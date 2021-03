Nachfolger Peter Fux wird Direktor des Historischen und Völkerkundemuseums St.Gallen: Der Neue ist ein erfahrener Archäologe Diesen Sommer geht Daniel Studer in Pension. Er leitet das Historische und Völkerkundemuseum St.Gallen seit 2002. Jetzt hat der Stiftungsrat des Museums den Nachfolger von Studer gewählt. Es ist der am Zürcher Rietberg-Museum arbeitende Archäologe Peter Fux. Er ist lokal ein unbeschriebenes Blatt. Reto Voneschen 02.03.2021, 10.30 Uhr

Peter Fux, der neue Direktor des Historischen und Völkerkundemuseums St.Gallen. Bild: PD

Am Dienstagvormittag stellte sich der neue Museumsdirektor den Medien vor. Der 45-jährige Peter Fux nimmt seine Arbeit in St.Gallen im Juni auf. Per 1. Juli wird er die Verantwortung für das Museum übernehmen.

Zuvor wird im Haus im Stadtpark das 100-Jahr-Jubiläum gefeiert. Dies quasi als letzter grosser Akt des scheidenden Direktors. Die beiden letzten Ausstellungen seiner Ära sind «Klimt und Freunde» (27.3. bis 25.7.) und «Entdeckungen – Highlights der Sammlung» (ab 29.5.).

In Südamerika geforscht

Der neue Museumsdirektor Peter Fux hat an der Uni Zürich Ur- und Frühgeschichte, klassische Archäologie sowie Philosophie studiert. Seit 2008 ist er am Rietberg-Museum in Zürich tätig: zuerst als wissenschaftlicher Mitarbeiter, später als Kurator für die Kunst Amerikas, seit 2016 als Leiter der Sonderausstellungen. Seit 2016 ist Fux zudem Co-Projektleiter eines archäologischen Forschungsprojekts in Honduras.

Peter Fux verfügt gemäss Mitteilung des Stiftungsrates des Historischen und Völkerkundemuseums seit 2008 über breite Erfahrung aus musealer Tätigkeit und der Durchführung von Ausstellungen im In- und Ausland. Seine Ausstellung «Chavín» am Museo de Arte de Lima war die erfolgreichste archäologische Sonderausstellung in Peru in den vergangenen 25 Jahren.

Zwischen 2002 und 2004 war Fux als Mitarbeiter der jeweiligen Kantonsarchäolgien in Zürich und Schaffhausen an Ausgrabungen beteiligt. Am Museum Rietberg war er unter anderem 2010 für den Archäologieteil der Ausstellung «Bhutan - Heilige Kunst aus dem Himalaya» zuständig, 2012/13 zeichnete er als Kurator verantwortlich für die Sonderausstellung «Chavín - Perus geheimnisvoller Andentempel».

Wohnortswechsel nach St.Gallen geplant

Vor seiner Tätigkeit am Rietberg-Museum war Peter Fux unter anderem als Hochbauzeichner und Analyst für eine Zürcher Privatbank tätig. Er ist verheiratet und Vater einer dreijährigen Tochter. Derzeit lebt die Familie in Zürich, geplant ist aber ein baldiger Wohnortswechsel nach St.Gallen.