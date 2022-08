Der erste CO2-neutrale Coiffeur im Kanton St.Gallen

Nachhaltigkeit Recycelte Haare und Shampooflaschen aus Zuckerrohr: Der St.Galler Dean Harris führt den ersten klimaneutralen Coiffeursalon des Kantons Der Brite Dean Harris ist Coiffeur in der St.Galler Innenstadt. In seinem Geschäft an der Brühlgasse achtet er auf die Umwelt, indem er ausschliesslich umweltfreundliche Produkte verwendet. Ein Besuch mit vielen Erkenntnissen. Elia Fagetti Jetzt kommentieren 26.08.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dean Harris, wie er gerade an den Haaren eines Kunden arbeitet. Bild: Tobias Garcia

Dean Harris, Inhaber und gelernter Coiffeur, trägt einen dunklen Arbeitsanzug. Seine langen Haare umrahmen die sanften Züge seines Gesichts. Sein Bart erinnert an Lemmy Kilmister, den verstorbenen Sänger und Bassisten der englischen Rockband Motörhead.

Drinnen begrüsst der Coiffeur die Kunden. Der Raum ist mit hellen, orientalisch anmutenden Möbeln bestückt und strahlt eine angenehme Atmosphäre aus. Links neben dem Eingang befindet sich ein schwarzer Tresen mit einem Laptop. Zur rechten Seite öffnet sich der Raum und zeigt zwei schwarze Ledersessel. Im Hintergrund, teilweise von einem Sichtschutz verdeckt, befinden sich eine Haarwaschstation und eine Küche.

Nach einer Begrüssung beginnt Harris zu erzählen. «Ich bin wegen einer Beziehung mit einer Schweizerin nach St.Gallen gekommen», sagt er. Doch die Beziehung hielt nicht. Ganz im Gegensatz zu seiner Verbindung zur Stadt. Schnell wird ihm klar, wie schön es hier ist. Er verliebte sich in die Schweiz. Das war in den frühen 2000er-Jahren. «Ich glaube, ich kam etwa 2006 in die Schweiz», sagt er. Bis er jedoch den Coiffeursalon in der Brühlgasse eröffnete, dauerte es noch mehrere Jahre.

Bis es so weit war, arbeitete Harris als Coiffeur in Zürich und im Ausland und machte Weiterbildungen, um sein Wissen als Schnittspezialist zu vertiefen. Mit seinem eigenen Geschäft startete er erst im Mai dieses Jahres. Er sagt:

«Das Ziel war damals schon, dass ich umweltfreundlich arbeiten möchte.»

Harris ist der erste CO 2 -neutrale Coiffeur im Kanton St.Gallen. Deswegen arbeitet er mit der italienischen Firma Davines zusammen. Sie bieten umweltfreundliche Haarpflegeprodukte an und bescheinigen Harris die CO 2 -Neutralität.

Das Zertifikat von Dean Harris hängt an der Scheibe seines Geschäfts. Bild: Tobias Garcia

Recycling gehört dazu

Harris verwendet in seinem Laden ausschliesslich Produkte von Davines. Die Firma bietet nur biologisch abbaubare Pflegeprodukte an. «Die Shampooflasche ist zu 100 Prozent aus Zuckerrohr», erklärt der Coiffeur. Er könne somit den meisten Abfall kompostieren. Auch Abfall an sich ist für Harris ein wichtiges Thema. «Damit ich der Umwelt helfen kann, achte ich darauf, möglichst wenig zu konsumieren. Ich habe seit Mai nur einen 17-Liter-Abfallsack benutzt. Hinzu kommt das Recycling der geschnittenen Haare», sagt der 37-Jährige. «Ich arbeite auch mit der Firma Recup Hair zusammen. Sie nehmen mir das geschnittene Haar ab und verwenden es weiter. Zum Beispiel für Matten, die Öl von stehenden Autos aufsaugen», sagt Harris.

Die Produkte im Coiffeursalon sind alle von der Firma Davines. Bild: Tobias Garcia

Das Konzept für den Laden hat er zusammen mit seiner Frau erarbeitet. «Sie hat nicht nur die Möbel ausgewählt, sie hat auch beim Marketing geholfen und das Designkonzept des Ladens erstellt», sagt der Coiffeur mit Stolz in den Augen. Alle Möbel im Geschäft stammen aus zweiter Hand. «Ich möchte nicht zu unnötigem Konsum beitragen», sagt Harris. «Auch bei den Produkten, die ich im Laden verwende, hat meine Frau bei der Auswahl geholfen. Zudem hat sie den Kontakt zu den Firmen aufgebaut.»

Doch woher kommt sein Verlangen danach, der Umwelt etwas Gutes zu tun? Er sei im Süden Englands aufgewachsen und habe sich immer an den Plastikabfällen am Strand und am Strassenrand gestört. «Ich habe dieses Verhalten nie verstanden», sagt er. Und als es ihn der Liebe wegen in die Schweiz verschlug, da begriff er, dass es auch anders geht. «Ich sah keinen Abfall auf der Strasse. Die Natur war sauber», sagt der Coiffeur. Aber: «Immer mehr Leute fragen wegen des klimafreundlichen Konzepts nach.» Bewusst oder unbewusst helfen die Kundinnen und Kunden so der Umwelt, wenn sie bei Harris die Haare schneiden.

Professionalität ist Harris' grösstes Plus

Doch mit schönen Überzeugungen gewinne man keine Kunden, verdiene man keinen Lebensunterhalt. Das sei ihm auch sehr wohl bewusst. Als Coiffeur müsse man ein gutes Menschenverständnis haben. «Ich muss immer abschätzen, wie viel die Menschen reden möchten – und über was», erklärt Harris. So spreche er sein CO 2 -neutrales Vorgehen auch nicht immer an. Seine Überzeugungen offenbare er nur jenen, die auch darüber reden möchten.

Viel eher erklärt Harris die Kunst beim Haareschneiden. Er fragt nach dem gewünschten Effekt, den eine Frisur haben soll. «Die Haare sind immer Ausdruck des Individuums», erklärt er. Bei Harris' aktuellem Kunden trocknen die Haarspitzen aus. Harris spricht das Problem an. Er schlägt eine Lösung vor. Die Haare werden gekürzt und es wird ein Schnitt gemacht, der ein gutes Auswachsen ermöglicht. Dies geschieht alles auf Wunsch des Kunden hin. Harris bringt zwar immer Vorschläge, die Entscheidung liege aber immer bei seinem Gegenüber.

In mehreren Ausbildungen habe er gelernt, dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt, Haare zu gestalten. Harris achtet speziell auf die Form der Frisur, oder das Volumen der Haare. Denn sie solle zum Menschen passen. So achte er beispielsweise auf die Nähe des Ohrs zum Kopfhaar. Er sagt:

«Meine Beobachtungen teile ich mit meiner Kundschaft, denn wir arbeiten zusammen daran, dass die Frisur nachher passt.»

Während des Gespräches zeigt sich immer wieder, wie seine Arbeit auch sein Wesen beeinflusst. Ihm fällt es leicht, ein Gespräch aufrechtzuhalten. Er ist ein guter Zuhörer. Aber Harris hört nicht nur auf seinen Kundinnen und Kunden, sondern auch auf die Natur.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen