tiefentobel, wo die Kanone gelagert wird», scherzt Hüppi. Der Humor ist den Narren trotz Covid-19 nicht abhanden gekommen.