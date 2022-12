Namenswechsel: Knabenmusik St.Gallen wird umgetauft in Sinfonics

Namenswechsel «Die Zeit ist reif für einen genderneutralen Namen»: Die Knabenmusik St.Gallen nennt sich in Zukunft «Sinfonics» Der Name «Knabenmusik» passt nicht mehr: Die Hälfte der Musizierenden sind Mädchen. Und auch die jungen Männer lassen sich nicht mehr gerne als Knaben bezeichnen. Doch die Suche nach einem neuen Namen gestaltete sich alles andere als einfach. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 12.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Längst musizieren nicht mehr nur Knaben: Die Knabenmusik St.Gallen hat deshalb einen neuen Namen gesucht - keine einfache Angelegenheit. Bild: Marius Eckert (7. Dezember 2022)

Die Knabenmusik St.Gallen trägt ihren Namen seit bald 75 Jahren. Und doch wurde schon seit langem darüber diskutiert, ihr eine modernere und vor allem auch geschlechtsneutrale Bezeichnung zu geben. Immer wieder wurde das Vorhaben jedoch verworfen oder verschoben. «Nun sind sich alle einig, dass die Zeit für einen Namenswechsel reif ist», sagt Daniel Kern, der die Knabenmusik seit März 2021 präsidiert. «Die Hälfte unserer jugendlichen Musizierenden sind Mädchen, und auch die männlichen Mitglieder lassen sich heute nicht mehr gerne als Knaben bezeichnen.»

Der Entschluss, sich auf die Suche nach einer würdigen Nachfolgebezeichnung für die Knabenmusik zu machen, fiel im Vorfeld des 75-Jahr-Jubiläums. Dieses wird das traditionsreiche St.Galler Jugendblasorchester im Vereinsjahr 2023 feiern. Um am Jubiläumsfest im September nächsten Jahres mit einem neuen Namen auftreten zu können, wurde bereits im Herbst 2021 ein öffentlicher Wettbewerb lanciert. Laut Daniel Kern gingen viele interessante Vorschläge ein.

«Eine Bezeichnung, bei welcher der Funke auf Anhieb gesprungen wäre, war jedoch nicht darunter.»

Daniel Kern, Präsident der Knabenmusik St.Gallen. Bild: Belinda Schmid

Auch ein extra einberufener Workshop brachte kein befriedigendes Resultat. «Wir stellten fest, dass es ganz und gar nicht einfach ist, einen Namen zu finden, der alle Kriterien erfüllt.» Modern und zeitlos sollte er sein, jugendlich und dynamisch sowie gendergerecht, politisch und konfessionell neutral. Ein grosser Wiedererkennungseffekt, die Verbindung zur Musik und ein erkennbarer Bezug zur Stadt und Region waren überdies erwünscht.

Schliesslich wandte sich der Vorstand an die St.Galler Agentur Schrägstrich, die sich der Namenssuche annahm. «Ihr Vorschlag überzeugte nicht nur die Vereinsleitung, sondern auch die Stimmberechtigten an der ausserordentlichen Hauptversammlung, die wir Mitte September einberufen hatten», sagt Daniel Kern. Der Abstimmung sei eine engagierte und lebhafte Diskussion vorausgegangen. Am Ende aber hätten die Anwesenden dem neuen Namen einstimmig zugestimmt.

Die Knabenmusik St.Gallen probt: Nächstes Jahr wird sie das 75-Jahr-Jubiläum feiern. Bild: Marius Eckert (7. Dezember 2022)

Statutenänderung steht noch aus

Mit dem Ja zur neuen Bezeichnung «Sinfonics St.Gallen» hat der Vorstand zwar grünes Licht für das weitere Vorgehen rund um den Namenswechsel erhalten, doch definitiv abgesegnet ist die neue Bezeichnung erst mit der Statutenänderung, welche an der Hauptversammlung im Frühling 2023 unterbreitet wird. Danach gebe es viel zu tun, um den neuen Namen einzuführen:

«Es braucht ein neues Logo, neues Briefpapier, eine angepasste Website, eine Neuuniformierung und hoffentlich auch eine neue Fahne.»

Die Knabenmusik blickt aber nicht nur wegen des Namenswechsels mit Spannung und Freude auf das Vereinsjahr 2023. Das 75-Jahr-Jubiläum wird ein Grossereignis der Jugendmusikszene nach St.Gallen bringen. «Aufgrund des Jubiläums haben wir vom Jugendmusikverband den Zuschlag für die Durchführung des Schweizer Jugendmusikfestes erhalten», freut sich Daniel Kern.

So werden am Wochenende vom 15. bis 17. September 2023 gegen 4000 jugendliche Musizierende in der Gallusstadt erwartet. Auch das Jubiläumskonzert der Knabenmusik, die dann wohl bereits den neuen Namen trägt, wird am Freitagabend ein Teil dieses grossen Festes sein.

Öffentliche Probe für Interessierte

Das Jubiläumsjahr möchte die Knabenmusik St.Gallen nutzen, um intensiv neue Mitglieder anzuwerben. Am Mittwoch, 14. Dezember, findet dazu ein öffentlicher Probebetrieb statt. Eingeladen sind alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die bereits ein Blasinstrument spielen oder Interesse daran haben. Treffpunkt ist um 19.15 Uhr in der Aula des Spelterini-Schulhauses an der Sonnenstrasse in St.Gallen.

Die Knabenmusik stellt sich am 14. Dezember interessierten Jugendlichen vor. Bild: Marius Eckert (7. Dezember 2022)

«Besonders willkommen sind zurzeit Klarinetten und Posaunen. Wir freuen uns aber auch bei allen anderen Registern über Zuwachs», sagt Daniel Kern. Bei der öffentlichen Probe vom Mittwoch bereite sich die Knabenmusik auf das Neujahrsmatineekonzert vor, welches am Sonntag, 15. Januar, um 10.30 Uhr in der Tonhalle stattfindet. Sie sei für interessierte neue Vereinsmitglieder eine ideale Gelegenheit, um zu sehen, was es brauche, um erfolgreich in einem grossen Orchester mitzuspielen.

Die Knabenmusik ist ein symphonisches Jugendblasorchester mit Tambouren- und Majorettenformation für musik- und tanzbegeisterte Mädchen und Buben aus Stadt und Region St.Gallen. In wöchentlichen Gesamt- und Registerproben erarbeiten die Musikantinnen und Musikanten, Tambouren und Tänzerinnen unter fachkundiger Leitung ein breites Repertoire an Werken und Choreografien.

Die Musikantinnen und Musikanten werden fachkundig angeleitet. Bild: Marius Eckert (7. Dezember 2022)

Weitere Informationen unter www.kmsg.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen