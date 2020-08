Nach Verzögerung startet das Familientreff in Wittenbach Montag mit seinem Angebot

Endlich kann das Familienwerk in Wittenbach die Türen für Kinder, Kleinkinder und ihre Eltern öffnen. Verzögert wegen Corona, dafür voller Elan.

Viola Priss 09.08.2020, 05.00 Uhr

«Ich bin gespannt, wie Wittenbach das Werk annehmen wird» Foto: Viola Priss (07.August 2020)

Sie habe keinen Tag länger warten wollen, erzählt Astrid Addison und ihre Augen leuchten. Jede freie Minute verbringt die Sozialarbeiterin zwar diese Woche schon in den beiden Räumen des neuen Familienwerks in Wittenbach, die Müdigkeit aber merkt man ihr nicht an. Heute kamen die Vorhänge, die sollen schönes, gemütliches Licht in den Saal bringen, erzählt die Leiterin des Zentrums.



Viel Platz für viele Ideen im Familienwerk Wittenbach. Foto: Viola Priss (07. August 2020)

Von Anfang an war sie Teil der Spurgruppe, die der Idee eines Familienzentrums Gestalt geben sollte. Ursprünglich war ein Gemeinschaftszentrum geplant. Ein Ort, an dem alle Generationen unter einem Dach zusammenkämen: Von Kleinkinderbetreuung über den Deutschkurs bis zur Seniorenspielgruppe. Heraus kam die etwas kleinere Variante mit Schwerpunkt auf Null bis Vierjährigen aber auch deren Eltern. Zahlreiche Tische, jede Menge Stühle sowie Kinderstühle aller Art befinden sich schon in den Räumen.

Gelegenheit für eine Verschnaufspause soll der Treff ebenfalls bieten. Foto: Viola Priss, (07. August.2020)

An zwei halben Tagen, Montag Nachmittag und Mittwochvormittag, sind in den geräumigen Sälen ab kommender Woche Platz für Austausch, für Musik, Basteln, Café und mehr. Dabei hat Addison darauf geachtet, den bestehenden Angeboten nicht in die Quere zu kommen. Auf zwei Etagen findet sich ein wahres Mekka an Spielutensilien für jedes Alter. «So haben die Eltern Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch mal sitzen zu bleiben dabei», sagt Addison. Dabei soll es jedes Mal einen Kuchen geben, die Kaffeemaschine steht auch bereit. Hier ist Astrid Addison auf noch mehr freiwillige Hände angewiesen. «Aber auch das wird anlaufen», sagt sie zuversichtlich.



«Die Leute kamen auf mich zu: ‹Könnt ihr nicht schon früher öffnen?›»

Die Spielprobe aufs Exempel haben inzwischen Addisons Kinder schon einmal vorgenommen. Foto: Viola Priss (07. August 2020)

Eigentlich stand sie schon im Juni in den Startlöchern für ihr «Herzenstück», das Ende Juni hätte starten sollen. Die Pandemie zwang sie und die Gemeinde jedoch zur Geduldsprobe: «Dafür sind in der Zwischenzeit noch mehr Spenden an Spielzeug eingegangen, ich konnte weitere Ideen entwickeln und auch die Notwendigkeit eines direkt erreichbaren Orts ist sicher gestiegen.»



Am liebsten hätte Astrid Addison «ein Haus für alle Generationen.» Foto: Viola Priss (07. August 2020)

Nebst Angeboten wie den Spielgruppen für Eltern und Kinder (ElKi, Elki+ )und Zwirbeltreff finden schon im August Deutschkurse und der Kinderchor der örtlichen Schule hier Platz, auch ein Pilateskurs hat bereits Interesse gezeigt. Richtig losgehen soll es dann mit dem Grillfest im Oktober. Aber auch am Montag sind Grosseltern, Eltern und Kinder willkommen, Puppenecke, Käuferliladen und Kaffeemaschine stehen dann bereit.