Nachruf «Und jetzt ist mein Lehrer und Vorbild gestorben»: Der ehemalige Leiter der Orthopädischen Klinik am Kantonsspital ist verstorben Fritz Magerl leitete die Orthopädische Klinik des Kantonsspitals St.Gallen und erhielt durch Neuentwicklungen im Bereich der Wirbelsäulen- und Fusschirurgie internationale Anerkennung. Bernhard Jeanneret, ehemaliger Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie des Universitätsspitals Basel, erinnert sich an Magerl. 04.02.2021, 05.00 Uhr

Friedrich Magerl, 1931 bis 2020. Bild: PD

Friedrich Magerl, der 1931 in der Steiermark geboren wurde, absolvierte nach dem Staatsexamen 1954 zunächst eine neunjährige Ausbildung in Anatomie an der Universität Graz und bildete sich erst dann zum Chirurgen aus. 1968 kam er für drei Monate nach St.Gallen , um die dortigen, damals neuartigen chirurgischen Methoden der AO (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthese) am Kantonsspital kennen zu lernen. Die Osteosynthese ist die operative Behandlung von Knochenbrüchen.

Der damalige Chefarzt Professor BG Weber erkannte sofort seine Fähigkeiten und bot ihm eine Stelle an. In der Folge blieb Magerl zusammen mit seiner Frau Ilse bis zu seinem Tod in dieser Stadt und nahm in den 1980er-Jahren sogar die Schweizer Staatsbürgerschaft an.

Fritz Magerl entwickelte neue Behandlungsmöglichkeiten

Als ich 1981 als junger wissenschaftlicher Assistent von Bern nach St.Gallen kam, hatte Fritz Magerl bereits verschiedene Techniken zur Behandlung von Knochenbrüchen entwickelt. Darunter die ventrale Densverschraubung von akuten Genickbrüchen, ein Metallimplantat zur Stabilisation der Halswirbelsäule sowie den revolutionäre «Fixateur externe» an der Wirbelsäule zur kurzstreckigen Stabilisation von Brüchen der Brust- und Lendenwirbelsäule.

Die «Fixateur externe» wurde zwar wegen der Anwendungsschwierigkeiten nur an wenigen Kliniken benützt, das geniale Prinzip fand aber Anwendung für die Entwicklung des «AO-Fixateurs interne», der auch heute noch in verändertem Design weltweit zur Frakturbehandlung an der Wirbelsäule benützt wird.

Fritz Magerl war ein sehr innovativer Mann und konnte, dank seiner Anatomiekenntnissen, auch dort Schrauben einsetzen, wo andere sich niemals getraut hätten, wie z. B. bei der Densverschraubung oder bei der transartikulären Verschraubung C1/2. Seine Erfindungen machte ihn zu einem der renommiertesten Wirbelsäulenchirurgen der Welt.

Er studierte und zeichnete alle Brüche der Brust- und Lendenwirbelsäule

Fritz Magerl war besonders von der traumatologischen Pathologie der Wirbelsäule fasziniert, also auch davon, wie sich Brüche auswirkten. Während mehr als einem Jahrzehnt studierte und zeichnete er jede am Kantonsspital St.Gallen behandelte Fraktur der Brust- und Lendenwirbelsäule und entwickelte so in den 1990er-Jahren die entsprechende AO-Klassifikation. Die Klassifikation der Halswirbelsäulenverletzungen wurde zuletzt entwickelt, analog der Klassifikationen für Brust- und Lendenwirbelfrakturen.

Fritz Magerl war ein sehr aktives AO-Mitglied. Er war von Beginn an bei den jährlichen AO-Wirbelsäulen-Kursen in Davos massgeblich involviert und während vieler Jahre Mitglied der Technischen Kommission der AO.

1987 wurde der inzwischen promovierte Professor der Universität Bern zum Chefarzt der Orthopädischen Klinik in St.Gallen ernannt. Von diesem Zeitpunkt an durfte ich während neun Jahren unter seinen Fittichen die Wirbelsäulenchirurgie erlernen und schliesslich auch die Abteilung für Wirbelsäulenchirurgie führen. Mein chirurgisches Wissen verdanke ich also zum grossen Teil ihm. Nach seiner Pensionierung 1994 blieb er weiterhin sehr aktiv und innovativ und entwickelte unter anderem Implantate im Rahmen der Firma Icotec, die auf solche spezialisiert ist.

Mit seinem Tod verliert die Welt einen der kreativsten Wirbelsäulenchirurgen unserer Zeit und einen sehr sympathischen und aufrichtigen Menschen.

Bernhard Jeanneret, ehemaliger Chefarzt Wirbelsäulenchirurgie des Universitätsspitals Basel.