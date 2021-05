Nachhaltigkeit Sportkleider aus Fischernetzen: Diese 28-jährige Mörschwilerin will mit ihrem Modelabel die Welt ein Stück besser machen Kira Fässler hat genug von Fast Fashion, Umweltverschmutzung und Greenwashing von Modelabeln. Die 28-Jährige hat deshalb ihr eigenes Unternehmen Kiani Activewear gegründet. Seit kurzem verkauft sie Sportkleider, die aus recyceltem Material nachhaltig und fair produziert werden. Perrine Woodtli 17.05.2021, 05.00 Uhr

Kira Fässler hat sich in ihrem Zuhause in Mörschwil ein Büro für Kiani Activewear eingerichtet. Von hier aus will sie nun möglichst viele Bestellungen verschicken. Bild: Arthur Gamsa (6. Mai 2021)

Das kann es doch nicht sein. Es muss doch etwas Besseres geben. Das dachte sich Kira Fässler, als sie vor zwei Jahren neue Sportbekleidung brauchte. Die heute 28-Jährige hatte damals erst gerade mit Sport begonnen und war auf der Suche nach qualitativ hochwertigen Sachen. Die fand Fässler zwar, jedoch stammten die Kleider zu ihrem Verdruss praktisch alle aus Asien.

Als sie kurz darauf auch einen neuen Bikini brauchte, stiess sie auf ein kleines Label aus Zürich, das Bademode aus recyceltem Plastik herstellt. Fässler, die in Mörschwil daheim ist, war begeistert und fragte sich:

«Wenn es möglich ist, dass ich mit diesem Material schöne und hochwertige Badehosen erhalte, ohne jegliche Einbussen, müsste das doch auch mit anderen Funktionskleidern gehen?»

Wie die Kleider produziert werden, ist oft nicht klar

Die gebürtige Rheintalerin machte sich schlau, recherchierte stundenlang im Netz. Dabei stiess sie zwar auf viele Unternehmen, die ihre Sportkleidung als nachhaltig und fair anpriesen. Mit ein paar Klicks mehr habe sie aber herausgefunden, dass viele dieser Firmen Greenwashing betreiben. Das bedeutet, dass Unternehmen sich und ihre Produkte nachhaltiger darstellen, als sie es eigentlich sind und somit die Verbraucher in die Irre führen.

In den meisten Fällen sei nicht ersichtlich, wie und wo die Kleidung genau produziert werde, sagt Fässler. «Ich dachte mir: Es muss doch Sportkleider geben, die in Europa hergestellt werden und bei denen ich ganz genau weiss, welche Materialien verwendet werden.» Schliesslich entschied sie sich, einfach selber ein Label für Sportkleider zu gründen: Kiani Activewear war geboren.

Kleines Atelier in der Türkei gefunden

Kira Fässler machte sich in Europa auf die Suche nach einem Partner, stellte aber fest, dass viele Produzenten nicht mit Start-ups zusammenarbeiten. Schliesslich fand sie in Istanbul ein kleines Atelier, wo ihre Kleidung nun von Hand hergestellt wird. Faire Arbeitsbedingungen, eine nachhaltige Produktion und Vertrauen waren Fässler wichtig – und dass der Konsument den ganzen Wertschöpfungsprozess ihrer Sportkleider nachverfolgen kann. Vom Faden über die Stoffe bis hin zur Etikette und Verpackung.

Fässler schwärmt von der Zusammenarbeit mit ihrem Partner. Die Kommunikation sei schnell und unkompliziert. Das sei besonders aktuell wichtig. Wegen der Coronapandemie konnte Fässler letztes Jahr nicht nach Istanbul reisen, um sich alles vor Ort anzuschauen. Es laufe daher alles via Skype, Whatsapp und Co. ab.

«Ich hoffe, dass ich das Atelier nun in den Sommerferien besuchen kann.»

Kira Fässler will mit ihrem Modelabel auch das Einkaufsverhalten der Käuferinnen und Käufer ändern. Bild: Arthur Gamsa (6. Mai 2021)

Transparenz als Schlüssel zum Erfolg

Bei allem, was für Kiani Activewear verwendet werde, handelt es sich laut Fässler um recycelte oder natürliche Materialien. Das Nylon beispielsweise werde aus alten Teppichen und Fischernetzen gewonnen. Jährlich landen Tausende Fischernetze im Meer und sind somit für einen Teil des Plastikmülls in den Ozeanen verantwortlich. Für Tiere werden solche sogenannten Geisternetze zur Todesfalle. So heisst es denn auch auf der Kiani-Website: «Kaufe nachhaltig und rette unseren Ozean.» Auch andere Abfälle aus dem Meer dienen als Material für die Sportkleider.

Die verschiedenen Rohmaterialien werden laut Fässler immer bei Organisationen oder direkt bei den Produzenten gekauft. Eine Organisation ist Healthy Seas, die Fischernetze in den Meeren sammelt und diese einer italienischen Firma verkauft, die das recycelte Garn herstellt.

