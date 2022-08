FCSG: Ex-Speakerin Monika Schlegel ist gestorben

Nachruf Die Stadionsprecherinnen im Espenmoos waren ihrer Zeit weit voraus – jetzt ist die Stimme von Monika Schlegel für immer verstummt Monika und Helena Schlegel waren bei Heimspielen des FC St.Gallen während 18 Jahren als Speakerinnen tätig. 1994 dann wurden sie abgelöst – unfreiwillig. Zum Hinschied von Monika Schlegel, einer der beiden legendären Speakerinnen im Stadion Espenmoos. Fredi Kurth Jetzt kommentieren 14.08.2022, 17.00 Uhr

Monika Schlegel in ihrem Daheim in Rotmonten. Archivbild: Urs Bucher

Noch selten ist ein Porträt so rasch zu einem Nachruf geworden wie in diesen Tagen. Las ich doch am Dienstag in der neuesten Ausgabe des Magazins «Saint Gall» den Text über die Schwestern Helena und Monika Schlegel, die ersten Stadionsprecherinnen im Schweizer Fussball, da sprang mir einen Tag später die Todesanzeige von Monikas Hinschied ins Auge. Sie ist im 73. Altersjahr nach tapfer ertragener Krankheit friedlich eingeschlafen, ist zu erfahren.

Helena war die Stimme im Espenmoos, Monika die Informantin, welche mit den Aufstellungen von der Pressekonferenz zur Speakerkabine hochging und ihre Schwester mit Sperberaugen und Feingefühl unterstützte. Wer war da gerade der Torschütze? Welche Schallplatte passt in der Pause oder nach dem Match zum Wohlbefinden der Fans? Die blonde Monika und die schwarzhaarige Helena ergänzten sich ideal, waren ein Team, das ihresgleichen suchte. Von 1976 bis 1994 beschallten sie die Zuschauerränge als Nachfolgerinnen von Jeannot Lucchi und Aubrey Naef. Monika war auch die Telefonistin, nahm im Kabäuschen bis zu 100 Telefonanrufen entgegen von Leuten, die den Spielstand wissen wollten, oder eifersüchtigen Ehefrauen, wann endlich der Match zu Ende sei.

Die Skepsis der Männerwelt weicht rasch

Die beiden Frauen erlebten die Zeiten, als es fast nur aufwärts ging beim FC St.Gallen. Als er sich vom Abstiegskandidaten zum Anwärter für Europacup-Plätze entwickelte, die bisher längste Ära eines St.Galler Trainers, jene von Willy Sommer oder von Helmuth Johannsen oder Spielern wie Gerhard Ritter und Ivan Zamorano. Sie waren Pioniere und passten hervorragend in das Schema der Pionierstadt mit der ältesten Bierbrauerei, dem ältesten Hallenbad des Landes und selbstredend des ältesten Klubs des Schweizer Fussballs.

Ehrenmitglied Werner Grob hatte seinerzeit die Idee, Helena und Monika als Speakerinnenduo einzusetzen. Ein Probelauf bei einem Nachwuchsspiel genügte, um das Duo im September 1976 bei einem Meisterschaftsspiel gegen Winterthur debütieren zu lassen. Frauen am Mikrofon in einem Fussballstadion? Konnte das gut gehen in einer Zeit, als dieser Sport fast ausschliesslich Männersache war? Anfängliche Skepsis wich rasch breiter Zustimmung. In der Ecke zum Kellenberger-Areal stand bald auch die erste elektronische Anzeigetafel in der Nationalliga A, die zuweilen allerdings fehlerhaft agierte, ganz im Gegensatz zu den beiden Damen unter dem Tribünendach.

So berichtete TVO vor wenigen Wochen über die beiden früheren Speakerinnen des FC St.Gallen:

TVO

Die Aufgabe von Monika und Helena unterschied sich in einigen Details von jener Richard Fischbachers, der die beiden in Rotmonten wohnhaften St.Gallerinnen nach 18 Jahren ablöste. So wird er heute unten auf dem Rasen von einem Stimmungsmacher begleitet, und die Werbung läuft über die beiden Videowände. Die ebenso notorischen wie nutzlosen Aufrufe, keine Pyros abzufeuern, waren lange Zeit keine Aufgabe für Helena und Monika. Damals sassen die Fanatiker eher auf der Haupttribüne, wo unten die Schiedsrichter ab und zu mit einer Gittervorrichtung vor dem Pöbel geschützt werden mussten.

Zwei wie Pech und Schwefel

Helena und Monika seien bahnbrechend gewesen, wäre schön zu erwähnen. Aber in Wirklichkeit sind auch heute Stadionsprecherinnen eine Seltenheit. Aber die Schlegel-Schwestern waren dem aktuellen Boom des Frauenfussballs weit voraus, indem sie mit Kolleginnen vor mehr als 40 Jahren den DFC St.Gallen gründeten, den Damenfussball-Club, wie er damals hiess. Monika war Libero, Helena Stürmerin, zwei wie Pech und Schwefel.

Selten sprach man von Helena oder Monika, fast immer von den Geschwistern Schlegel. Beruflich führten sie über Jahrzehnte gemeinsam auch das Brilleninstitut an der Neugasse. Qualität verbanden sie mit preislicher Grosszügigkeit bei eh schon günstigen Tarifen.

Oft auch im Camp Nou zu Gast

Auch nach ihrer Zeit als Speakerinnen, die enttäuschend endete, weil sie von der damaligen Vereinsspitze abgesetzt wurden, blieben die beiden dem FC St.Gallen treu. Die Besuche im Kybunpark waren allerdings seltener als an der Wirkungsstätte im Osten der Stadt. Dafür reisten die Geschwister Schlegel häufig nach Spanien, um den FC Barcelona im Camp Nou zaubern zu sehen.

Da spielte der Zufall mit. Der Zufall, dass bei einem Besuch in der katalanischen Hauptstadt just der Classico gegen Real Madrid anstand. «Wie kommen wir zu Eintrittskarten?», fragte Monika an der Hotelrezeption, wohl ahnend, dass alles ausverkauft war. «Wir haben noch Tickets», sagte der Angestellte, «wir haben immer ein Kontingent für Gäste.» Mehr noch sagte er zu den verblüfften St.Gallerinnen: «Wenn Sie wollen, fahren wir Sie mit unserem Fahrzeug direkt zum Stadion.» Monika und Helena haben fortan immer im gleichen Hotel gebucht.

Erst noch haben wir Monika gesehen, wie sie am Morgen dem Brilleninstitut zustrebte, zusammen mit ihrem Cousin, der ebenfalls dort arbeitet. Doch die Zeit fliegt, wie es in einem lateinischen Sprichwort heisst. Für Monika viel zu schnell. Helena sei die Kraft gegeben, die schwere Zeit zu überwinden.

Die Speakerkabine im Espenmoos. Hier waren Monika Schlegel und ihre Schwester Helena 18 Jahre lang FC-St.Gallen-Speakerinnen. Bild: Andri Vöhringer

