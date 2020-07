Porträt Nachbarinnen und Konkurrentinnen: Sabrina Egger-Liechti und Jasmin Oosthuysen wollen beide Muolens Schulpräsidentin sein Sie sind beide im gleichen Alter, sind nebeneinander aufgewachsen und wohnen auch heute wieder Tür an Tür: Sabrina Egger Liechti (CVP) und Jasmin Oosthuysen (SVP) kandidieren am 27. September für das Muoler Schulpräsidium. Perrine Woodtli 27.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Welt ist klein - auch, oder vielleicht besonders in Muolen. Sabrina Egger-Liechti und Jasmin Oosthuysen wuchsen nebeneinander im Dorf auf. Sabrina Eggers kleinere Schwester war damals die beste Freundin von Jasmin Oosthuysen. Wie der Zufall es wollte, wohnen die beiden Frauen viele Jahre später wieder Tür an Tür. Aus den Nachbarinnen sind nun auch Konkurrentinnen geworden, denn beide kandidieren am 27. September für das Schulpräsidium.

Im Gespräch betonen aber beide, man sehe die Andere nun nicht als Gegnerin oder gar Feindin.

Lust auf etwas Neues

Sabrina Egger verbrachte bislang beinahe ihr ganzes Leben in der 1200-Seelen-Gemeinde. Nur für vier Jahre zog es die 38-Jährige woanders hin –jedoch nicht weit weg, sondern ins benachbarte Häggenschwil. Seit zehn Jahren sitzt die CVPlerin im Gemeinderat. Für sie eine Art Hobby, wie sie sagt. Von Beruf her arbeitet sie als Pflegeleitung in der Hirslanden-Klinik Stephanshorn in St.Gallen.

Sabrina Egger-Liechti, CVP. Ralph Ribi (24. Juli 2020)

Im Gemeinderat steht Sabrina Egger dem Ressort Kinder und Jugend vor. Eine Arbeit, die ihr viel Spass mache. Und bei es auch viele Berührungspunkte mit der Schule gebe. «Die Zusammenarbeit mit dem Schulleiter, dem Schulrat und Lehrern ist immer sehr angenehm.»

Als Gemeinderätin habe sie in den vergangenen Jahren zudem einen Einblick in die Arbeit von Ratskollege und Schulpräsident Roger Eggenberger (CVP) erhalten, schliesslich sitze man jeweils am gleichen Tisch. «All das hat dazu geführt, dass ich mir dieses spannende Amt sehr gut vorstellen kann», sagt Sabrina Egger.

«Nach zehn Jahren habe ich nun Lust auf eine neue Herausforderung.»

«Kenne die Bedürfnisse der Eltern und Kinder»

Ihrer Meinung nach sei die Schule in Muolen bestens aufgestellt und funktioniere sehr gut, sagt Sabrina Egger. Sie lobt Parteifreund Roger Eggenberger, der sein Amt Ende Jahr abgibt, und sagt:

«Es ist wichtig, dass wir dieses Level behalten können.»

Sie glaubt, dass ihr das mit ihrer langjährigen Erfahrung als Gemeinderätin und im Personalbereich gelingen würde. Hinzu komme, dass sie als Mutter eines knapp vierjährigen Sohnes sowohl die Bedürfnisse der Kinder als auch der Eltern kenne.

Für Egger, die sich politisch Mitte-rechts einordnet, ist es nicht die erste Wahl in diesem Jahr, an der sie teilnimmt: Sie stand im März auf der Newcomer-Liste der CVP für die Kantonsratswahlen.

Politische Quereinsteigerin will sich mehr engagieren

Anders als ihre Konkurrentin ist Jasmin Oosthuysen eine politische Quereinsteigerin. Die 35-jährige Betriebsökonomin verantwortet bei der Sozialversicherung Appenzell Ausserrhoden die Finanzen. Zahlen, Rechnungen, Budgets, das sei genau ihr Ding, sagt Oosthuysen. Dennoch reize sie etwas Neues.

