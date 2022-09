Sein Herz schlug für Benachteiligte: Nachruf auf Fredi Alder

Nachruf Fredi Alder spaziert nicht mehr: Das Herz des ehemaligen SP-Nationalrats aus Rorschach schlug für die Benachteiligten Der Lehrer, Politiker und Richter Fredi Alder aus Rorschach ist Ende August im Alter von 79 Jahren verstorben. Ein Nachruf. Joachim Huber 09.09.2022, 17.00 Uhr

Fredi Alder in einer Aufnahme aus dem Jahr 2016. Die Tabakpfeife war sein Markenzeichen. Meinrad Schade

Am Freitag, 26. August, ist Fredi Alder, ehemaliger Hauptlehrer für Psychologie und Pädagogik am Hauswirtschaftslehrerinnenseminar in St.Gallen und Gossau, am Lehrerseminar in Rorschach und an der Kantonsschule am Burggraben St.Gallen, ehemaliger Kantons- und Nationalrat und langjähriger Bezirks- resp. Kreisrichter nach längerer, schwerer Krankheit im Alter von 79 Jahren gestorben.

Mit ihm hat uns eine markante Persönlichkeit, die in der Stadt Rorschach und der Region über Jahrzehnte hinweg äusserst präsent war, verlassen. Familie, Freunde und Bekannte sowie Weggefährten aus Beruf und Politik haben am 2. September auf dem Zentralfriedhof Rorschach von ihm Abschied genommen.

Fredi Alder kam am 14. April 1943 in Winterthur auf die Welt. Er hatte eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Der Vater verdiente den Lebensunterhalt für die Familie als Zwirnermeister. 1956 übersiedelte die Familie nach Rorschach, wo Fredi die obligatorische Schulzeit abschloss.

Danach besuchte er das Lehrerseminar und wurde Reallehrer. Als solcher arbeitete er drei Jahre in Teufen. Sein ausgeprägtes Interesse für seine Schülerinnen und Schüler wie generell für seine Mitmenschen bewog ihn aber, an der Universität Zürich auch noch Psychologie und Pädagogik zu studieren. Damit legte er sich das perfekte Fundament für seine späteren mannigfaltigen beruflichen, nebenberuflichen, politischen und ehrenamtlichen Tätigkeiten.

Mit seiner Frau Silvia, die er 1973 geheiratet hatte, bekam Fredi drei Töchter, Karin, Iris und Mirjam, denen er ein fürsorglicher und verständnisvoller Vater war. Allerdings engagierte er sich nicht nur für Familie und Beruf, sondern bald auch für politische und gesellschaftliche Fragen. Für die Sozialdemokratische Partei, welcher er 1974 beigetreten war – und bis zu seinem Lebensende treu blieb –, sass er im Bezirksschulrat, von 1988 bis 1995 im Kantonsrat und als Krönung seiner politischen Karriere von 1995 bis 1999 im Nationalrat.

Diese Ämter bekleidete er mit grosser Ernsthaftigkeit. Er verpasste kaum je eine Sitzung und bereitete die Geschäfte umsichtig und akribisch vor. Seine Meinungen bildete er sich immer auch im regen Austausch mit seinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, wobei er sich wenig um deren parteipolitische Couleur scherte. Fredi Alder war zwar ein überzeugter Sozialdemokrat, er hatte Ecken und Kanten, aber er war weder ideologisch noch dogmatisch.

Seine Stärken lagen im Zuhören und Reflektieren und er war ein Meister im Delegieren. Diese Fähigkeiten waren das Geheimnis seines politischen Erfolges, denn mit ihnen gewann er den Respekt und die Anerkennung breiter Bevölkerungskreise, was gerade bei Volkswahlen sehr hilfreich war.

Politiker und Richter

Seine Wahl in den Nationalrat war aber trotzdem auch einer gehörigen Portion Proporzglück geschuldet, welches er 1999 nicht mehr hatte. Die enttäuschende Nichtwiederwahl fiel zusammen mit dem Scheitern seiner Ehe und dem Tod seiner Mutter Rosa. Diese Ereignisse erlebte Fredi als Zäsur, die ihn stark belastete.

Halt fand er in seinem Amt als Kreisrichter, das er seit 1975 mit viel Leidenschaft und Sachverstand ausübte. Dank seiner ausgeprägten Menschenkenntnis, seines Einfühlungsvermögens in schwierige Lebenssituationen und seiner Empathie für Personen, deren Anliegen oder Verhalten vor Gericht verhandelt werden mussten, war er als Richter bis kurz vor seinem Tod aktiv.

Immer unterwegs in der Region Rorschach

Erst als die vor zwei Jahren aufgetretene heimtückische amyotrophe Lateralsklerose, eine unheilbare chronische Erkrankung des Nervensystems, bei Fredi zu körperlichem Zerfall und zunehmendem Verlust der Sprache führte, musste er schweren Herzens kürzertreten. Auch seine ehrenamtlichen Aufgaben als Präsident der Alterssiedlung Rorschach und der Sozialistischen Bodensee-Internationale, für deren Bewältigung er gelobt und ausgezeichnet worden war, konnte er nicht mehr wie gewollt erfüllen.

Den Menschen von Rorschach und Umgebung wird Fredi Alder als der Mann mit der Tabakpfeife in Erinnerung bleiben, dem man, wenn man sich hier in der Öffentlichkeit bewegte, unweigerlich begegnete. Denn er war immer unterwegs, meist zu Fuss auf endlosen Spaziergängen entlang der Strassen, welche die Stadt und ihr Umland durchqueren. Im Sommer stets in einen leichten Kittel gewandet, im Winter in den immer gleichen Regenmantel, in welchen er seine Raucherutensilien und seine Agenda mit sich führte, und nicht selten mit einem Plastiksack in der Hand, worin er wichtige Dokumente an ihren Bestimmungsort zu transportieren pflegte.

Seine Touren unterbrach er jedoch immer da und dort, um in einem Wirtshaus seinen Durst zu löschen und sich mit seinen Mitmenschen zu unterhalten. Wobei ihm diese oft ihre Sorgen und Nöte unterbreiteten. Fredi Alder hörte allen zu und er bemühte sich immer um Hilfe und Lösungen für Zugewanderte gleichermassen wie für Einheimische. Sein Herz schlug für die Benachteiligten.

Jetzt spaziert Fredi Alder nicht mehr, seine Pfeife ist unwiederbringlich erloschen. Viele Menschen werden seine Abwesenheit vom öffentlichen Raum wahrnehmen – und ihn und seine hilfsbereite Zugewandtheit vermissen.

Joachim Huber, der Autor dieses Nekrologs, ist im Vorstand der SP-Kreispartei Rorschach und Richter am Versicherungsgericht St.Gallen.