Närrische Zeit in Gossau: Schon bald sind Drachen, «Zwei Räppler» und «Die Drey Richter» unterwegs Der «Drachentöter», die einzige Gossauer Fasnachtszeitung, verleiht im Februar den dritten Drachenpreis. Sandro Büchler 16.01.2020, 05.00 Uhr

Ein als Drache kostümierter Mann am Drachenfest im vergangenen Jahr.

Benjamin Manser (Gossau, 27. Februar 2019)

Überall Drachen: Der 19. Februar steht in Gossau wiederum ganz im Zeichen der feuerspuckenden Fabelwesen. Denn die Redaktion des Gossauer «Drachentöters», der ersten und einzigen Fasnachtszeitung von Gossau und Umgebung, präsentiert an jenem Mittwoch in der Brauerei und Hofstube Freihof die druckfrische, fünfte Ausgabe des Gossauer «Drachentöters». Den Rahmen zur Präsentation bildet das bereits zur Tradition gewordene Drachenfest. Es ist der offiziellen Start zur Gossauer Fasnacht. Neben der neusten Ausgabe des «Drachentöters» sind im Freihof exklusiv die Gossauer Schnitzelbänggler und ihre Kolleginnen und Kollegen aus den Nachbargemeinden zu sehen und vor allem zu hören.