Sie und ihr Mann erwarten Anfang September ihr erstes Kind. Im Hinblick auf die Mutterschaft wolle sie sich nun neu orientieren, sagt Oosthuysen, die auch im Geschäft ihres Vaters arbeitet, bei der Buschor Holzbau und Recycling AG in Muolen. Sie wolle künftig nur noch im Dorf arbeiten, dies lasse sich besser mit der Familie vereinbaren.

«Jetzt, da ich schwanger bin, ist es mir zudem wichtig, mich mehr in der Gemeinde einzubringen.»

Jasmin Oosthuysen, SVP. Ralph Ribi (24. Juli 2020)

Oosthuysen arbeitet bereits in der Geschäftsprüfungskommission der Wasserkooperation Muolen, mit der Schule hatte sie bislang aber noch viel zu tun. Das will sie nun ändern. Die Aufgabe als Gemeinderätin interessiere sie sehr.

«Als mich ein Freund auf eine Kandidatur für das Schulpräsidium angesprochen hat, dachte ich: Wieso nicht?»

Oosthuysen kandidiert auch fürs Schulparlament

Ihr sei bewusst, dass sie keine politische Erfahrung mitbringe und sie noch nicht sehr vernetzt sei im Dorf. Die Muoler würden sie vom Namen her aber teilweise schon kennen, sagt Oosthuysen, die bis vor kurzem noch Buschor hiess. Das Familienunternehmen im Dorf habe bereits ihr Grossvater gegründet.

Sie ist überzeugt, mit anderen Qualitäten zu punkten. Dank ihres beruflichen Hintergrundes könne sie sich rasch auf Neues einlassen. Sie sei flexibel, offen, pflichtbewusst und behalte auch wenn es hektisch werde einen kühlen Kopf.

Oosthuysen kandidiert am 27. September nicht nur fürs Schulpräsidium, sondern auch fürs Schulparlament der regionalen Oberstufenschule Grünau. «Die Muoler Kinder gehen nach Wittenbach in die Oberstufe. Es ist also sicher nicht schlecht, auch dort involviert zu sein», sagt sie. Seit kurzem ist sie zudem SVP-Mitglied. «Das hat sich alles so miteinander ergeben.» Der SVP sei sie beigetreten, weil es für sie in dieser Partei «am ehesten stimme». Sie betont: «Ich habe aber immer noch meine eigene Meinung.»

Wenn sie nicht gerade für politische Ämter kandidiert, verbringt sie gerne Zeit mit ihrem Mann und ihren drei Hunden. Besonders sei jeweils, wenn die Familie ihres südafrikanischen Partners sie in Muolen besuche.

Die Muoler im Mitteilungsblatt erreichen

Gibt's zur Kampfwahl auch einen Wahlkampf? Beide verneinen. Sabrina Egger hat ein Inserat im Gemeindeblättli publiziert, in dem sie mitteilt, was ihre Motivation sei. «Weil man wegen des Coronavirus die Leute im Dorf weniger sah, wollte ich den Bewohnern auf diesem Weg meine Kandidatur mitteilen», sagt Egger. Mehr Werbung müsse sie nicht machen. Sie sei gut vernetzt und unter anderem auch in der Frauengemeinschaft dabei. Sie sagt:

«Ich kenne die Muoler und sie kennen mich.»

Auch Jasmin Oosthuysen plant noch einen Auftritt im Mitteilungsblatt. Sie kann sich vorstellen, dass Sabrina Egger ihr gegenüber einen Vorteil aufgrund ihrer Gemeinderatserfahrung hat. Darauf hoffe sie natürlich, sagt Egger. «Ich sehe mich aber definitiv nicht jetzt schon als Siegerin.»

Die Muolerinnen sehen dem Wahltag nun entspannt entgegen. Beide sagen: «Entweder sie wählen mich oder sie wählen mich nicht.» Sowohl Sabrina Egger als auch Jasmin Oosthuysen stellen sich auch für den Gemeinderat zur Verfügung.