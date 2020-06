Nachruf: «Mit zäher Zielstrebigkeit und gutem Verhältnis zu Gemeinderat und Bevölkerung» - Rudolf Bruggmann war während 36 Jahren im den Dienst der Gemeinde Untereggen Der einstige Unteregger Gemeindeammann leistete in seiner Amtszeit einiges. Die Sicherung der Durchgangsstrasse nach Goldach oder die Mehrzweckhalle sind nur zwei Beispiele, die unter seiner Führung realisiert wurden. 11.06.2020, 13.40 Uhr

Alt Gemeindeammann Rudolf Bruggmann (1931–2020). Bild: PD

(pd) Rudolf Bruggmann wurde am 20. Juni 1931 als Metzgerssohn in Untereggen geboren. Er besuchte die Schulen in Untereggen und arbeitete nach der Lehre im Betrieb der Eltern, den er später übernehmen durfte. Viele Jahre war er Prokurist bei der Lebensmittel Grosshandelsfirma Bernag Ovag in St.Gallen-Winkeln, wo er im Jahr 1996 pensioniert wurde.

1961 wurde Rudolf Bruggmann in den Gemeinderat gewählt, ehe ihn die Stimmbürger 1962 zum Gemeindeammann wählten, dessen Amt er am 1. Januar 1963 von seinem Vorgänger Josef Rüttimann – dem Grossvater des heutigen Gemeindepräsidenten Norbert Rüttimann – übernahm.

Guter Draht zum Gemeinderat und zur Bevölkerung

Während 36 Jahren stellte Rudolf Bruggmann seine Schaffenskraft in den Dienst der Gemeinde Untereggen. In den Jahren 1966 bis 1980 gehörte er als Vertreter der CVP dem Grossen Rat an. Sein Engagement war geprägt vom Willen, nur das Beste für die Gemeinde Untereggen anzustreben. Er zeichnete sich aus durch Gesprächsbereitschaft, Sachkenntnis und eine grosse Einsatzbereitschaft. Durch seine Weitsicht, zähe Zielstrebigkeit und Dank des guten Verhältnisses zu Gemeinderat und Bevölkerung konnten grosse Aufgaben gelöst werden.

Besondere Aufmerksamkeit galt ihm der gelungene, grosse Ausbau der Kanalisation mit Anschluss an den Abwasserverband Alten Rhein. Grossen Wert legte er auf die Überbauung des gemeindeeigenen Baulandes, die Revision des Zonenplanes mit Baureglement sowie den Neubau des Gemeindehauses mit Feuerwehrdepot.

Unter seiner Regie verwirklicht wurden: Ausbau von Strom- und Wasserversorgung, Neubau der Mehrzweckhalle Spielbüel, Sicherung der Gemeindedurchgangsstrasse Untereggen – Goldach mit Verbauung Hochstudenbach, Sanierung des Friedhofs mit Erstellung einer Leichenhalle sowie die Realisierung des Parkplatzes Kirchenacker in der Nähe von Kirche, Schulhaus und Mehrzweckhalle.

Die Unteregger Mehrzweckhalle. Bild: Martin Rechsteiner (17.Januar 2019)

Ruedi Bruggmann förderte insbesondere auch das kulturelle Leben in der Gemeinde. Er war viele Jahre Präsident der Bürgermusik.

Am politischen Leben interessiert, ohne sich einzumischen

Verständnis und Unterstützung fand Rudolf Bruggmann jederzeit in seiner Familie. Seiner Ehefrau Annemarie verdankt er ihre Bereitschaft und Unterstützung, zum Wohle der Öffentlichkeit auf vieles zu verzichten. Im Frühling 1997 durften Ruedi und Annemarie Bruggmann von der Bürgerversammlung die Verleihung des Ehrenbürgerrechtes empfangen.

Auch als Pensionist interessierte er sich für das politische Leben in der Gemeinde, der Schweiz und auf der ganzen Welt. Er mischte sich jedoch nie in die Politik des Gemeinderates ein, im Bewusstsein, dass auch seine Nachfolger das Beste für die Gemeinde anstrebten. Ruedi Bruggmann freute sich sehr, dass er den Lebensabend im Kreis seiner Familie, vor allem zusammen mit seiner Ehefrau Annemarie in seinem Haus mit dem Weitblick über den Bodensee verbringen durfte. Er verstarb Ende Mai im 89. Lebensjahr und wurde am 6. Juni in Untereggen zu Grabe getragen.

Der Gemeinderat dankt Rudolf Bruggmann für seinen enormen Einsatz für die Gemeinde. Er wird der Bevölkerung und den Behörden des Dorfes stets in bester Erinnerung bleiben.