Rakete-Glaces aus Goldach fliegen neu mit Solarantrieb

Nachhaltig Rakete-Glaces fliegen mit Solarstrom: Froneri nimmt in Goldach eine 7617 Quadratmeter grosse Fotovoltaikanlage in Betrieb Frisco Extrême Cornets und Rakete-Glaces werden jetzt mit 100 Prozent Solarenergie hergestellt. Der Glacehersteller Froneri aus Goldach hat dafür in Partnerschaft mit dem Energiedienstleister SAK eine Fotovoltaikanlage realisiert. Die St.Galler Regierungsrätin Susanne Hartmann würdigt das Projekt bei der Eröffnung. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 01.09.2022, 18.00 Uhr

Das Kult-Glacé aus Goldach wird mit Solarstrom hergestellt. Bild: Coralie Wenger

Froneri Switzerland S.A. hat am Donnerstag auf ihrem Areal in Goldach die zusammen mit der SAK (St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG) realisierte Fotovoltaikanlage in Betrieb genommen. Die 7617 Quadratmeter grosse Fotovoltaikanlage entspricht eineinhalb Fussballfeldern.

Das Kraftwerk deckt den Strombedarf für die gesamte jährliche Produktion von 18 Millionen Frisco Extrême Cornets und acht Millionen Rakete-Glaces. So nutzt Froneri rund 90 Prozent des produzierten Solarstroms gleich vor Ort.

Mit 3901 verlegten Solarpanels hat die Fotovoltaikanlage auf dem Zentrallager von Froneri in Goldach eine imposante Fläche von 7617 Quadratmetern. Bild: PD

Mit diesem Engagement stellt Froneri die Produktion ihrer Frisco Extrême Cornets und Rakete-Glaces auf grünen Solarstrom um. Bei der feierlichen Inbetriebnahme ist auch die St.Galler Regierungsrätin Susanne Hartmann, Vorsteherin des Bau- und Umweltdepartementes, zu Gast. Sie würdigt das Engagement von Froneri und sagt zu Beginn scherzend:

«Ein Sommer ohne Glace ist wie ein Dach ohne Fotovoltaikanlage.»

Sie fügt aber ernsthaft ihre Ansicht hinzu, dass Dächer und Fotovoltaik schon bald als untrennbare Einheiten normal sein sollten. Der Kanton St.Gallen sei auf einem guten Weg, die Klimaziele, wie die Halbierung des CO 2 -Ausstosses, zu erreichen, insbesondere auch wegen derartiger Engagements wie nun hier in Goldach.

«Anlagen, wie die der Firma Froneri, unterstützen uns beim Erreichen der Ziele des Energiekonzepts. Mich freuen solche Engagements deshalb sehr.» Froneri könne nun einen Sechstel des Strombedarfes selber decken, dazu könne man die Firma nur beglückwünschen. Abschliessend regt sie an, in Goldach künftig auch die grossen Fassaden der Froneri-Gebäude für Solarstrom zu nutzen. Insbesondere im Winter seien an Fassaden angebrachte Solarpanels wegen des flachen Sonnenstandes von Vorteil.

Vom Mauerblümchen zum wichtigsten Energieträger

Reto Lüchinger, Geschäftsführer von Froneri, spricht in seiner Eröffnungsrede von einem weiteren Meilenstein in der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens. Man engagiere sich seit Jahren für die nachhaltige Produktion von Glaces. So habe Froneri beispielsweise in den vergangenen Jahren bereits jährlich 86 Tonnen Plastik aus Verpackungen reduzieren können. Die Fotovoltaikanlage reihe sich somit in die vielseitigen Nachhaltigkeitsbestrebungen des Unternehmens perfekt ein.

Regierungsrätin Susanne Hartmann, Reto Lüchinger, Geschäftsführer von Froneri, Adriano Tramèr von den SAK (links) und Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli (rechts) bei der symbolischen Eröffnung der Fotovoltaikanlage. Bild: Rudolf Hirtl

Für die SAK ist die Inbetriebnahme dieser Fotovoltaikanlage ebenfalls etwas Besonderes, denn es ist die grösste Contracting-Anlage in der Firmengeschichte. Adriano Tramèr, Leiter Geschäftsbereiche Produktion und Energielösungen SAK, sagt: «Es freut mich sehr, dass wir heute diese Grossanlage in Betrieb nehmen dürfen. Die SAK engagiert sich seit vielen Jahren für den Ausbau erneuerbarer Energien im Raum Ostschweiz. Um die Energiewende zu schaffen, sind wir dabei auf starke Partnerschaften – wie jene mit Froneri – angewiesen.»

Facts & Figures Grüne Energie für die Glaceproduktion Mit 3901 verlegten Solarpanels hat die Fotovoltaikanlage eine Fläche von 7617 Quadratmetern, was eineinhalb Fussballfeldern oder 518’209 Extrême-Verpackungen entspricht. Die jährlich zur Verfügung stehende Solarenergiemenge übersteigt die nötige Gesamtenergie für die hergestellte Menge von Extrême- und Rakete-Glace. Für die Anlage wurden 50 Kilometer Kabel verlegt. Die Energieproduktion pro Jahr entspricht 1,5 Millionen Kilowattstunden, dies sind 166 Mal so viel wie ein Einfamilienhausdach produziert. Die Unabhängigkeit vom Stromnetz beträgt 16 Prozent. Froneri Schweiz AG produziert und verkauft als Marktführer Ice-Cream-Produkte der Marken Mövenpick, Frisco, Extrême und Nuii. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Goldach und ist mit neun Regionalverteilzentren in der ganzen Schweiz vertreten. Froneri beschäftigt 400 Mitarbeitende und liefert jährlich mehr als 400’000 Glace-Bestellungen aus. (rtl)

Er habe nachgeschaut und dabei gesehen, dass die SAK erst seit 14 Jahren PV-Strom produziere. «Fotovoltaikanlagen sind also eine noch junge Geschichte, aber mittlerweile vom Mauerblümchendasein zum wichtigsten Energieträger geworden.»

18 Millionen Frisco Extrême Cornets pro Jahr werden in Goldach neu mit Solarstrom produziert. Bild: Rudolf Hirtl

Auch ein tränendes Auge

Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli erinnerte an einen Spruch des Dalai Lama: «Die Zukunft hängt davon ab, wie wir die Gegenwart gestalten.» Froneri sei mit der Fotovoltaikanlage nicht nur in der Gegenwart angekommen, sondern setze auch ein Zeichen für die Zukunft.

Die Leistungszahlen der Anlage seien eindrücklich und die Investition dafür eine weitsichtige und kluge Entscheidung. Das Engagement von Froneri bringe den Menschen in der Region auch Sicherheit, bezüglich Standort und Arbeitsplätze. Trotz aller Freude gebe es aus lokalpolitischer Sicht aber auch ein tränendes Auge. Wenn die Firma Solarenergie produziere, fielen die Einnahmen für die Netznutzung weg.

