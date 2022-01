Interview St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa gegen SVP-Vorschlag: «Gemeindemehr ist undemokratisch und erst noch unnötig» Die SVP möchte im Kanton St.Gallen ein Gemeindemehr einführen. Es wäre neben dem Volksmehr nötig, damit eine Abstimmungsvorlage angenommen wird. Die St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa hält gar nichts von der Idee, etwas zu reparieren, was nicht kaputt ist. Die SVP-Idee ist zudem aus ihrer Sicht undemokratisch. Reto Voneschen Jetzt kommentieren 13.01.2022, 05.00 Uhr

Für die St.Galler Stadtpräsidentin Maria Pappa ist die Einführung eines Gemeindemehrs gar nicht nötig: «Wir sind ein gut funktionierendes föderalistisches Staatswesen», begründet sie im Interview. Bild: Tobias Garcia

(18. Mai 2021)

Die SVP klagt, dass kleine Gemeinden politisch zu kurz kommen, und fordert die Einführung eines Gemeindemehrs. Was sagt die St.Galler Stadtpräsidentin dazu?

Maria Pappa: Ich kann mir vorstellen, dass die SVP des Kantons St.Gallen den Auftrag von der nationalen Partei gefasst hat, die Wählerschaft zu mobilisieren. Die Partei geht dabei aber aus meinem Blickwinkel einen völlig abstrusen Weg.

«Da wird ein Stadt-Land-Konflikt konstruiert und bewirtschaftet, den es so gar nicht gibt.»

Es wird aber darüber diskutiert…

Das mag schon sein. Die Idee dahinter ist aber abstrus. Der Kanton ist wie ein Körper mit verschiedenen Teilen. Damit das Ganze funktioniert, müssen auch die Teile ihre jeweilige Funktion erfüllen. Gegeneinander werden die Teile das nie schaffen. Die SVP-Kritik an den Städten ist etwa so, wie wenn man dem Magen vorwerfen würde, dass er immer zu essen bekommt. Oder wie wenn die Füsse sich beklagen würden, dass sie immer laufen müssen…

…das heisst konkret?

Damit der Kanton funktioniert, braucht es Zentren. Und es braucht gleichzeitig Gegenden, die nicht so intensiv genutzt und belastet sind. Es bringt auch nichts, die nötigen Infrastrukturen gleichmässig über den ganzen Kanton zu verstreuen. Wir hätten dann viel Geld ausgegeben, unsere Aufgaben aber nicht effizient erfüllt, weil wir kein funktionierendes System aufgebaut hätten.

«Die Zentren würden wir so aber sicher schwächen, und das bekäme wiederum die ganze weitere Region darum herum wirtschaftlich negativ zu spüren.»

Für Sie sind die Zentren die Motoren eines Kantons?

Ja. In Städten und Agglomerationen ballen sich die Arbeitsplätze und die Arbeitskräfte. Und beides ist von zentraler Bedeutung für die Finanzen des Kantons. In Stadt und Agglomeration hat es eine grosse Bevölkerung, entsprechend lohnt es sich dort auch, beispielsweise Sport- und Kultureinrichtungen anzusiedeln, die dann in den Rest der Schweiz ausstrahlen. Solche Einrichtungen brauchen aber ein Umfeld, das für sie stimmt. Es braucht dafür meist eine gewisse Bevölkerungsdichte, die Städte und Agglomerationen eben haben.

Stadtpräsidentin Maria Pappa und ihr Stadtratskollege Peter Jans an einer Session des Kantonsrates. Die beiden gehören ihm als Mitglieder der SP-Fraktion an. Bild: Benjamin Manser (8. Juni 2021)

Was sagen Sie jenen auf dem Land, die klagen, dass ihre Bedürfnisse zu wenig berücksichtigt seien?

Studien zeigen, dass vieles von dem, was in diesem Zusammenhang behauptet wird, nicht korrekt ist. Die Gemeinden und ihre Anliegen sind etwa in der St.Galler Kantonspolitik dank der Vereinigung der Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten (VSGP) sehr gut verankert. Als Stadtpräsidentin von St.Gallen ist man da – losgelöst von der Grösse der politischen Gemeinde – eine unter vielen. Die Gemeinden werden von der Kantonsregierung über den VSGP oft und gut angehört. Das geht so weit, dass man sich als Stadt ab und zu sogar wehren muss, damit spezifische Stadtprobleme nicht vergessen gehen.

