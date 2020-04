Nach zwei Jahren Leerstand: Der Kiosk in St.Georgen öffnet wieder

LETZTE TAGE: St.Gallen verliert Kult-Kiosk: Valora schliesst Verkaufsstelle bei Mühlegg-Bergstation

56 Jahre lang hat die Valora den Kiosk bei der Bergstation der Mühleggbahn in St.Georgen betrieben. Diese Verkaufsstelle unter anderem für Zeitungen, Heftli, Rauchwaren und Süssigkeiten kennen viel St.Galler vom Weg in die Badi am Mannenweier. Nun wird sie aufgegeben. Am Samstag ist der Kiosk letztmals geöffnet.