Fässler will so transparent wie möglich sein. So hat sie auch alle Informationen zu ihren Produkten auf der Website aufgelistet. «Ich glaube, Transparenz ist der Schlüssel zum Erfolg.» Für ihre Marke und die Versprechen dahinter stehe sie wortwörtlich mit ihrem Namen hin. Kiani stehe für Kira und Annina – ihr Zweitname.

Sie hat ihr Erspartes investiert

Website und Instagram-Kanal sind nun vor kurzem online gegangen. Eigentlich sollte Kiani Activewear schon früher starten, jedoch verzögerte sich die Produktion wegen des Coronavirus stark. Bis jetzt hat Kiani Activewear eine Sportleggins und einen Sport-BH mit einem ausgefallenen Schnitt am Rücken in je drei Farben in den Grössen XS bis XL im Sortiment. Fässler arbeitet mit einem Designer ihres Produzenten zusammen. «Ich bin keine Designerin», betont sie. «Ich sage dem Designer, wie ich mir was vorstelle, und dann erarbeiten wir das Design gemeinsam.»

Dieses Set gibt es bereits zu kaufen. Bild: PD/Marc Bollhalder

Das Kiani-Sortiment soll weiter wachsen. Schon bald komme ein Sweatshirt aus 100 Prozent biologisch zertifizierter Baumwolle auf den Markt. Dafür habe sie einen zweiten Partner in Portugal gefunden. In Planung seien zudem kurze Hosen, T-Shirts und Thermounterwäsche.

«Ich will möglichst viele Menschen ansprechen. Nicht jede Frau will beispielsweise in einem Sport-BH trainieren.»

Fässler finanziert alles mit ihrem Ersparten. Einen Investor gebe es nicht, betont sie. «Ich will nicht, dass mir jemand reinreden kann.»

Fast Fashion und Wegwerfgesellschaft Gegensteuer geben

Es gehe ihr nicht darum, reich zu werden, betont die Jungunternehmerin. Vielmehr wolle sie mit ihrer Marke einen Teil dazu beitragen, die Meere sauber zu halten sowie Nachhaltigkeit und bewusste Kaufentscheidungen zu fördern. «Wer bei mir ein Produkt kauft, entscheidet sich auch für die Philosophie dahinter.» Nachhaltigkeit wurde für sie schon vor einigen Jahren ein wichtiges Thema.

«Je älter ich werde, desto wichtiger ist es für mich, zu wissen, woher mein Essen, meine Kleidung und auch andere Produkte kommen.»

Die Artikel gibt es in drei Farben. Bild: PD/Marc Bollhalder

Auch Fast Fashion und die Wegwerfgesellschaft gehen der jungen Frau gegen den Strich. Sie selber kaufe seit Jahren nur noch das, was sie wirklich brauche. Zudem legt sie auch selber gerne Hand an, wenn sie die Chance hat, aus Alt Neu zu machen. So handelte es sich bei ihrem grossen, robusten Esstisch aus dunklem Holz ursprünglich um Kuhstallboden.

«Man kann so vieles selber machen. Wieso muss man immer alles wegschmeissen und neu kaufen?»

Sie verstehe nicht, warum man sich gerade in der Schweiz nicht häufiger für nachhaltige und umweltfreundliche Produkte entscheide. «Natürlich ist es teurer. Dafür aber auch besser. Wir sind in einer privilegierten Lage und können uns bewusst für Qualität und Nachhaltigkeit entscheiden.»

Influencer müssen authentisch sein

Ein eigenes Modelabel aufzubauen, kostet viel Zeit. Täglich steht Kira Fässler in Kontakt mit ihren Partnern. Sie arbeitet zudem Vollzeit beim Werkzeugmaschinenbauer Starrag in Rorschacherberg als Teamleiterin Produktion. Und sie sitzt derzeit an ihrer Masterarbeit für Business Administration an der Fachhochschule. Wird das alles nicht zu viel? Fässler winkt ab. Sie habe schon immer gerne viel gearbeitet. Dann verpacke und verschicke sie die Bestellungen halt jeweils am Feierabend noch vor dem Znacht. «Das geht schon. Von nichts kommt nichts.»

Nun sei es ihre Aufgabe als Gründerin, die Konsumentinnen und Konsumenten von Kiani zu überzeugen. Sie suche derzeit nach Influencerinnen und Influencern, die ihre Marke bekannt machen. Es hätten sich schon viele bei ihr gemeldet, sagt Fässler. «Ich habe aber alle abgelehnt.» Es sei wichtig, dass ihre Werbeträgerinnen glaubwürdig und authentisch seien, sprich nicht parallel für Fast Fashion Werbung machen.

«Sie müssen zur Philosophie von Kiani Activewear passen. Ich wähle daher sehr sorgfältig aus.»

Sie versuche auch, ihre Kleider in kleinen Sportgeschäften anbieten zu können – wohlwissend, dass niemand auf sie wartet. «Ich möchte mir gar nicht so viele Gedanken darüber machen, dass es nicht klappen könnte», sagt Fässler. Sie sehe es relativ entspannt und freue sich über jede einzelne Bestellung. Sie stecke ihr Herzblut in dieses Label und sei überzeugt, dass es funktionieren wird.