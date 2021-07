Engpässe bei Coronatests: St.Galler Nachtleben hilft sich selbst

AUSGANG Das Nachtleben in der Stadt St.Gallen hilft sich mit Coronatests selber: «Ohne Unterstützung der Behörden wird es schwierig» Der Ansturm auf Testmöglichkeiten im St.Galler Ausgang ist so gross, dass die Teststation jetzt vom Trischli ins Waaghaus zügelt und die Kapazität verdoppelt. Verbände des Kultur- und Nachtlebens hoffen auf Unterstützung der Behörden – bisher erfolglos. Luca Ghiselli 16.07.2021, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Ansturm auf Coronatests ist seit den Lockerungen im Nachtleben stark gewachsen.

Bild: Eveline Beerkircher

Wer am Wochenende in den Clubs tanzen oder an einer Grossveranstaltung feiern will, muss entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Letzteres belastet Kulturveranstalterinnen und Clubbetreiber zunehmend. Denn: Organisation und Durchführung von Coronatests ist Sache der Veranstalter – und nicht der Behörden.

Im Kybunpark hat man sich mit einem Testzentrum im Hinblick auf die ersten Spiele (am Samstag spielt der FC St.Gallen gegen Athletic Bilbao) bereits selbst geholfen, wie «FM1Today» am Freitag berichtete. Und auch das St.Galler Nachtleben blieb in den vergangenen Wochen nicht tatenlos. So hat der Trischli-Club an der Brühlgasse unlängst in Kooperation mit der «Apotheke in Gossau» eine Teststrasse eingerichtet.

Wer feiern will und weder geimpft noch genesen ist, musste zunächst einen Halt unter dem Pavillon einlegen und einen Schnelltest machen. Der Ansturm auf diese Testmöglichkeit war riesig: 500 Personen liessen sich in einem Zeitraum von etwa vier Stunden am vergangenen Samstagabend testen. Als Reaktion darauf verschieben die Verantwortlichen das Mini-Testzentrum um einige Meter ins Waaghaus. So kann die Kapazität verdoppelt werden – auf rund 1000 Tests pro Abend.

Nachtgallen prüft gemeinsames Konzept

Die Möglichkeit steht allen offen, nicht nur Trischli-Gästen. Das freut auch Marc Frischknecht, Vorstandsmitglied von Nachtgallen. «Dass das Testlokal vom Trischli ins Waaghaus zügelt und die Kapazität erhöht wird, ist für das St.Galler Nachtleben sehr erfreulich.» Denn weitaus nicht alle Clublokale hätten die Ressourcen, solche Testaktionen selbst durchzuführen. Das ergebe auch wenig Sinn, gibt Frischknecht zu bedenken. Damit sich eine Kooperation mit einer Apotheke lohne, benötige ein Lokal eine gewisse Grösse oder eine Sicherheit, dass eine kritische Masse sich testen lasse. Das sei bei vielen, kleineren Lokalen und Veranstaltungen schlicht unmöglich.

Frischknecht sagt, die Testmöglichkeit im Waaghaus sei ein Schritt in die richtige Richtung. Der Weisheit letzter Schluss sei sie aber nicht, zumal nach den Sommerferien mehrere Grossveranstaltungen anstünden und dann die Testkapazität wohl weitaus nicht mehr ausreiche. Deshalb setzt sich Nachtgallen für ein gemeinsames Konzept mit Veranstalterinnen und Clubbetreibern aus der Stadt ein. Dabei zählt er auch auf die Unterstützung der Behörden, die bis anhin aber ausblieb. Er sagt:

«Wir prüfen derzeit, wie eine möglichst grosse Testkapazität erreicht werden könnte. Für uns ist jedoch klar, dass es ohne Unterstützung seitens Stadt oder Kanton sehr schwierig sein wird.»



