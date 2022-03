St.Galler Kantischüler wollen die Artenvielfalt fördern

Nachhaltigkeit Baumpaten gesucht: Wie zwei St.Galler Kantischüler die lokale Artenvielfalt fördern wollen Die Jungunternehmer Tobias Lippuner und Leonhard Kick haben letzten Herbst zusammen mit drei Mitschülerinnen und Mitschülern das Start-Up FruchtXgegründet. Nun wollen die St.Galler Kantischüler mit einem neuen Projekt die Biodiversität in der Region fördern. Das Ziel ist, mindestens 100 ProSpecieRara-Bäume zu pflanzen. Joshua Lindenmann 17.03.2022, 12.00 Uhr

Jonathan Kick und Tobias Lippuner (von links) vom Schüler-Start-up FruchtX stehen vor einem ProSpezieRara-Baum. Bild: PD

Das Jungunternehmen FruchtX wurde im Herbst 2020 von fünf Kantonsschülerinnen und Kantonsschülern gegründet. Es stellt nachhaltiges Studentenfutter her - und hat es ein neues Projekt. Ziel ist es, mindestens 100 ProSpecieRara-Bäume zu pflanzen und in der Region St.Gallen damit die Biodiversität zu fördern. ProSpecieRara ist ein Label für alte, vom Aussterben bedrohte Kulturpflanzen und Tierrassen. In der Schweiz alleine sind mehr als 3000 Tiere und Pflanzen betroffen.