Wittenbach: Brüder liefern Milch und Joghurt an die Haustüre

Lieferdienst In Wittenbach liefern zwei Brüder frische Milch und Joghurt bis an die Haustüre Die Brüder Walti Keller und Erich Keller betreiben gemeinsam den Bauernhof Brumenau. Neu bieten sie einen hofeigenen Lieferdienst an. Dabei achten sie auf Nachhaltigkeit und Qualität. Samantha Wanjiru 29.03.2022, 19.00 Uhr

Milch und Joghurt vom Bauernhof Brumenau. Bild: PD/Erich Keller

Wer Lust auf Milch und Joghurt hat, kann seit kurzem beides vom Bauernhof Brumenau in Wittenbach an die eigene Haustüre bestellen. Erich Keller und sein Bruder Walti Keller, Söhne des Wittenbacher Kirchenpräsidenten Walter Keller, bieten für die Region St.Gallen und Umgebung neu einen Lieferdienst an.