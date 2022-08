Schottische Fans feiern in der St.Galler Innenstadt

Schottische Fussballfans in der Innenstadt: Das passierte nach dem 2:1 für den FC Zürich im Kybunpark

Der Fussballklub Heart of Midlothian spielte Donnerstag gegen den FC Zürich im St.Galler Kybunpark. Im Vorfeld versammelten sich die Fans des schottischen Klubs am Gallusplatz in der Innenstadt. Polizeisprecher Dionys Widmer sagt, dass es zu kleineren Auseinandersetzungen kam.