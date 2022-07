St.Gallen: Insieme kann alle Lager durchführen - Erleichterung

Nachgefragt «Alle Lager können durchgeführt werden»: Insieme-Frau fällt ein Stein vom Herzen Insieme Ostschweiz hat Helferinnen und Helfer gefunden für die Lager mit Menschen mit Beeinträchtigung. Claudia Lamminger, die die Lager organisiert, ist erleichtert. Rita Bolt 15.07.2022, 18.00 Uhr

Claudia Lamminger von Insieme. Rita Bolt

Insieme Ostschweiz mit Sitz in St. Gallen organisiert jährlich im Sommer zwischen 18 und 20 Ferienlager für Menschen mit einer Beeinträchtigung. Diese bilden jeweils den Höhepunkt für diese Menschen, die in geschützten Werkstätten in der ganzen Ostschweiz tätig sind. Die ersten Lager starten am 16. Juli. Im Vorfeld haben viele Betreuungspersonen gefehlt, den Wanderlagern in Graubünden drohte sogar eine Absage. Für die Organisation der Ferienlager und die Suche der Betreuungspersonen ist seit 13 Jahren Claudia Lamminger zuständig.