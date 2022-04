Rorschachs Stadtpräsident sucht Lösung für Autoposer-Problem

Nachgefragt «Das Rotlichtsignal zieht Autoposer an»: Rorschachs Stadtpräsident auf der Suche nach einer Lösung für das Autoposer-Problem Autoposer und Rorschach, das ist in den Augen vieler eine unheilvolle Konstellation. Kaum wird das Wetter schön, brausen die Autoposer durch die Stadt am See. Auch die Baustelle hält sie nicht auf, im Gegenteil. Stadtpräsident Röbi Raths ist auf der Suche nach Lösungen. Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 21.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Sobald das Wetter schön ist, sind die Autoposer da», sagt Rorschachs Stadtpräsident Röbi Raths. Bild: Tobias Garcia (Rorschach, 8. September 2021)

Das Stadtzentrum von Rorschach ist eine Baustelle. Beeinflusst dies das Autoposer-Problem?

Röbi Raths: Wegen der Baustelle sind nicht weniger Autoposer in Rorschach unterwegs. Die Polizeipräsenz zeigt Wirkung: Wenn die Polizei vor Ort ist, dann geht es ruckzuck, und die Autoposer meiden Rorschach. Aber das sind Momentaufnahmen. Grundsätzlich ist unnötiges Herumfahren verboten, jedoch ist die Polizei personell gar nicht in der Lage, solche Delikte zu ahnden. Sobald das Wetter schön ist, sind die Autoposer da.

Und was ist mit der Ampel? Die erschwert die Durchfahrt. Hält das Autoposer nicht fern?

Im Gegenteil, das Rotlichtsignal zieht Autoposer an! Es geht ja um sehen und gesehen werden – das ist das Problem. Das wird mit einem Rotlichtsignal nicht besser. Wir müssen irgendwelche Massnahmen ergreifen, die nachhaltig Wirkung zeigen. Aber, welche das sein werden, kann ich nicht sagen. Die Hauptstrasse ist eine Kantonsstrasse, der Lead liegt also beim Kanton.

Röbi Raths, Stadtpräsident Rorschach. Bild: Rudolf Hirtl

Dann sind Ihnen die Hände gebunden?

Die Hoheit liegt beim Kanton, wir tauschen uns aus. Ich stehe auch im Austausch mit anderen Stadtpräsidentinnen und -präsidenten. Den finalen Lösungsansatz haben wir nicht gefunden. Auch im Hinblick auf das Ende der Sanierung müssen wir Lösungen finden.

Was hat denn das Ende der Sanierung mit dem Problem der Autoposer zu tun?

Die Autoposer beeinflussen die Lebens- und Wohnqualität am See negativ. Es gibt grossen Unmut in unserer Stadt. Wenn die Hauptstrasse saniert ist, wenn dann endlich flaniert werden kann, wenn man in den Beizen und Cafés draussen sitzen kann, und dann ist die Hauptstrasse voll mit Lärm und Krach der Autoposer? Da wird die Lebensqualität erheblich geschmälert. 90 Prozent erfreuen sich am See und werden massiv eingeschränkt durch dichten, lauten Verkehr der Poser.

Stören die Autoposer wirklich so sehr?

Wenn Sie sich nur zwei Stunden an der Hauptstrasse aufhalten, dann verstehen Sie die Welt nicht mehr. Dieselben fahren immer und immer wieder dieselbe Strecke. Rorschach ist ein richtiger Anziehungspunkt geworden. Das müssen wir unterbinden können. Sie sollen gerne nach Rorschach kommen, zu Fuss, mit dem Schiff, mit dem Zug, aber sie sollen den Anstand wahren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen