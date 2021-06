St.Galler Kantischüler gewinnen Preis für nachhaltiges Studentenf

Nachhaltigkeit St.Galler Jungunternehmer gewinnen Preis für nachhaltiges Studentenfutter Eigentlich sind sie noch Kantischüler, gerade eben haben sie jedoch einen Nachhaltigkeitspreis von Coop gewonnen: Eine Gruppe um den St.Galler Gymnasiasten Leonhard Kick stellt unter dem Namen Frucht-X Studentfutter her, das ohne Nüsse aus China oder Kalifornien auskommt. Diana Hagmann-Bula 09.06.2021, 05.00 Uhr

Stellen Studentenfutter mit Zutaten aus der Region her: (von links) Tobias Lippuner, Leonhard Kick, Miriam Keller, Anduel Hoxha und Nicolai Hutter. Bild: Arthur Gamsa

Jeden Morgen fährt Leonhard Kick Bus. Oft nicht alleine, sondern mit zwei Eimern mit getrockneten Früchten auf den Knien, beim Bauern abgeholt. Bei der Bushaltestelle Theater in St.Gallen steigt er aus und die steile Treppe hoch ins Büro der Schülerorganisation der Kantonsschule am Burggraben. Der Raum dient nicht nur als Büro, sondern auch als Vertriebszentrum. Fast jeden Mittwochmittag erwarten ihn hier seine Kollegin und seine drei Kollegen. Sie besprechen wichtige Traktanden, schälen Haselnüsse und füllen sie zusammen mit den Trockenfrüchten in Papiertüten und Bügelgläser. Schnur und Etikette dran, fertig ist Frucht-X.

Die Jungunternehmer von Frucht-X schälen die Haselnüsse selber. Bild: Arthur Gamsa

Seit September 2020 sind Leonhard Kick (17), Tobias Lippuner (17), Anduel Hoxha (18), Miriam Keller (17) und Nicolai Hutter (16) nicht mehr nur Kantonsschüler, sondern auch Jungunternehmer. Sie stellen Studentenfutter her, ausschliesslich mit Zutaten aus der Ostschweiz. «Der Radius beträgt nicht mehr als 25 Kilometer. Der Weg muss kurz sein, damit wir die Ressourcen schonen können», sagt Kick. Soeben haben sie mit ihrem Produkt den Nachhaltigkeitsaward von Coop gewonnen. 180 Miniunternehmen hatten sich schweizweit im Rahmen des sogenannten Yes-Company-Programms um diesen beworben.

«Diese Auszeichnung freut uns besonders. Sie zeigt, dass unser Konzept nicht nur in der Theorie, sondern auch praktisch aufgeht.»

Es beginnt, als sich die Jugendlichen gegen klassische Freifächer wie Spanisch und Italienisch entscheiden und stattdessen für «Sustainable Start-up» einschreiben. Welches Produkt entspricht einem Bedürfnis der Bevölkerung? Welches Produkt deckt eine Nische ab? Fortan stellt sich das Team solche Fragen. Studentenfutter ohne Nüsse aus Kalifornien und China und ohne Trockenfrüchte aus Südamerika, sind sie sich einig. Kick wird CEO, Lippuner CTO (zuständig für das Technische), Hoxha CFO, Hutter CPO (zuständig für das Produkt), Keller übernimmt das Marketing. Die Schüler verwenden immer wieder Fachbegriffe, erzählen mit Begeisterung. Sie scheinen ihre ersten Erfahrungen in Unternehmertum und Wirtschaft zu schätzen. Sie sind sich einig:

«Es ist wie ein Blick in die Zukunft.»

Schon ganz CEO

Der Name für das Start-up ist rasch gefunden. Frucht-X. Das X steht für eine Mischung, in der Genetik symbolisiert es schliesslich auch eine Kreuzung. «Dazu der Bezug zur Mundart: Fruchtigs. So kann man den Namen auch aussprechen», sagt Kick. Und dann schon ganz CEO, mit tiefster Überzeugung: «Ein moderner, junger Name, der zu unserem Unternehmen passt.»

Statt Vokabeln zu pauken, führen die fünf Jungunternehmer plötzlich Verhandlungen mit Landwirten und Privaten, die Bäume besitzen, denken über Umsatz und Stückpreis nach. Eine Tüte Frucht-X wiegt 55 Gramm und kostet 6.95 Franken. Er enthält getrocknete Äpfel, Zwetschgen, Birnen, Aroniabeeren, Baum- und Haselnüsse aus dem Thurgau und aus dem Kanton St.Gallen. Darunter sind Pro-Specie-Rara-Sorten und Biofrüchte. «Wir fördern damit auch die Biodiversität. Das hat Coop gefallen», sagt Lippuner. Verwendet wird oft Ware, die sich wegen einer Delle oder eines anderen Makels nicht mehr verkaufen lässt und welche die Bauern zu Dörrobst verarbeiten. «Selber zu dörren wäre zu aufwendig. Wir gehen alle ja noch zur Schule.»