Spätestens im Herbst werden Engpässe befürchtet

Ähnlich wie bei Nachtgallen tönt es bei Johannes Rickli, Co-Programmleiter im Palace und Vorstandsmitglied der IG Kultur Ost. Es sei Pflicht, dass Fachpersonen die Tests durchführten. Diese aufzubieten in einer Kooperation mit einer Apotheke oder anderen privaten Anbietern, sei nur dann sinnvoll, wenn der Publikumsansturm gewiss sei. «Beispielsweise bei ausverkauftem Haus und wenn man weiss, dass die Hälfte noch nicht zweimal geimpft ist.» Dieses Szenario stelle im St.Galler Kultur- und Nachtleben aber eher die Ausnahme dar.

Hinzu kommt laut Rickli ein Hindernis bei der Verrechnung der Kosten. Clubs und Konzertveranstalter können nur die Materialkosten weiterverrechnen, also etwa 6.50 Franken. Apotheker oder anderes Fachpersonal verrechneten den Aufwand mit und kämen auf knapp 50 Franken pro Test. «Die Differenz müssten wir entweder selbst tragen oder auf Besucherinnen und Besucher abwälzen. Und das ist überhaupt nicht in unserem Sinn.» Auch Rickli sagt, es könnte spätestens im Herbst zu grösseren Engpässen und Problemen kommen, wenn die Behörden nicht Hand böten für eine gemeinsame Lösung. Vom Kanton habe die IG Kultur Ost auf eine entsprechende Anfrage aber eine abschlägige Antwort erhalten.

Apotheken an der Kapazitätsgrenze

Claudia Meier-Uffer ist Geschäftsführerin und Inhaberin der Rotpunkt-Apotheke in Gossau. Ausserdem präsidiert sie den Apothekerverband des Kantons St.Gallen und beider Appenzell. Sie sagt:

«Wir haben alle limitierte Kapazitäten.»

Die Apotheken seien am Anschlag und kämen kaum nach mit Testen. Mehr als die 1000 Tests, die nun im Waaghaus pro Abend möglich sind, könne man pro Anlass nicht stemmen, sagt Meier-Uffer. Aber: «Der Markt wird spielen.» Sie rechnet damit, dass in den kommenden Wochen und Monaten weitere Testmöglichkeiten aufgebaut werden. Anders gehe es auch gar nicht, ist die Apothekerin überzeugt. «Wir sind bereits jetzt nahe am Kollaps.»

Impfzentren sollen bis Ende Jahr weiterbetrieben werden

Die Präsidentin des nationalen Apothekerverbands forderte unlängst gar, Impfzentren an Wochenenden zu Testzentren umzufunktionieren, um die Testkapazität zu Spitzenzeiten zu erhöhen. Beim kantonalen Gesundheitsdepartement will man davon aber nichts wissen. «Die Impfzentren im Kanton St.Gallen sind sicher noch bis Ende Jahr geöffnet», heisst es dort auf Anfrage.

Das, obwohl die Impfkampagne in den vergangenen Wochen ins Stocken geraten ist – und eine hohe Durchimpfungsrate, gerade bei Jüngeren, das Testproblem von alleine lösen würde. Beim Gesundheitsdepartement heisst es dazu: «Dass die Durchimpfung bei den 20- bis 40-Jährigen tiefer ist, ist in der ganzen Schweiz zu beobachten. Einen Einfluss haben sicher auch die Sommerferien.» Man gehe davon aus, dass im Herbst in der Gruppe der 20- bis 40-Jährigen die Durchimpfung steigen werde, da es auch Leute gebe, die mit ihrem Impfentscheid etwas zuwarten wollen. «Wichtig ist, dass impfwillige Personen einen einfachen Zugang zur Impfung haben.» Die vier kantonalen Impfzentren würden deshalb noch bis Ende Jahr weiterbetrieben.

Könnte der Kanton die Kulturveranstalter und Clubbetreiber nicht anderweitig beim Bewältigen des Testaufwands unterstützen? Dazu heisst es aus dem Gesundheitsdepartement lediglich: «Das Kantonsarztamt unterstützt die Veranstalter fachlich. So hat es ein Merkblatt für Veranstalter zusammengestellt. Die Organisation und Durchführung der Testungen ist Sache der Veranstalter und nicht der Behörden.»