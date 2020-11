nachgefragt Nach der Absage des St. Galler Weihnachtsmarkts: «Das Gewerbe, die Gastronomie und die Hotellerie hätten vom Weihnachtsmarkt profitiert» Der St. Galler Weihnachtsmarkt wurde nun doch abgesagt. Mit Corona ist das Risiko aus verschiedenen Gründen zu hoch. Trotzdem finden diverse Anlässe in der Adventszeit statt. Siri Würzer 11.11.2020, 18.35 Uhr

Eine Szene, die es dieses Jahr in St. Gallen nicht geben wird. Bild: Ralph Ribi (9. Dezember 2019)

Erst hiess es, man plane, den alljährlichen St. Galler Weihnachtsmarkt in der Adventszeit trotz Corona durchzuführen. Dies aber in einer abgespeckten Version und so, dass es für die Besucher sicher ist.

Seit Sonntagabend steht jedoch fest, dass der Weihnachtsmarkt für dieses Jahr endgültig abgesagt ist. Astrid Nakhostin, Präsidentin des Vereins St. Gallen-Sternenstadt, sagt warum.

Astrid Nakhostin, Präsidentin Verein St. Gallen-Sternenstadt

Was waren die genauen Gründe für die Absage?

Wir wussten bereits, dass es dieses Jahr keinen offenen Getränkeverkauf und deshalb keine Glühweinstände geben würde. Später kam dann noch das Verbot für den Waaghausmarkt dazu, der mittlerweile zur Tradition gehört. Insgesamt wären es nur noch 18 Stände gewesen. Zu wenige für einen stimmungsvollen Weihnachtsmarkt.

Wie schwer ist Ihnen der Entscheid gefallen?

Sehr schwer. Aber wie gesagt, es hätte so keinen Sinn mehr gemacht. Die Verantwortlichen haben lange beraten, mussten sich aber am Sonntagabend gegen die Durchführung entscheiden. Es bestand das Risiko, dass der Markt kurzfristig wieder hätte abgesagt werden müssen. Persönlich tut es mir auch für das Gewerbe, die Gastronomie und die Hotellerie in der Stadt leid, die von den Anlässen der Sternenstadt profitiert hätten. Sie wurde in diesem Jahr schon genug gebeutelt.

Was findet trotz Corona statt?

Beim Schaufensterwettbewerb machen 20 Geschäfte mit. Man kann abstimmen und dabei Pro-City-Gutscheine gewinnen. Auch Sternenpatenschaften können nach wie vor abgeschlossen werden. Dann gibt es noch das Projekt St. Galler Weihnachtspapier des Vereins Wirkraum Kirche, das von uns mitgetragen wurde. Zudem unterstützen wir auch die «Grusswerkstatt» von der City Seelsorge. Es handelt sich dabei um einen Container mit Blick auf den Weihnachtsbaum, in dem Passantinnen und Passanten zum Beispiel eine Postkarte schreiben können. Zudem haben wir zehn kleine Weihnachtsbäume organisiert, die in der Marktgasse stehen und den Weg zum «grossen Bruder» auf dem Klosterplatz weisen.

Sind Sie für das den Weihnachtsmarkt im nächsten Jahr hingegen zuversichtlich?

Ja, das bin ich. Der neu angekündigte Impfstoff macht Hoffnung. Nach so langer Zeit besteht dann bei den Leuten sicherlich Nachholbedarf. Es geht dabei auch um die soziale Komponente. Gemeinsam durch den Markt zu schlendern und einen Glühwein zu trinken gehört für viele zur Adventszeit dazu.