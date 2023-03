Erstes St.Galler Restaurant weist CO2-Werte auf Speisekarte aus

Nachhaltigkeit «Wollen kein schlechtes Gewissen machen»: Erstes St.Galler Restaurant weist auf der Speisekarte die CO2-Emissionen seiner Gerichte aus Das Restaurant Corso in St.Gallen gibt seit kurzem auf der Mittagskarte an, wie klimafreundlich die einzelnen Gerichte sind – von der Randensuppe bis zum Entrecôte. Was dahintersteckt und was die Gäste darüber denken. Christina Weder Jetzt kommentieren 22.03.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Spitzenkoch Markus Schenk vom Restaurant Corso sagt, für ihn habe sich nicht viel geändert, seit er die CO 2 -Emissionen seiner Gerichte messe: «Ich koche immer noch gleich.» Bild: Ralph Ribi

Beim Blick auf die Mittagskarte im Restaurant Corso ist manch ein Gast überrascht. Grund dafür sind die ungewohnten Zahlen, die darauf stehen. Die Restaurantbesucherinnen und -besucher erfahren nicht nur, wie viel ein Gericht kostet, sondern auch, welchen CO 2 -Fussabdruck es hinterlässt. Die Werte werden in Gramm angegeben.

Besonders klimafreundlich isst, wer den gerösteten Dinkel mit Tofu und Gemüse bestellt. Etwa doppelt so hoch ist der CO 2 -Wert beim gebratenen Zanderfilet aus dem Lago Maggiore, dreimal so hoch bei den Bärlauchspätzle mit Alpsbrinzsauce (der Käse treibt den Wert in die Höhe). Unangefochtener Rekordhalter auf der «Corso»-Mittagskarte ist – wenig überraschend – das Entrecôte mit Kräuterbutter.

Alles anzeigen

Gäste sind geteilter Meinung

Spitzenkoch Markus Schenk ist mit den CO 2 -Angaben auf der Menükarte ein Vorreiter in der Stadt. Er weiss: Die Meinungen darüber gehen auseinander. Manche Gäste fänden das toll. Andere würden sich wundern – wie etwa jener Gast, der beim Studium der Menükarte sagt: «Da muss man schauen, dass man nicht noch ein schlechtes Gewissen bekommt.»

Doch für Schenk ist klar: «Die Werte auf der Mittagskarte sollen nicht abschreckend wirken.» Er sieht sie als eine von mehreren Massnahmen, um beim Thema Nachhaltigkeit vorwärtszumachen. Dieses liegt ihm im Restaurant Corso am Herzen. Die Ernährung sei für rund 16 Prozent unserer Treibhausgasemissionen verantwortlich.

Zusammen mit dem Brot wird im «Corso» ein QR-Code gereicht, über den die Gäste Informationen zum Thema Nachhaltigkeit erhalten. Bild: Christina Weder

Deshalb müsse sich der Umgang mit Lebensmitteln ändern, ist Markus Schenk überzeugt. Mit den CO 2 -Werten auf der Karte wolle er Transparenz schaffen. Was er aber nicht will: seine Gäste bevormunden. «Sie haben noch immer die Wahl», sagt er.

Das Entrecôte ist weiterhin ein Renner

Lassen sich die Restaurantbesucherinnen und -besucher von den Angaben beeinflussen? Wählen sie ihr Mittagessen klimafreundlicher, seit die CO 2 -Werte im «Corso» auf der Karte stehen? Markus Schenk schüttelt den Kopf: «Spannenderweise sind die Entrecôte-Bestellungen seither nicht zurückgegangen.»

Auch an diesem Mittag im März ist das Entrecôte besonders gefragt. Das Lokal an der Brühlgasse 37 ist gut besucht, die Atmosphäre modern, ruhig, gediegen. Bei zwei Geschäftsleuten, die beim Espresso angelangt sind, sorgen die CO 2 -Werte für Gesprächsstoff. Er sei überrascht gewesen über die Angaben auf der Karte – das sehe man sonst nirgends, sagt der eine. «Interessant», findet auch der andere. Aber letztlich hätten die Werte keinen Einfluss auf die Menüwahl gehabt: «Ich habe trotzdem das Entrecôte gewählt. Und ich würde es wieder tun.» Im Restaurant wolle er es sich schmecken lassen.

Am Nebentisch haben zwei Frauen – Mutter und Tochter – Salat vom Buffet mit Felchenfilet bestellt (+112 Gramm CO 2 -Emissionen). Sie haben damit eine rund 30-mal klimafreundlichere Wahl getroffen als die beiden Herren mit dem Entrecôte. Auch sie betonen, sie hätten nach Lust und Laune entschieden. «CO 2 -Werte?», fragt die ältere der beiden Frauen. «Die sind mir gar nicht aufgefallen.»

Ihre Tochter dagegen hat die Zahlen sehr wohl registriert. «Es ist eine Generationenfrage», vermutet sie. «Wir Jungen sind sensibilisiert fürs Thema. Es liegt in der Luft.» Sie finde es spannend, die Werte auf der Karte zu vergleichen.

Weder Fisch aus dem Meer noch Fleisch aus Übersee

Koch Markus Schenk sagt, für ihn habe sich nicht viel geändert, seit er die CO 2 -Werte angebe. Er koche immer noch gleich. Jeden Monat wechselt er die Mittagskarte. Im Vorfeld schreibt er die Rezepte pro Person auf und tippt die Zutaten auf der Online-Berechnungsplattform des Unternehmens Eaternity ein, die den CO 2 -Wert und damit die Ökobilanz der Gerichte berechnet.

Der Südtiroler, der sich in der Stadt einen Namen gemacht hat mit Köstlichkeiten aus dem Alpenraum, hatte schon immer ein Auge darauf, dass die CO 2 -Werte seiner Gerichte tief ausfallen. Das gelingt ihm, indem er saisonal kocht. Seine Lieferanten sucht er sich in der Region aus. Lange Transportwege will er vermeiden. Fleisch aus Übersee oder Fische aus dem Meer kommen im «Corso» nicht auf den Teller.

Auch beim Gemüse hat Schenk seine Prinzipien. Er verzichtet auf alles, was im Treibhaus wächst. Im Winter und Frühjahr gibt’s Wurzelgemüse. Der Bärlauch für die Spätzle stammt aus dem Garten eines Mitarbeiters. Tomaten kommen zu dieser Jahreszeit nur in eingemachter oder eingekochter Form auf den Tisch. Und die Schalen von Kartoffeln werden nicht weggeworfen, sondern im Ofen geröstet und zu einem Fonds gekocht. Allgemein gilt in Schenks Küche die Devise, möglichst alles zu verwerten.

Bis jetzt beschränken sich die CO 2 -Angaben auf die Mittagskarte, auf der Abendkarte fehlen sie. Der Grund: Am Abend koche er aufwendiger. «Der Aufwand für die Berechnung wäre zu hoch», sagt Schenk, dessen Lokal mit 15 Gault-Millau-Punkten ausgezeichnet ist. Er verfolgt längst ein weiteres Ziel: Noch im laufenden Jahr soll das «Corso» klimaneutral werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen