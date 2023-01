Josy Murer verstarb im Oktober 2022

Nachruf Gründer des St.Galler Dachateliers, Künstler und Menschenfreund: eine Würdigung von Josy Murers Schaffen Im Herbst verstarb Künstler Josy Murer an den Spätfolgen einer Krebserkrankung. Ein Rückblick auf sein Schaffen und Wirken in der Stadt St.Gallen. Reto Gross und Gabi Walliser 16.01.2023, 17.00 Uhr

Josy Murer (1. November 1949 - 20. Oktober 2022). Bild: PD

Ein paar Hundert Leute fanden sich am 1. November beim Dachatelier an der Teufener Strasse 75 zusammen und liessen vermuten, dass wieder einmal, wie einst, eine grosse Fete steigt: Popmusik, Flamencotanz, Chorauftritte, Volksmusik, Gitarrenkonzert, kaltes Buffet, Freibier und Bratwürste gab es zu geniessen. Tatsächlich handelte es sich um eine Erinnerungsfeier für den am 20. Oktober 2022 verstorbenen Josy Murer. Er hätte an diesem 1. November seinen 73. Geburtstag feiern können.

Die Vision: Ein Zentrum für Gestaltung, Kunsthandwerk und Begegnung

Nach der Werklehrerausbildung an der Kunstgewerbeschule Zürich zog Josy 1976 mit seiner Frau nach St.Gallen mit der Vision, ein Zentrum für Gestaltung, Kunsthandwerk und Begegnung aufzubauen. In einem ersten Schritt gründete sie zusammen das Dachatelier.

Der Rahmen war geschaffen für vielfältige Kurse im Bereich des kunsthandwerklichen und künstlerischen Schaffens. Zusammen mit anderen qualifizierten Kursleiterinnen und Kursleitern entstand ein vielseitiges Angebot. Es wurde getöpfert, gemalt, gezeichnet, Papier geschöpft, es wurden Bücher gebunden und Marionetten gefertigt, Bildteppiche gewoben mit selbst gesponnener pflanzengefärbter Wolle und Seide. Die dazu benötigten Webrahmen baute man ebenfalls vor Ort in Kursen. 1983 würdigte die Stadt St.Gallen den Einsatz von Josy Murer mit dem «Anerkennungspreis für kulturelles Schaffen». Der Verein Dachatelier zählte über 600 Mitglieder.

Wer das Glück hatte, einen Kurs bei Josy Murer zu erleben, erfuhr dort dessen grosszügige und offene Art der Motivation, der Herausforderung und der konkreten Hilfe bei der Umsetzung eigener Ideen. Die Freude am Erfolgserlebnis der Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer war ihm oft Lohn genug für sein Engagement. Fehler sah er stets als Geschenk und Chance für einen neuen Weg. So schreibt eine jetzige Künstlerin: «Ihm verdanke ich, dass ich trotz meiner Zweifel und Bedenken die Courage hatte, selbst anzufangen mit Malen. Josy hatte die unglaubliche Gabe, einem Mut zuzusprechen zum Weitermachen. Er gab einem das Gefühl, alles richtig zu machen und etwas Schönes zu erschaffen.»

Um die in der Manufaktur an der Teufener Strasse mit Pflanzen gefärbte Wolle und Seide zu verkaufen, eröffneten er und seine Mitarbeiter einen Laden an der Schwertgasse.

Viele Farben stellte er selbst her

Regelmässige Kunstausstellungen zeugten vom Werk von Josy Murer. Eine besondere Stärke waren seine Farbkompositionen. Farben waren für ihn mehr als Ausgangsmaterial für seine Werke. Einen grossen Teil der Farben stellte er selber her. Dazu verwendete er vorwiegende natürliche Materialien wie Steinmehle, Erde, pflanzliche und tierische Stoffe.

Ein Werk von 1994 zeigt, wie Josy Murer Farben komponierte. Bild: PD

Der Vater von drei Söhnen wirkte später hauptberuflich als beliebter Werklehrer im Schulhaus Buchental, arbeitete in der Lehrerfortbildung und als Dozent an der Pädagogischen Hochschule St.Gallen. Seine Kurse im Dachatelier waren weiterhin gut belegt. Daneben nahm er sich Zeit im Chorschach als Tenor mitzusingen. Unvergessen bleibt sein Landart-Beitrag zur 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft «CH 91» in Engelburg.

Gezeichnet von den Spätfolgen der als Kind erfolgreich bekämpften Krebskrankheit verbrachte er seine letzten Lebensjahre vor allem im Kreise seiner Familie und Freunde. Bis zuletzt unterhielt er mit wachem Geist grössere und kleinere Gesellschaften. Beim Essen mit Freunden verblüffte er die Gäste gerne mit kleinen Kunstwerken, die er flink und mit scheinbarer Leichtigkeit aus Servietten, Zinnkapseln, Korkzapfen und anderem «Abfall» fertigte. Sein Schalk und Gestaltungswille schienen unerschöpflich. Es bleibt die dankbare Erinnerung an einen humorvollen, von Ideen sprühenden Menschenfreund.

Gabi Walliser und Reto Gross waren eng mit dem Verstorbenen befreundet