Sommermix schont das Studentenbudget



6.95 Franken, ein stolzer Preis für einen Pausensnack. «Qualität kostet halt», heisst es. Passt dieses Studentenfutter in ein Studentenbudget? Eher nicht, geben die Jungunternehmer zu.

«Aber der Sommermix für 3 Franken oder die Apfelringlimischung für 2.50 Franken. Durchschnittlich geben Schüler in der Pause für Verpflegung 2 bis 4 Franken aus, wie wir wissen.»

Mitschüler würden immer wieder bestätigen, dass der Geschmack intensiver sei als bei handelsüblichem Studentenfutter. Ihr Produkt eigne sich nicht nur für die Pause, sondern auch für die Skipiste, zum Wandern oder beim Sport. «Ich hatte es dort überall schon dabei. Es hat mir gesunde Energie gebracht», sagt Kick. Entführt er Frucht-X an einen besonders fotogenen Ort, hält er den Moment fest und teilt ihn später auf Instagram. Auf Youtube stellen die Jungunternehmer ihr Produkt mit kurzen Filmchen vor.

Das Vertriebszentrum im Büro der Schülerorganisation. Die Zutaten lagern in luftdichten Behältern. Abgepackt wird nur mit Maske und desinfizierten Hängen. Bild: Arthur Gamsa

Auch auf Verwandte dürfen sie zählen. Der Grossvater von Miriam Keller hat Birnen zur Verfügung gestellt, der Vater von Leonhard Kick seinen Mitarbeitern zu Weihnachten Frucht-X-Mischungen im Bügelglas geschenkt. 12.95 Franken kostet es. Lässt man es nachfüllen, erhält man 2 Franken Rabatt. Solche Finessen sind es, die den Eindruck hinterlassen: Diesen Jugendlichen ist es ziemlich ernst mit ihrem Geschäft. «Noch steht der Verdienst aber in keinem Verhältnis zum Aufwand», sagt Lippuner.

Unternehmenserfolg und Leadership als Maturaarbeitsthemen

Dabei bleibt den Jugendlichen neben Schule und Hobbys oft nur wenig Zeit. «Gute Planung ist alles», sagt Lippuner. Er trainiert viermal pro Woche Unihockey, in der U21 des UHC Waldkirch-St.Gallen. Von Frucht-X hat er sich sogar für seine Maturaarbeit inspirieren lassen: Was braucht es, damit ein Unternehmen erfolgreich ist, will er herausfinden. Und danach Naturwissenschaften oder Wirtschaft studieren, noch hat er sich nicht entschieden.

Leonhard Kick hält sich mit Muay-Thai fit, einem thailändischen Kampfsport. Oder er liest Sachbücher. Soziologie und Politik interessieren ihn. «Neuerdings auch Leadership. Ich werde meine Maturaarbeit darüber schreiben», sagt er und grinst. Er kann sich ein Studium in Wirtschaft, Psychologie oder Politik vorstellen. Anduel Hoxha lebt seit vier Jahren in der Schweiz, vorher war er im italienischen Turin daheim. Er spielt Basketball und träumt davon, als Astronom den grossen Fragen des Universums auf den Grund zu gehen.

So sieht das fertige Produkt aus. Bild: Arthur Gamsa

Im Werbevideo ist zu sehen, wie die Jungunternehmer selber das Studentenfutter ausliefern. An Regioherz in St.Gallen und an die Landi Goldach etwa. In St.Gallen, Flawil, Uzwil und Untereggen kann man sich Frucht-X per Velo liefern lassen, auch im Halbjahresabo. Gibt es das Studentenfutter bald auch beim Preisverleiher Coop? «Noch verhandeln wir, ebenfalls mit Volg», sagt Kick. Produziert wird momentan noch je nach Nachfrage. 50 bis 100 Säckchen pro Monat verkaufen sie aktuell. 20 bis 30 Säckchen packt ein Jungunternehmer in einer Stunde ab.

Müesli und Saft sollen dazukommen

Irgendwann einen Zustupf ans Studium rausnehmen können, davon träumen die Jungunternehmer. Das Produkt soll sich weiterentwickeln, wie sie selber es auch tun. Irgendwann wird Frucht-X nur noch Biozutaten enthalten, irgendwann verkaufen sie auch Müesli mit Trockenfrüchten und Aroniabeerensaft. Oder so. An Ideen mangelt es dem Team nicht. Fehlt nur noch mehr Kundschaft.