Nachfolger Peter Fux wird Direktor des Historischen und Völkerkundemuseums St.Gallen: Der Neue hat klare Vorstellungen Im Sommer wird Peter Fux neuer Direktor des Historischen und Völkerkundemuseums St.Gallen. Er löst Daniel Studer ab, der in Pension geht. Fux, der lokal ein unbeschriebenes Blatt ist, sieht die Kombination aus Geschichte, Archäologie und Völkerkunde als grosse Chance. Reto Voneschen Aktualisiert 02.03.2021, 16.21 Uhr

Peter Fux, der neue Direktor des Historischen und Völkerkundemuseums, am Dienstag auf der grossen Freitreppe in «seinem» Haus. Bild: Ralph Ribi

(2. März 2021)

Am Dienstagvormittag stellte sich der neue Museumsdirektor zusammen mit Stiftungsratspräsident Arno Noger und seinem Vorgänger den Medien vor. Der 45-jährige Peter Fux nimmt seine Arbeit in St.Gallen im Juni auf. Per 1. Juli wird er die Verantwortung für das Museum übernehmen.

Bewerbungsverfahren Und wieso diesmal keine Direktorin? (vre) Man hätte sich als Aussenstehender diesmal sehr gut vorstellen können, dass eine Frau an die Spitze des Historischen und Völkerkundemuseum St.Gallen berufen worden wäre. Es gab im Vorfeld der Wahl sogar einzelne Stimmen, die sich das ausdrücklich gewünscht hatten. Es habe bis in die letzte Bewerbungsrunde Frauen im Rennen gehabt, sagte dazu am Dienstag Stiftungspräsident Arno Noger auf eine Medienfrage. Das Geschlecht habe letztlich bei der Auswahl aber schlicht keine Rolle gespielt. Für Peter Fux entschieden habe man sich einerseits wegen seiner grossen Museumserfahrung und anderseits wegen seiner Vision fürs Historische und Völkerkundemuseum.

Zuvor wird im Haus im Stadtpark das 100-Jahr-Jubiläum gefeiert. Dies quasi als letzter grosser Akt des scheidenden Direktors. Die letzten Ausstellungen in seiner Ära sind «Klimt und Freunde» (27. März bis 25. Juli) sowie die Jubiläumsausstellung «Entdeckungen – Highlights der Sammlung» (ab 29. Mai).

Eine Vision fürs Museum

Peter Fux, der sich selber als Archäologe mit Herz und Seele bezeichnet, hat eine klare Vorstellung, wohin er mit dem Historischen und Völkerkundemuseum St.Gallen will. Die Betrachtungsweise von Geschichte als einfache Entwicklungslinie von der Agrar- zur städtischen Gesellschaft wie auch von Völkerkunde als Blick auf andere Gesellschaften aus westlicher Sicht sei definitiv überholt.

Heute müsse das Ziel sein, relevante und aktuelle Themen gleichzeitig aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Dabei müsse man komplexe Zusammenhänge allgemein verständlich und spannend aufbereiten. Dass St.Gallen die Bereiche Geschichte, Archäologie und Völkerkunde vereine, eröffne dem Museum die Chance für den gesamtheitlichen Blick auf ein Thema wie beispielsweise Wasser oder Mobilität. Für Peter Fux eröffnet der Verbund der drei Bereiche unter einem Dach zudem die Chance, bei der Ausstellungstätigkeit schweizweit eine Nische zu füllen.

Medienorientierung miz (von links) Peter Fux, Stiftungspräsident Arno Noger und dem heutigen Museumsdirektor Daniel Studer. Bild: Ralph Ribi

(2. März 2021)

Der neue Direktor stellt sich zudem das Historische und Völkerkundemuseum als offenes Haus für. Offen für alle. Es soll eine Plattform für Eigenes, für Fremdes und für Kooperationen werden. Es soll Treffen, Austausch und Diskussionen ermöglichen. Dass das Haus im Stadtpark gemäss Leitbild auch ein Ort der St.Galler Stadtgeschichte sein soll, ist Peter Fux bewusst. Als Direktor werde er dies nicht selber umsetzen; er sei dafür nicht der Fachmann und das sei auch nicht seine Aufgabe. Es werde aber seine Aufgabe sein, dies zu ermöglichen.

Benin-Bronzen: Zuerst die Voraussetzung für eine Rückgabe schaffen

Und was meint der neue Direktor zur Diskussion um die Rückgabe der Bronze-Objekte aus Benin, die im Museum liegen und aus einem britischen Raubzug aus der Kolonialzeit stammen? Solche Objekte einfach zurückzugeben, sei nicht unproble­matisch, sagt Peter Fux. Zuerst müsse man Voraussetzungen schaffen, dass solche Rückführungen gelingen könnten. Dabei sei es für ihn ganz wichtig, dass man den Ländern, in denen die Objekte einst gestohlen worden seien, auf Augenhöhe begegne, sie als gleichwertige Partner akzeptiere und behandle.

Und was wird das Thema der ersten Ausstellung des neuen Museumsdirektors sein? Diese Frage blieb am Dienstag unbeantwortet. Ideen für Ausstellungen seien bei Peter Fux vorhanden, hielt Stiftungspräsident Arno Noger fest. Solche seien im Bewerbungsgespräch auch genannt worden. Es sei jetzt aber noch viel zu früh, um konkret über ein Thema zu reden. Zuerst müsse der neue Direktor in St.Gallen anfangen.

Kurswechsel braucht zuerst einmal Zeit

Und so schnell wird sich der personelle Wechsel an der Spitze des Museums auch nicht auswirken. Bis man die Handschrift des «Neuen» wirklich spürt, dürfte es angesichts der Langfristigkeit von Museumsplanungen 2022 werden. Für die zweite Hälfte 2021 sind bereits eine archäologische Ausstellung über den Bodenseeraum sowie eine Weihnachtsausstellung in Vorbereitung.

Der neue Direktor stellt sich und seine Ideen fürs Historische und Völkerkundemuseum vor. Bild: Ralph Ribi

(2. März 2021)

Für 2022 anvisiert wird bereits eine Schau über Mummenschanz. Die national und international bekannte Truppe wird im kommenden Jahr 50 Jahre alt. Und weitere Themen für 2022 sind bereits in der Konkretisierung. In diesen Prozess, so ist anzunehmen, wird der neue Museumsdirektor seine Ideen erstmals hineintragen können.