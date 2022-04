Nachruf Humorvoll, gescheit, vernetzt: Im Gedenken an Hansjörg Werder, alt Präsident Ortsbürgergemeinde St.Gallen und Obmann der Burgergesellschaft Hansjörg Werder wurde als St.Galler Ortsbürgerpräsident praktisch über Nacht auch Spital-, Fürsorge-, Altersheim- und Bankpräsident. Im Jahr 2000 wurde er zum Obmann der Burgergesellschaft der Stadt St.Gallen erkoren. Andreas Alther* 20.04.2022, 05.00 Uhr

Hansjörg Werder, 6. November 1934–31. März 2022. Bild: PD

Hansjörg Werder kam am 6. November 1934 als Sohn von Gymnasiallehrer August Otto Werder und Rosmarie Albert in St.Gallen zur Welt. Die Jugend und Schulzeit verbrachte er mit zwei Schwestern zusammen bis zur Matura in seiner Vaterstadt.

Seine akademische Ausbildung erwarb er an der Philosophischen Fakultät der Universität Basel auf den Gebieten Geografie, Geologie, Mineralogie und Zoologie mit dem Doktorat in Geografie über ein geografisch-kulturelles Thema zum Appenzellerland. Als Gymnasiallehrer trat er seine erste Stelle an der Mädchenoberschule Basel an und rückte dort schnell in die Schulleitung auf.

Präsidenten der Ortsbürgergemeinde mit vielen Funktionen

1965 heiratete er Brunhilde Henkel, aus der Ehe gingen die Kinder Hadwig und Wolfram hervor. 1977 kehrte der Heimweh-St.Galler mit der Familie in seine Vaterstadt zurück, da er zum Rektor der Mittelschule Talhof gewählt worden war. Seine Rektoratszeit war geprägt von, wie er selbst sagte, permanenten Reorganisationen, die von der städtischen und kantonalen Politik verlangt wurden.

Die Möglichkeit, sein Wissen und seine Fähigkeiten noch mehr zum Nutzen der Stadt St.Gallen einzusetzen, bot sich Hansjörg Werder, als er 1988 zum Präsidenten der Ortsbürgergemeinde St.Gallen gewählt wurde. Als Nachfolger von Carl Scheitlin übernahm er damit ein ehrenvolles, aber auch schwieriges Amt. Noch bis Ende des Schuljahrs 1988/89 parallel als Rektor der städtischen Mittelschule Talhof tätig, musste sich Hansjörg Werder umgehend in die Aufgaben des Ortsbürgerpräsidenten einarbeiten, damals ein noch weitläufigeres Feld als heute. So wurde er praktisch über Nacht auch Spital-, Fürsorge-, Altersheim- und Bankpräsident, erwarb sich aber schnell die notwendige Dossierkenntnis.

Die finanzielle Situation der Ortsbürgergemeinde war angespannt und es standen zudem grosse Investitionen an. Der Altbau des Bürgerspitals von Johann Christoph Kunkler musste dringend renoviert werden. 1994 wurde die Sanierung des Hauses genehmigt und 2000 fertiggestellt – das Resultat der Renovation erfreut noch heute.

Weitblick bewies der Ortsbürgerpräsident mit der Initiative zum Aufbau des Nahwärmeverbunds Stadtsäge. Ab 1999 lieferte die Schnitzelheizung auf dem Areal der Stadtsäge zuverlässig Heizenergie auch an die Betriebe von Gesundheit und Alter der Ortsbürgergemeinde, sowie an weitere Liegenschaften im Quartier. Mittlerweile ist die Nahwärme Stadtsäge AG an das Fernwärmenetz der Stadt St.Gallen angeschlossen und wird auch weiterhin dem Umweltgedanken Rechnung tragen.

Werkhof und Naturschule

Der moderne Werkhof des Forstbetriebs in Kesswil und die damit verbundene Naturschule sind als weitere Innovationen von Hansjörg Werder zu würdigen. Sowohl das Wohlergehen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ortsbürgergemeinde, als auch die Pädagogik waren ihm stets wichtige Anliegen. In der kantonalen und eidgenössischen Politik setzte sich Hansjörg Werder an vorderster Front erfolgreich für die Anliegen und Interessen der Ortsgemeinden und Korporationen ein.

1990 heiratete Hansjörg Werder in zweiter Ehe Rosmarie Brandner, eine glückliche Beziehung, der nur der Tod ein Ende setzen sollte.

Nach elf Jahren als St.Gallisches Urgestein und Verkörperung der Ortsbürgergemeinde wurde Hansjörg Werder 2000 ehrenvoll als Präsident verabschiedet und nahtlos zum Obmann der Burgergesellschaft der Stadt St.Gallen erkoren. Als solcher amtierte er bis 2010, geachtet und geschätzt dank seines Humors, seines Wissens um St.Gallen und seiner Vernetzung in Stadt und Region.

Der Verstorbene war seit seiner Kantonsschulzeit ein Mitglied der Studentenverbin­dung Zofingia mit Herz und Seele, viele Freundschaften und Vernetzungen fürs Leben sind daraus entstanden.

*Der Autor Andreas Alther ist Obmann der Burgergesellschaft St.Gallen.