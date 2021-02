Nachruf Marlis Stahlberger lehrte in ihrem Malatelier das Selbstvertrauen zur schöpferischen Kraft Die St.Galler Lehrerin und Familienfrau Marlis Stahlberger-Balzli (1938 – 2021) betrieb fünfzig Jahre lang ihr Malatelier nach den Ideen von Arno Stern. Was sie vorlebte und weitergab, ist der Glaube an die vielgestaltigen Entfaltungsmöglichkeiten, die in jedem Menschen schlummern. Marcel Elsener 08.02.2021, 05.00 Uhr

Marlis Stahlberger in ihrem Malatelier, wo sie kleine und grosse Menschen zu kreativen Höhenflügen anspornte. Bild: PD

Ihr Wirkungsort war der wohl farbigste Raum in St. Gallen, er dürfte Hunderte kleine und grosse Menschen inspiriert und beflügelt haben: Marlis Stahlberger-Balzli, die am 16. Januar 82-jährig verstarb, ist in der Öffentlichkeit durch ihr Malatelier bekannt geworden, das sie von 1968 bis 2018 fünfzig Jahre lang betrieb – nach dem Konzept des freien, aber betreuten Malens, wie es der deutschfranzösische Pädagoge Arno Stern entwarf.

1972 mit einer Aufmunterungsgabe ausgezeichnet

Superlative und Zahlen interessierten die Lehrerin und Familienfrau nicht. Vielmehr lag ihr die schöpferische Kraft am Herzen, die jedem Menschen innewohnt und die nicht der Nützlichkeit dienen soll. Vor allem Kinder, aber auch Erwachsene waren eingeladen, in der Malerei spielerisch ungeahnte Energien zu entdecken. Ihr Atelier strebe nicht eine Erziehung zur Kunst, sondern zum Selbstvertrauen an, schrieb sie 1971 in der SP-Zeitschrift «die frau». Ein Jahr später wurde dies öffentlich anerkannt – mit einer Aufmunterungsgabe, wie der städtische Förderungspreis damals hiess.

Ein starker Wille und hohe Ideale

Aufmunterung, besser Selbstermächtigung, die mussten sich die Frauen in den 1950er-Jahren selber erkämpfen. Marlis Balzli, aufgewachsen in

St.Gallen, der Vater Werkzeugmechaniker bei Dornier in Altenrhein, die Mutter kaufmännische Angestellte in der Schreibstube für Stellenlose, hatte einen starken Willen und hohe Ideale. Als 17-Jährige schrieb sie in einem Aufsatz, dass sie «möglichst viel lernen» und «nicht in irgendeinem Büro mich verkriechen und auf einer Maschine herumtippen» wolle. Weil die Familie einen Verdienst erwartete, entschloss sie sich für den «Erzieherinnenberuf». Für ihr Ideal, «andern Menschen zu helfen, so weit es in meiner Kraft steht», müsse man für sie aber «einen neuen Beruf erfinden».

Erstes Atelier in einer Pariser Baracke eröffnet

Ihre erste Lehrerinnenstelle in Salez gab sie 1961 auf, um nach Paris zu gehen und in die wohltätige Emmaus-Gemeinschaft des Kapuziners und Résistance-Veteranen Abbé Pierre einzutreten. Dort entdeckte sie die befreiende Wirkung des Malens in geschützten Räumen. In einer Bidonville richtete sie mit «allerprimitivsten Mittel» in einer Baracke ihr erstes Atelier ein. Als Angebot für die «rund 1000 äusserst verwahrlosten Kinder, die dort in den ärmlichsten Hütten mit ihren Eltern lebten», wie sie schrieb. Mit ihrem letzten Ersparten kaufte sie Erdfarben, die Pinsel bastelte sie aus Stecklein vom nahen Wald und Stücken aus einem billigen Schwamm.

Weil es ihren Idealberuf nicht gab, erschuf sie ihn selbst

Zurück in der Schweiz, arbeitet sie zunächst als Primarlehrerin (Berneck, St. Gallen) und macht sich 1968 selbständig. Im Atelier hat sie ihren Idealberuf «erfunden», der mit Nebentätigkeiten wie Legastheniestunden und Unterricht im Kinderspital zum Leben reicht. Ab den 80er-Jahren hält sie für die Malatelier-Bewegung auch Vorträge und organisiert Ausbildungsseminare.

Der «Erziehung zu selbständigen, schöpferischen, verantwortungsbewussten Menschen» war sie erst recht in ihrer eigenen Familie verpflichtet, wie ihr Mann, der Journalist Peter Stahlberger, im Lebenslauf betont. Die beiden hatten sich 1971 im offenen Haus von Josef Osterwalder, dem Pfarrer und späteren Tagblatt-Stadtredaktor, kennengelernt.

Stets verströmten die Altbauwohnungen der Familie, ob in St. Gallen oder zeitweise in Luzern, diesen kreativen Geist: «Es wurde gezeichnet, gebastelt, gesungen, Theater gespielt...» In den Berufen, die ihre Kinder wählten, klingt diese Welt ein Stück weit nach: Manuel wirkt als Zeichner und Liedermacher, Annina als Blockflötistin. «Ihr Leben war Farbe, Musik, Bewegung», heisst es in der Todesanzeige. Marlis Stahlberger spielte Blockflöte, Klavier, Orgel, Cello. Was sie vorlebte, ist der Glaube an die vielgestaltigen Entfaltungsmöglichkeiten, die in jedem Menschen schlummern.