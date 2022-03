Gastronomie St.Gallen: Wie geht es den Restaurants nach Corona?

Nachgefragt «Die Umsatzeinbussen in den zwei Coronajahren waren enorm»: Der Präsident von Gastro Stadt St.Gallen zieht eine Bilanz nach zwei Jahren Coronapandemie In der Stadt St.Gallen gibt es gleich viele Restaurants wie vor der Pandemie. René Rechsteiner, «Bierfalken»-Wirt und Präsident von Gastro Stadt St.Gallen, überrascht das nicht. Er spricht über Umsatzeinbussen, psychisch angeschlagene Wirte und Mitarbeiter und darüber, dass viele Gastronomen noch immer am Kämpfen sind. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 07.03.2022, 05.00 Uhr

René Rechsteiner war in den Jahren 2020 und 2021 ein gefragter Mann bei den lokalen Medien. Der Präsident von Gastro Stadt St.Gallen blieb auch in den Beizenlockdowns immer positiv und sprach seiner Branche Mut zu. Ralph Ribi

Die Wirte mussten in der Pandemie darben. Lockdown, Teillockdown, Schutzverordnungen, 2G, 2G-plus; das alles war schwierig. René Rechsteiner sagt, wie es der Gastronomie in der Stadt momentan geht.

Ende letzten Jahres gab es in der Stadt St.Gallen exakt 576 Gastronomiebetriebe, einen mehr als vor dem ersten Corona-Lockdown im März 2020. Das wird Sie überraschen.

René Rechsteiner: Nein, das überrascht mich nicht. In der Pandemie haben etliche Wirtinnen und Wirte in der Stadt das Handtuch geworfen. Es wurde ihnen einfach zu viel. Es gab im Gegenzug aber Quereinsteiger, die einen Gastronomiebetrieb übernahmen. Ob sie durchhalten, wird sich erst noch zeigen. Die nächsten Monate werden entscheidend sein.

Wie ist das zu verstehen? Jetzt muss doch Aufbruchstimmung herrschen, die Menschen haben einen Ausgangnachholbedarf.

Die Zahl der Reservationen steigt. Auch die Aufträge im Catering nehmen zu. Es gibt aber auch Kundinnen und Kunden, die bleiben jetzt zu Hause, weil sie Angst haben, sich im Ausgang mit dem Coronavirus anzustecken. Ich freue mich, wenn wir im Frühling auch im Gartenrestaurant wieder Gäste bedienen können, dann dürfte sich die Situation weiter entspannen.

Das heisst, im Moment ist die Lage der Beizerinnen und Beizer weiter angespannt?

Wir sind froh, müssen wir uns an kein Schutzkonzept mehr halten. Aber Fakt ist: In den vergangenen Jahren haben wir enorme Umsatzeinbussen erlitten. Bei vielen meiner Kolleginnen und Kollegen lagen die Einbussen zwischen 50 und 70 Prozent. Wir haben in den beiden Coronajahren nichts verdient, im Gegenteil: Wir mussten ans Ersparte, um uns einigermassen über Wasser halten zu können.

Können diese Umsatzeinbussen wettgemacht werden?

Nein, das funktioniert im Gastgewerbe nicht. Ein Beispiel: Wenn jemand drei Monate lang keine neuen Kleider kaufen kann, holt er das nach einem Lockdown vielleicht nach und kauft gleich drei Hosen. Zu mir kommt aber niemand in den «Bierfalken» und isst drei Koteletts.

Hat nicht auch die Unterstützung des Staats geholfen, damit nicht ein Restaurant nach dem anderen dichtmachen musste?

Wenn ich sage, die Hilfe des Kantons war ein Tropfen auf den heissen Stein, dann ist das überspitzt. Das Geld war eine Überlebenshilfe. Wir bekamen aber keine Umsatzentschädigung, wie das in anderen Ländern der Fall war. Aber ich möchte nicht klagen: Wir waren froh um jeden Franken. Dass viele Wirtinnen und Wirte in der Pandemie durchgehalten haben, hat mit unserem Naturell zu tun: Wir arbeiten gerne, wir sind flexibel und wir sind einfallsreich. Aber noch einmal: Sehr viele Gastronomen haben ihr Erspartes aufgebraucht, einige mussten auch an die Altersvorsorge, um Corona aussitzen zu können.

