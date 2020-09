Nach zwei schweren Unfällen wird der gefährlichste Fussgängerstreifen Gossaus sicher – dafür müssen die Autos hinter dem Bus warten Nach zwei Unfällen mit einem Toten und zwei Verletzten im August handelt der Kanton beim Fussgängerstreifen vor der Migros in Gossau. Der Bus hält künftig auf der Strasse, damit ihn Autos nicht überholen können. Die beiden Unfälle hätte das aber nicht verhindert. Johannes Wey-Eberle 24.09.2020, 16.28 Uhr

Damit keine gefährlichen Situationen mehr entstehen, soll der Bus künftig auf der St.Gallerstrasse statt in der Haltebucht anhalten. Johannes Wey (24. September 2020)

Der 151er steht an der Haltestelle Migros Markt in Gossau. An der viel befahrenen St.Gallerstrasse wird der Regiobus immer und immer wieder von Autos überholt. Und das alles unmittelbar an einem Fussgängerstreifen.