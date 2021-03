Nachhaltigkeit «Boomerang Bags» sollen die Plastikflut bekämpfen: Dieses Gossauer Ehepaar näht Leihtaschen aus alten Stoffresten Gemeinsam mit weiteren Freiwilligen stellen Susanne und Stefan Süess aus Gossau sogenannte «Boomerang Bags» her. Statt ständig neue Plastiktaschen zu kaufen, soll die Bevölkerung selbstgenähte Stofftaschen ausleihen. Für diese wird unter anderem alte Bettwäsche verwendet. Elena Fasoli 02.03.2021, 11.30 Uhr

Susanne und Stefan Süess nähen seit einem Jahr «Boomerang Bags». Elena Fasoli

«Noch immer sehe ich Leute, die bei jedem Einkauf eine neue Papier- oder Plastiktasche mitnehmen», sagt Susanne Süess. Dabei hätten die meisten Menschen bereits genügend Taschen zu Hause. Um unnötigen Plastikverbrauch zu reduzieren, hat Süess sich gemeinsam mit ihrem Mann Stefan Süess vor einem Jahr dazu entschieden, beim Projekt «Boomerang Bags» mitzumachen.

Bei «Boomerang Bags» handelt es sich um eine Gemeinschaftsinitiative aus Australien. Das Projekt hat der Plastikflut den Kampf angesagt und möchte die Menschen dazu animieren, auf Plastiktaschen beim Einkaufen zu verzichten.

Mittlerweile gibt es auf der ganzen Welt Gruppen, die auf Basis von Freiwilligenarbeit Stofftaschen nähen, die man im Laden ausleihen kann, wenn man seine eigene Tasche vergessen hat. Wie es der Name schon verrät, sollen die Taschen anschliessend zurückgebracht werden – genau, wie ein Boomerang wieder zurückfliegt.

Alt und gebraucht statt neu

Susanne und Stefan Süess haben in Gossau eine eigene Regionalgruppe der «Boomerang Bags» gegründet. Susanne Süess sagt:

«Die Idee ist es, ohne viel Geld etwas Nachhaltiges zu machen.»

Die Taschen werden aus Dekostoffen, alter Bettwäsche oder Stoffresten von Bekannten genäht. Neu gekauft werden nur die Farbe für das Logo sowie Fäden.

Die zehn Freiwilligen haben bereits 118 Leihtaschen genäht. Momentan tun sie dies zu Hause, in Zukunft sind jedoch auch gemeinsame Nähnachmittage geplant, sofern dies die Coronasituation zulässt. «Das Projekt soll auch das Gesellschaftliche fördern», sagt Susanne Süess. Am Projekt nehmen auch das Oberstufenzentrum Rosenau und die Maitlisek in Gossau teil, deren Schülerinnen und Schüler im Handarbeitsunterricht Taschen nähen.

Derzeit nähen alle Freiwilligen zu Hause. Sobald es wieder möglich ist, wollen Stefan und Susanne Süess auch gemeinsame Nähnachmittage organisieren. Elena Fasoli

Paar lebt schon länger nach dem «Zero Waste»-Prinzip

Bisher machen acht Fachgeschäfte in der Umgebung bei «Boomerang Bags» mit, darunter unter anderem die Stadtbibliothek, die Ludothek und der Claro-Weltladen in Gossau sowie Fusts Biohofladen in Waldkirch. Teilnehmen dürfen Geschäfte in der Region Gossau, aber auch in St.Gallen. «Mit der Öffnung der Läden diese Woche hoffen wir, dass sich die Kunden vermehrt für eine Leihtasche anstelle einer Plastiktasche entscheiden», sagt Susanne Süess.

Sie und ihr Mann möchten die Leute dafür sensibilisieren, dass man Dinge wiederverwenden kann, die man bereits besitzt. Denn sie leben selber bereits seit einigen Jahren nach dem «Zero Waste»-Prinzip. Das Ehepaar versucht, möglichst wenig Abfall zu produzieren und das Leben nachhaltiger zu gestalten. Stefan Süess sagt:

«Wir möchten andere zu mehr Eigeninitiative beim Thema Nachhaltigkeit inspirieren.»

Hinweis: Freiwillige Helferinnen und Helfer, Fachgeschäfte und Personen mit Stoffspenden können sich auf Facebook bei «Boomerang Bags Gossau SG und Umgebung» oder bei bb-gossausg.umgebung@gmx.ch melden.