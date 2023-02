Nachgefragt «Ich wollte gerade mit meiner Familie Abendessen, da kam der Alarm»: Wie ein Feuerwehrkommandant den Brand in Gossau erlebt hat Pascal Terziyan, Feuerwehrkommandant bei der Feuerwehr Gossau, war am Montag beim Brand an vorderster Front dabei. Er erzählt, wie er vom Feuer erfahren hat und mit welchen Herausforderungen die Einsatzkräfte zu kämpfen hatten. Viviana Troccoli Jetzt kommentieren 14.02.2023, 16.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Feuerwehr musste am Montagabend zu einem Einsatz nach Gossau ausrücken. Bild: Kapo SG

Am frühen Montagabend ist in einem dreistöckigen Haus an der St.Gallerstrasse 162 in Gossau ein Feuer ausgebrochen. Zwei Männer wurden leicht verletzt ins Spital gebracht, der Schaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Franken. Pascal Terziyan war als leitender Feuerwehrkommandant einer der ersten vor Ort, um den Brand zu löschen.

Wo waren Sie, als Sie vom Brand erfahren haben?

Pascal Terziyan, Feuerwehrkommandant bei der Feuerwehr Gossau. Bild: PD

Pascal Terziyan: Ich kam gerade von der Arbeit nach Hause und wollte mit meiner Familie Abendessen. Dann bekam ich um 17.40 Uhr die Alarmierung über die Kantonale Notrufzentrale und musste sofort ins Feuerwehrdepot einrücken. Von dort aus suchte ich mit einem zweiten Offizier den Schadenplatz auf. Wir sind dann innert weniger Minuten nach dem Eingang des Alarms beim Brand angekommen.

Sind alle Einsatzkräfte auch zu dieser Zeit vor Ort eingetroffen?

Nein, weil wir eine Milizorganisation sind, kommen die Einsatzkräfte gestaffelt. Die Einsatzfahrzeuge kommen, sobald sie mit der Mann- und Frauenbesatzung beladen sind. Wer aber zu diesem Zeitpunkt schon vor Ort war, war die Kantonspolizei St.Gallen. Diese hat bereits erste Massnahmen ergriffen, um den Strassenverkehr umzuleiten, damit die Einsatzkräfte genug Platz hatten, um das Feuer zu löschen.

Wie ist die Feuerwehr gegen den Brand vorgegangen?

Weil es beim Eintreffen bereits viel offenes Feuer hatte, gingen wir nicht mit unseren Einsatzkräften ins Innere des Gebäudes, sondern haben wir mit Hilfe von zwei Hubrettern von aussen angefangen zu löschen.

Der Brand war ziemlich zentral in der Gossauer Innenstadt und direkt an der Hauptstrasse. Was ist bei einer solchen Art von Brand die grösste Herausforderung?

Die grösste Herausforderung in der Stadt Gossau um diese Zeit ist der Verkehr. Wer Gossau kennt, weiss, was um diese Zeit auf den Strassen los ist. Es gibt viel Feierabendverkehr – zum einen der Schwerverkehr von der Industrie herkommend und dann natürlich die Pendler. So musste der Verkehr entsprechend umgeleitet werden. Dass es sich beim brennenden Gebäude um ein Holzhaus handelte, war für uns Feuerwehrkräfte ebenfalls herausfordernd. Das Feuer konnte sich so relativ gut in die Hohlräume ausbreiten. Das hat uns das Ganze erschwert.

Welche Aufgaben müssen nun nach dem Brand noch erledigt werden?

In der Nacht hatte man entschieden, dass das Gebäude abgebrochen wird – bis auf die Grundmauern runter. Das Erdgeschoss ist zwar noch existent, aber nicht mehr sicher. Jetzt werden noch die letzten Abschlussarbeiten vorgenommen, wie etwa das Reinigen der Strasse. Zudem sperren wir die Brandruine mit Absperrgitter ab, damit sich die Fussgänger vom Gebäude fernhalten. Das Zentrum von Gossau ist aber mittlerweile für den Verkehr wieder freigegeben. Im Feuerwehrdepot finden parallel die Arbeiten durch den Materialdienst statt. Dazu gehören etwa das Waschen der Kleider und das Säubern der verschmutzten Schläuche. Sobald all diese Arbeiten erledigt sind, kann man sagen, der Brand ist für uns abgeschlossen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen