NACHGEFRAGT Verschärfung der Coronamassnahmen: Der Kontrollaufwand auch für die St.Galler Stadtpolizei nimmt zu Die Verschärfung der Coronamassnahmen beschert der Stadtpolizei St.Gallen Mehrarbeit. Sie ist zuständig für die Bewilligung von Veranstaltungen und Sonntagsverkäufen sowie für Restaurants. Am Samstag und Sonntag wird sie mit zusätzlichem Kontrollpersonal unterwegs sein. Sprecher Dionys Widmer erklärt die Hintergründe.

Restaurants und Bars müssen neu um 19 Uhr schliessen. Dass sich alle daran halten, kontrolliert in St.Gallen die Stadtpolizei. Bild: J.-C. Bott/KEY

Der Bundesrat hat die Coronaregeln verschärft. Was sind die Auswirkungen für Gewerbe und Gastronomie in St.Gallen?

Dionys Widmer: Bewilligte Veranstaltungen und Sonntagsverkäufe können nicht mehr durchgeführt werden. Für Restaurants gibt's neue Schliessungszeiten zu beachten. Die Einschränkungen gelten auch für jene Geschäfte, die im Tourismusperimeter in der Alt- und Innenstadt liegen und keine speziellen Bewilligungen etwa für Sonntagsverkäufe benötigen: Auch sie müssen werktags um 19 Uhr schliessen und dürfen am Sonntag nicht offen halten.

Wie ist es mit den Geschäften, die rund um den Bahnhof am Abend länger und auch am Sonntag geöffnet sind?

Nach unserem Wissen müssen auch sie werktags um 19 Uhr schliessen sowie an Sonn- und Feiertagen geschlossen bleiben. Die Erläuterungen und die definitive Fassung der Verordnung des Bundes liegen uns aber noch nicht vor. Diese Frage können wir erst nach Vorliegen der beiden Dokumente abschliessend beurteilen.

Die Verschärfung der Regeln erfolgt zwar mit Vorwarnung, aber doch ziemlich kurzfristig. Wie informiert die Stadtpolizei «ihre Kundschaft» jetzt darüber, was gilt?

Dionys Widmer, Sprecher der Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Ja, die Kurzfristigkeit erschwert uns die Kommunikation mit Veranstaltern, Ladenbetreibern und Wirten tatsächlich. Wir konnten uns aber darauf vorbereiten. Jene, denen wir Veranstaltungen bewilligt haben, versuchen wir jetzt telefonisch oder per E-Mail zu kontaktieren und zu informieren. Jene mit Bewilligungen für Sonntagsverkäufe werden ebenfalls darüber informiert, dass diese Bewilligungen mit den Bundesratsbeschlüssen hinfällig sind.

Regeln zu erlassen ist ja das eine, sie durchzusetzen das andere. Inwiefern liegt die Durchsetzung bei der Stadtpolizei?

Grundsätzlich ist für Verkaufsgeschäfte das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit zuständig. Da die Stadtpolizei St.Gallen jedoch Sonntagsverkäufe bewilligt, führen wir diesbezüglich am Wochenende Kontrollen durch. Im Gastronomiebereich liegt die Zuständigkeit vollumfänglich bei der Stadtpolizei.

Was kehrt die Stadtpolizei für dieses Wochenende vor?

Wir werden während des Wochenendes unterwegs sein und in unserem Zuständigkeitsbereich überprüfen, ob sich alle an die neuen Vorschriften halten. Sollte dies nicht der Fall sein, könnte als letzte Massnahme eine Anzeige erfolgen.

Diesen Sonntag hätte im St.Galler Stadtzentrum der erste vorweihnachtliche Sonntagsverkauf dieses Jahres stattfinden sollen. Er ist aufgrund der Verschärfung der Coronamassnahmen abgesagt. Bild: Michel Canonica (16.12.2018)

Hat die Polizei dabei auch wieder ein Auge auf junge Leute, die sich trotz geschlossenen Beizen im öffentlichen Raum treffen und ein Bier trinken?

Bereits in den letzten Wochen haben wir immer wieder grössere Gruppen Jugendlicher und junger Erwachsener in der Innenstadt angetroffen, welche sich nicht an die Maskentragpflicht oder den Minimalabstand gehalten haben. Deshalb werden wir auch an diesem Wochenende ein Auge auf Ansammlungen und die Maskenpflicht haben. Sich im öffentlichen Raum zu treffen und etwas zu trinken ist nicht verboten, solange die Vorschriften eingehalten werden.

Wie bewältigt die Stadtpolizei diese Zusatzaufgabe? Muss zusätzliches Personal aufgeboten werden?

Klar ist, dass mit den neuen Vorschriften neue Kontrollaufgaben auf uns zukommen. Und daneben läuft natürlich das Tagesgeschäft genau gleich weiter. Deshalb werden ein paar wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr im Einsatz stehen, gerade für Kontrollen in Zusammenhang mit den neuen Vorschriften.