Im Kantonsrat hat das Land ebenfalls die Mehrheit. Müsste man sich als Stadt nicht vermehrt dort um mehr Einfluss und um eine Imagekorrektur bemühen?

Mir geht es nicht um die Mehrheitsverhältnisse. Mir geht es darum, dass man versteht, dass alle Teile des Kantons ihre eigene Aufgabe haben, damit das Ganze zusammenspielt. Dass man auch versteht, dass Zentrumsstädte spezielle Probleme zu lösen haben, weil sie eben Städte sind. Und ich erwarte, dass man nicht aus dem hohlen Bauch heraus politische Entscheide fällt, sondern sich die Fakten anhört und dann angepasst auf das jeweilige Problem gemeinsam faire und tragfähige Entscheide fällt.

Wie wurden Sie diesbezüglich in Ihrem ersten Amtsjahr behandelt?

In den Gremien wird gut zusammengearbeitet. Man sucht Lösungen für Probleme. Als St.Galler Stadtpräsidentin stosse ich dabei oft auf Verständnis für unsere Sonderrolle. Es ist aber auch immer wieder nötig zu erklären, wieso man etwas in der Stadt anders als in einer kleinen Gemeinde lösen muss. Man muss oft Verständnis schaffen, stösst dabei aber meist auf offene Ohren. Daneben gibt es auch viele Fragen, bei denen die Interessen und Lösungsansätze für Stadt und Land gleich sind, bei denen wir beispielsweise innerhalb der VSGP am gleichen Strick ziehen.

Ein Gemeindemehr hat bei Ihnen aber keine Chance?

Nein, definitiv nicht. So etwas ist demokratisch absurd. Das würde faktisch bedeuten, dass Stimmen in kleinen Gemeinden mehr Gewicht bekämen als jene aus Städten und grösseren Gemeinden. Wieso soll die Stimme einer Bürgerin oder eines Bürgers, der zufällig in einem grossen Gemeinwesen lebt, weniger wiegen als eine aus einer kleinen Berggemeinde?

«Demokratisch ist das durch nichts zu rechtfertigen!»

Kein Verständnis für Klagen vom Land, dass man zu kurz komme?

Das habe ich damit nicht gesagt. «Das Land» sollte zuerst aber aufzeigen, welche wichtigen Bedürfnisse nicht wahrgenommen werden. Wo kommt die Landbevölkerung konkret zu kurz? Wenn es tatsächlich Bereiche gibt, in denen das systematisch geschieht, könnte man über Korrekturen sehr wohl diskutieren. Allerdings glaube ich, dass wir ein durch und durch gut funktionierendes föderalistisches Staatswesen sind und daher bei uns in zentralen Fragen alle zu ihrem Recht kommen. Wir sind international in dieser Beziehung mit Sicherheit ein Vorbild.

Wieso wehren Sie sich so dezidiert gegen das Gemeindemehr? Seine Folgen wären überschaubar: Gerade eine Abstimmung seit 2015 wäre anders verlaufen…

Das Gemeindemehr wäre eine Ungleichbehandlung von Bürgerinnen und Bürgern innerhalb eines Kantons. So etwas kommt für mich nicht in Frage. Und wieso soll man ein politisches System undemokratischer machen, obwohl das gar nicht nötig ist?

«Eine Person, eine Stimme – das ist ein Grundsatz der Demokratie. Ihn aus machtpolitischem Kalkül oder wahltaktisch in Frage zu stellen, ist gefährlich und bei uns im Kanton auch unnötig.»

Aber mit dem Ständemehr leben wir auf nationaler Ebene ja auch?

Das Ständemehr hat eine ganz andere Geschichte. Dass wir es haben, hat historische Gründe. Ganz unterschiedliche Kantone haben sich zum Bundesstaat zusammengeschlossen, da war es am Anfang wichtig, einen ausgleichenden Mechanismus zu haben. Heute wird ja ab und zu auch darüber diskutiert, ob es das Ständemehr noch braucht. Einen solchen Mechanismus innerhalb eines einheitlichen Kantons einzuführen, macht für mich echt keinen Sinn.

