Nachruf auf Publicitas-Direktor Hermann Boltshauser

Nachruf Er schwärmte für Japan, die Fliegerei und gründete «Radio aktuell» mit: In Gedenken an den ehemaligen Publicitas-Direktor Hermann Boltshauser Als Direktor der Publicitas St.Gallen schuf Hermann Boltshauser Brücken zwischen Zeitungsverlegern und war an der Gründung von «Radio aktuell» beteiligt. Eines seiner Mottos: «Hart in der Sache, aber weich mit den Mitmenschen.» Jeannot Lucchi 24.07.2022, 17.00 Uhr

Die Fliege war sein Markenzeichen: Der St.Galler Publicitas-Direktor Hermann Boltshauser (1935 – 2022). Bild: PD

Hermann Boltshauser starb Anfang Juli, kurz nach seinem 87. Geburtstag. Ein Basler, der sich seinen Dialekt immer bewahrte und trotzdem zu einem echten St.Galler wurde. Keiner hat die damals noch ungleich vielfältigere Ostschweizer Medienlandschaft derart geprägt wie er. In seiner 34 Jahre dauernden Funktion als Direktor der Publicitas St.Gallen schuf er Brücken zwischen Zeitungsverlegern, die durch den herrschenden Konkurrenzkampf eigentlich undenkbar schienen.

Mehr noch: Mit seiner Weitsicht und einer gehörigen Portion Hartnäckigkeit entstand aus dieser Gruppe eine Interessensgemeinschaft, die 1984 Radio aktuell auf Sendung brachte. Ohne Hermann Boltshauser wäre das heimische Lokalradio wohl nie geboren worden – vom Nachfolger FM1 ganz zu schweigen. Der Stadtrat hatte damals öffentlich verlauten lassen, dass «St.Gallen kein Lokalradio brauche».

Zum jüngsten Direktor des Konzerns gewählt

Als er mit 29 zum jüngsten Direktor des Konzerns gewählt wurde, hatte er als Lehrling in Basel und über Stationen in den Filialen Lausanne und Frankfurt bereits dreizehn Publicitas-Jahre hinter sich – als er 1998 pensioniert wurde, waren es deren 47! Und trotzdem war er nie ein Workaholic. Das hätte seine Lust am Geniessen verhindert – am Leben schlechthin.

Die Fliegerei zum Beispiel faszinierte ihn. Er wäre zweifelsohne ein ausgezeichneter Pilot geworden. Aber er hatte sich früh für zwei andere Prioritäten entschieden: Familie und Publicitas. In dieser Reihenfolge und fein säuberlich getrennt. Nicht umsonst lautete sein zweiter Vorname «Ordnung».

1958 lernte er in Frankfurt Monika Pfeiffer kennen. Die Frage, woher Boltshauser die Kraft für seine fordernden Aufgaben, die Führungsqualität und seine mitmenschliche Sensibilität nahm, erübrigte sich spätestens ab diesem Moment. Mehr noch als Thomas und Ellen das Boltshauser-Kleeblatt vervollständigten. Auch dank seiner Kinder bewahrte er sich stets eine grosse Portion Neugier.

Ja, Hermann Boltshauser war neugierig! Neugierig auf Menschen, denen er zuhörte, denen er vertraute, denen er diskret Ratschläge erteilte, die er leise kritisierte, die er förderte.

Er schwärmte für die japanische Kultur

Sein oberstes Gebot hiess Loyalität in beide Richtungen. Und die Disziplin, die er sich selbst auferlegte, erwartete er auch von anderen. Gleichzeitig schwärmte er von der japanischen Kultur, die aus einer Belegschaft eine Familie formt. Die 135 Publicitas-Mitarbeiter werden es bezeugen: Es ist ihm gelungen. Das spürte man, wenn er jeden Freitagnachmittag durch die Büros ging, um allen ein schönes Wochenende zu wünschen.

Besonders als Führungskraft muss man Menschen mögen, lautete einer seiner Leitsätze: «Hart in der Sache (Geht nicht, gibt’s nicht), aber weich mit den Mitmenschen.» Sein diplomatisches Geschick war fast schon legendär. Ihn von einer Idee abzubringen, war praktisch unmöglich. Das ging ohne Druck, aber mit Geduld, leisen Tönen und seiner Gabe, Menschen zu überzeugen. Doch wer immer eine neue, auch revolutionäre Idee vortragen wollte, fand in ihm einen aufmerksamen Zuhörer.

Er wusste natürlich nur allzu gut, dass sein Tick, statt Krawatte Fliege zu tragen, von vielen belächelt wurde. Er nahm es gelassen. Hermann Boltshauser – ein Mann, der in sich ruhte.