Gemeindepräsident Dominik Gemperli nimmt Stellung zum Künzlerpass

Nachgefragt «Ich vermute, Grüne und VCS wollen politisches Kapital herausschlagen»: Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli gibt seine Einschätzung ab zum «Künzlerpass» Der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) und zwei Mitinitianten von Goldach erheben Vorwürfe gegenüber der Gemeinde Goldach, wegen der Kreuzung beim «Künzlerpass». Goldachs Gemeindepräsident Dominik Gemperli ist vom Verhalten der Organisation und der beiden Initianten enttäuscht. Elia Fagetti Jetzt kommentieren 05.08.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach einem Unfall in Goldach an der Kreuzung beim Künzlerpass im Mai erreichte die Gemeinde via den Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) und zwei Mitinitianten ein formelles Schreiben über die unsichere Kreuzung. Vor rund einer Woche berichtete diese Zeitung darüber. Durch das Verhalten des VCS und der beiden Mitinitianten fühlt sich der Goldacher Gemeindepräsident Dominik Gemperli vor den Kopf gestossen.