Unverpackt-Laden in St.Gallen schliesst wieder

Kein Abfüllen mehr in der Engelgasse: Marion Schiess schliesst ihren Unverpackt-Laden Marion Schiess schliesst ihren Laden Ganzohni im Stadtzentrum. Ein Nachfolger ist bereits gefunden. Ein Plattenladen mit Café wird einziehen.

Marion Schiess hat ihren ersten Laden im Dezember 2019 eröffnet. Bild: Michel Canonica

Nach etwas mehr als zwei Jahren schliesst Marion Schiess ihren Laden Ganzohni an der Engelgasse 8. Die 30-Jährige hatte das Geschäft Ende 2019 mit dem Ziel eröffnet, Produkte möglichst unverpackt anzubieten. Dies, nachdem die Idee sie schon mehrere Jahre beschäftigt hatte. Zuvor hatte sie im Restaurant Peter und Paul im Service gearbeitet.

Morgen Samstag ist der Laden zum letzten Mal geöffnet. Schiess hatte eigentlich nicht vorgehabt, von der Engelgasse wegzugehen. Doch sie sei angefragt worden, ob sie die Ladenfläche noch brauche. «Und was neu in den Laden kommt, hat mir sehr gefallen», sagt sie. Philipp Buob vom Restaurant Stickerei eröffnet dort im Mai gemeinsam mit einem Geschäftspartner einen Schallplattenladen samt Café.

Wechsel zwischen den Läden

Marion Schiess hat sich entschieden, ihren zweiten Laden zu schliessen. Bild: Sandro Büchler

Sie habe stets zwischen den beiden Läden hin- und herwechseln müssen. Viel Mühe bereitete es ihr auch, die Lieferungen zwischen den Geschäften zu koordinieren. «Ich habe viele verschiedene Händler. Sie haben oft die Standorte verwechselt», sagt Schiess. Die zweite Filiale, welche sie im Herbst 2021 in St.Georgen eröffnet hat, bleibt bestehen.

Finanziell bedeute die Aufgabe des Ladens kein herber Verlust. «Wenn man reich werden will, sollte man keinen Lebensmittelladen eröffnen», sagt Schiess. Die Filiale an der Engelgasse 8 sei nur halb so gross gewesen wie jene in St.Georgen und die Miete relativ teuer. Auch liege sie um einiges versteckter als der Laden in St.Georgen an der Demustrasse 1. Schiess sagt:

«Ich trauere dem Laden nicht nach.»

Sie wolle ihr Geschäft «sehr persönlich» führen. «Nun freue ich mich, mich voll und ganz auf den Laden in St.Georgen konzentrieren zu können», sagt Schiess. Sie habe fast nur Stammkunden. Ihr sei auch wichtig, die sechs Teilzeitarbeitenden zu schulen, was bei zwei Filialen eher schwierig sei.

Unterschiede zu Grossverteilern

Die Ware kommt unverpackt und in grossen Mengen bei Schiess an. «25-Kilo-Säcke herumzuschleppen, ist auf Dauer anstrengend», sagt sie. Hinzu kommt, dass das Lagern von Lebensmitteln viel Platz erfordert. Der Keller sei extragross. Viel Arbeit würden auch die Retouren der Kunden geben. Eine Expansion kommt für Schiess deshalb nicht in Frage.

«Ich will, dass der Laden überschaubar bleibt, ganz anders als ein Grossverteiler.»

ganz-ohni.ch