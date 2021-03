Nachhaltigkeit Zuckerfrei und frisch geröstet: Dieses Paar produziert in einem Keller in Gossau handgemachte Schokolade und Kaffee Carmela Melone und Michi Giger stellen unter dem Namen Chocamar zuckerfreie Schokolade her und rösten Kaffeebohnen. Dies tun sie in ihrem Wohnhaus in Gossau. Rita Bolt 15.03.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Carmela Melone und Michi Giger in ihrem Produktionsraum in Gossau. Bild: Rita Bolt

In einem Keller eines Wohnhauses an der Gossauer Andwilerstrasse duftet es nach frischem Kaffee. Nicht nur Schokolade wird hier hergestellt. Carmela Melone und Michi Giger rösten hier auch Kaffeebohnen. Produziert wird am Abend oder am Wochenende, je nach Bestellungseingang. «Am beliebtesten ist im Moment die Blutorangen-Schokolade», sagt Carmela Melone, die lange getüftelt hat, bis ihre Schoggi so ist, wie sie jetzt ist: «gehaltvoll und zuckerfrei». Die 60-Gramm-Tafeln gibt es noch in anderen Geschmacksrichtungen: Kokos, Pure Dark, Berberitze, Dark Nibs und Café. Alle sind in transparenter, kompostierbarer Folie verpackt.

Die Grundprodukte für die Schokolade, die Kakaomasse und die Kakaobutter, beziehe sie von der Firma Felchlin. Da wisse sie, dass die Produzenten faire Preise erhielten und die Rohprodukte aus einem nachhaltigen Anbau kämen. Das sei wichtig für sie, sagt Carmela Melone. Sie zeigt auf den «Minitemper», mit dem die Kakaomasse temperiert wird. Carmela Melone sagt, alles ausser der Temperierung sei Handarbeit.

«Für knapp zwei Kilo Schokolade benötige ich etwa zwei Stunden Zeit.»

Die Schokolade wird mit Erythrit gesüsst. «Erythrit ist kalorienfrei, zahnfreundlich und erhöht den Blutzuckerspiegel nicht», erklärt Carmela Melone. Erythrit werde aus Mais hergestellt. Ihre Schokolade wird unter anderem in den Unverpackt-Läden in St.Gallen und Trogen sowie im Claro-Laden Gossau verkauft.

Lokale Röstereien in Albanien gefunden

Wie für seine Partnerin sind für Michi Giger bei seinen gerösteten Kaffeebohnen beste Rohstoffe unabdingbar. Von Hand gepflückt und nach Grösse sortiert. «Auf unseren vielen Reisen mit dem Camper haben wir nach lokalen Röstereien gesucht und 2018 in einem kleinen Ort in Albanien einige gefunden», erzählt Giger. Das sei ein Auslöser gewesen, in der Schweiz etwas Ähnliches aufzubauen.

Das Wort Nachhaltigkeit habe immer mehr an Bedeutung gewonnen. Auch guten Kaffee und gute Schokolade mit einfachen Arbeitsschritten herzustellen, aber keine Kompromisse bei der Qualität der Rohprodukte einzugehen – das liess beide nicht mehr los. Der andere Auslöser: «In ein paar Jahren wollen wir nach Galizien auswandern», erzählt der gebürtige Wittenbacher. Er sei früher viel gereist, Spanien sein Lieblingsland. Er und seine Partnerin hätten sich überlegt, was sie als Auswandererpaar produzieren könnten.

Kaffee und Schoggi kann nicht gleichzeitig produziert werden

Begonnen hat dann alles im ehemaligen Kinderzimmer der gemeinsamen Wohnung in St.Gallen. Nur: Das Paar konnte den Raum nicht zur selben Zeit nutzen: «Beim Kaffeerösten entsteht Wärme, und für die Schoggiproduktion braucht es kühle Temperaturen», erzählt das Paar. Da haben sie vor einem Jahr das Haus an der Andwilerstrasse in Gossau entdeckt, sind umgezogen und glücklich darüber, weil sie einen genügend grossen Raum haben, um ihrem Hobby nachzugehen.

«Es ist nicht unser Ziel, ein grosses Geschäft aufzuziehen und von unseren Produkten zu leben.»

Hinter ihrer Produktion stecke viel Idealismus und Herzblut. Leben davon könnten sie nicht. «Mit unseren Kleinmengen stehen wir unserem wirtschaftlichen Erfolg selber im Weg», sagt der 54-jährige Giger. Er ist als Informatiker beim Kanton angestellt; Partnerin Carmela Melone arbeitet Teilzeit beim Bundesverwaltungsgericht.

Verarbeitung von geretteten Lebensmitteln

Carmela Melone engagiert sich zudem im Verein Restessbar St.Gallen und kämpft gegen Food Waste. Seit einiger Zeit verarbeitet sie übrig gebliebenes Obst oder Gemüse zu allerlei Lebensmitteln. So hat sie etwa aus 30 Kilogramm Johannisbeeren zuckerfreie Konfitüre hergestellt.

«Wenn man beginnt, sich mit Food Waste und Nachhaltigkeit zu beschäftigen, taucht man immer tiefer ins Thema ein und bewegt sich in Kreisen mit Gleichgesinnten», sagt die 49-Jährige. Das sei für sie stimmig und erfüllend. Zusammen mit Marion Schiess von «Ganzohni – Unverpackt in St.Gallen», wird Carmela Melone ab dem 8. April jeweils am Gossauer Wochenmarkt in der Markthalle mit einem Stand vertreten sein. Sie wird ihre zuckerfreie Schokolade und Konfitüre, Food-Waste-Produkte und die frisch gerösteten Kaffeebohnen ihres Partners anbieten.

Die Produkte können über den Online-Shop www.chocamar.ch bestellt werden.