St.Galler Clubs müssen Hunderte ohne Covid-Zertifikat wegweisen

Nachtleben «Viele wollten es nicht verstehen»: St.Galler Clubs müssen Hunderte Gäste wegen fehlenden Covid-Zertifikats wegweisen Am Wochenende ging nach acht Monaten das Nachtleben endlich wieder los. Doch in die St.Galler Clubs kamen nur Nachtschwärmer, die auch ein Zertifikat hatten. Die Clubbetreiber mussten deswegen viele Gäste wieder wegschicken. Um das zu vermeiden, baute der Ivy Club dafür sogar eine eigene Teststrasse auf. Saskia Ellinger 28.06.2021, 18.29 Uhr

Kalte Longdrinks, schwitzende Menschen auf der Tanzfläche und laute Musik, die einem am nächsten Morgen noch in den Ohren brummt: Das Nachtleben in Ostschweizer Clubs ist zurück. «Es gab einiges nachzufeiern», sagt René Meier, Geschäftsführer des Clubs Ivy in St.Gallen. Dementsprechend ausgelassen und emotional sei die Stimmung gewesen.

Doch nicht jedem war es vergönnt, sich die Nacht bei einer Party im Club um die Ohren zu schlagen. Wegen fehlenden Covid-Zertifikats, welches aktuell für den Einlass nötig ist, seien einige Feierwillige wieder abgewiesen worden. Im «Ivy» seien es zwischen 150 und 200 Personen gewesen, sagt Meier.

«Viele wollten es nicht verstehen, da sie nur ein negatives Testergebnis oder ihren Impfpass dabei hatten.»

Die Regelung mit dem benötigten Zertifikat ist laut Meier bei vielen noch nicht angekommen. Das bestätigt auch Reto Allenspach vom «Alpenchique» in St.Gallen: Auch hier wurde eine «beträchtliche Anzahl» wieder weggeschickt. Vor allem Personen, die sich spontan für einen Clubbesuch entscheiden, haben es durch die Regelung schwer. Vom «Alpenchique» abgewiesen sind laut Allenspach viele auf das Bermuda-Dreieck ausgewichen.

Testen vor dem Club nur mancherorts möglich

Eine Möglichkeit, um den spontanen oder schlecht informierten Besucherinnen und Besuchern einen Zugang zum Club zu bieten, ist eine Teststrasse vor Ort. Im «Alpenchique» habe man ein solches Angebot lange diskutiert. Schliesslich habe man sich aber wegen der langen Wartezeiten für die Besuchenden und der dafür benötigten Räumlichkeiten dagegen entschieden, sagt Allenspach.

Anders war es im Ivy-Club: Hier konnten sich die Gäste vor Ort testen lassen. Die «Manufaktur», ein benachbartes Bekleidungsgeschäft, stellte dafür ihre Räumlichkeiten zur Verfügung. In drei Teststationen wurden am Samstag gemäss Clubbetreiber Meier über 200 Tests kostenlos und ohne Anmeldung durchgeführt. Ob es dieses Angebot auch zukünftig im «Ivy» geben werde, sei aber noch ungewiss, denn die Durchführung sei herausfordernd gewesen. Das Personal habe alle Daten manuell erfassen müssen. Zudem mussten die Besucher teils länger als geplant auf ihr Zertifikat warten. Das «Ivy» werte nun die Erfahrungen in Zusammenarbeit mit dem beauftragten Labor aus und suche nach einer «praxisorientierten Lösung», sagt Meier.

Eine Möglichkeit wäre beispielsweise die Registrierung von zu Hause aus. Die Gäste müssten dann vor Ort nur noch den Test machen. Zudem könnten so doppelt so viele Testungen durchgeführt werden. Die beste Lösung ist für Meier jedoch eine andere:

«Es würde mehr Sinn ergeben, wenn die Stadt zum Beispiel am Bahnhof oder am Marktplatz einen Testcontainer aufstellt.»

So könnten sich die Menschen bereits vor dem Ausgang testen lassen. Zudem hätten Bar- und Clubbesitzende ohne Möglichkeit zum Testen vor Ort die gleichen Chancen. Für Meier ist es auch vorstellbar, pro Test Kosten in der Höhe von fünf bis zehn Franken zu verlangen, im «Ivy» wären die Gäste theoretisch bereit gewesen, diese zu bezahlen.

Personen ohne Zertifikat ausgeschlossen

Auch für Alexander Bücheli von der Schweizer Bar- und Clubkommission sind nun die Regionen, aber auch die Kantone gefragt. Aktuell gibt es nur wenige Apotheken, die ein Covid-Zertifikat basierend auf einem negativen Testresultat anbieten. Da das Tempo vom Bundesrat bezüglich der Öffnung überraschend schnell gewesen sei, hätten die Apotheken nur wenig Zeit für die Vorbereitung gehabt. Diese Problematik sollte nun so schnell wie möglich behoben werden.

Obwohl es laut Bücheli nachvollziehbar ist, dass der Bundesrat eine Zertifikatspflicht beim Clubbesuch eingeführt hat, wäre eine andere Lösung in seinen Augen besser gewesen: Der Bundesrat hätte den Clubbetreibenden freistellen sollen, ob sie ein Zertifikat einfordern oder auf alternative Schutzmassnahmen wie Maskentragepflicht, eingeschränkte Kapazität, Contact-Tracing und sitzende Konsumation setzen.

«Mit einer Wahl zwischen den zwei Möglichkeiten wäre die wirtschaftliche und kulturelle Freiheit des Nachtlebens sichergestellt.»

Zudem wären dadurch Personen ohne Covid-Zertifikat vom Clubbesuch nicht ausgeschlossen.

Technisch hat alles funktioniert

Positiv ist laut Bücheli, dass bei den wenigen Veranstaltungen am Samstag alles Technische einwandfrei funktioniert hat. Den Zertifikat-Prüfer konnten sich die Türsteher der Clubs vorab über den App-Store auf das Smartphone laden. Und auch bezüglich der Fälschung von Zertifikaten sei bis jetzt noch nichts bekannt.

Da das Nachtleben von Grund auf als verdächtig und dubios angesehen werde, geht Bücheli davon aus, dass die Polizei die Einhaltung der Zertifikationskontrollen überwachen wird.