Nachgefragt Auch 2021 gibt es in Rorschach Kultur in der Feldmühle: «Livekonzerte sind nicht vergleichbar mit Onlinestreams», sagt Veranstalter Richard Lehner Die zweite Saison von Kultur in der Feldmühle stellte das «Kleberei»-Team coronabedingt vor besondere Herausforderungen. Flexibilität und ein buntes Programm in einem kleinen Rahmen haben sich bewährt. Im Frühling warten weitere Kulturveranstaltungen. Jolanda Riedener 04.12.2020, 16.08 Uhr

Richard Lehner ist Mitinitiant von Kultur in der Feldmühle in Rorschach. Bild: PD

Richard Lehner, Sie und Ihr elfköpfiges Team haben dieses Jahr ein Kulturprogramm unter besonderen Bedingungen auf dem Feldmühle-Areal zusammengestellt. Wie war die Saison in der «Kleberei»?

Wir hatten eine gute Saison, das Publikumsinteresse an unserem vielfältigen Programm von Juli bis November war gross. Auch haben wir festgestellt, dass sich unser Einzugsgebiet vergrösserte. So hatten wir an den 40 Veranstaltungen auch regelmässig Gäste aus St.Gallen, Arbon, Herisau, Romanshorn oder den Grenzregionen.



Die Bestimmungen für Veranstalter änderten sich dieses Jahr mehrfach. Wie haben Sie auf die Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus reagiert?

Wir hatten uns von Anfang an für eine Veranstaltungsreihe mit wenig Publikum entschieden. In unserem Raum waren ohnehin nur 60 Sitzplätze geplant, das ist uns natürlich entgegengekommen. Wir haben neue Regeln und Entscheide rasch umgesetzt und unser Schutzkonzept hat sich bewährt: Wir mussten glücklicherweise keine Ansteckungen melden.



Als Headliner im Herbst wäre Steff la Cheffe aufgetreten. Das Konzert war zügig ausverkauft, musste dann allerdings verschoben werden.



Ja, wir haben 60 Tickets verkauft, zugelassen waren nach den geltenden Regeln jedoch nur 50 Personen. So haben wir das Konzert auf den 1. Mai 2021 verschoben und alle Gäste, die Tickets gekauft hatten, darüber informiert.



Ist also die dritte Saison von Kultur in der Feldmühle bereits in Planung?

Ja, es wird noch eine weitere Saison geben, voraussichtlich im Frühling. Wann wir genau loslegen, wissen wir derzeit aber noch nicht. Es wird wieder ein ähnliches Programm geben mit Literatur, Konzerten, Kleinkunst, Kabarett und Theater. Auch den Ort, die «Kleberei», werden wir beibehalten. Wir werden aber auch kleinere Anpassungen vornehmen aufgrund von Erfahrungen, die wir in der letzten Saison gemacht haben.

In den Sommermonaten fanden Konzerte im Freien statt.

Bild: Richard Lehner

Weshalb haben Sie sich für eine dritte Saison auf dem Feldmühle-Areal entschieden?

Immer, wenn wir Konzerte veranstalten, kommen die Leute auf uns zu und sagen, wie sehr sie sich gefreut haben. Livekonzerte sind nicht vergleichbar mit Onlinestreams. Solange wir dürfen, machen wir weiter. Ausserdem beginnen die Bauarbeiten auf dem Feldmühle-Areal erst im Jahr 2022. Wir nutzen die Gelegenheit also nochmals ein Jahr, um der Region etwas zu bieten.



Entstanden wegen Corona finanzielle Einbussen?

Ich habe noch nicht alle Zahlen. Fest steht, dass wir kein grosses Defizit gemacht haben. Am Schluss muss einfach noch genug Geld für ein Teamessen übrig bleiben.