Nach tödlichem Unfall auf Fussgängerstreifen in Gossau: Kanton will Situation verbessern

Der Kanton will bis Mitte Oktober den Fussgängerstreifen bei der Bushaltestelle Migros Markt in Gossau sicherer machen. Neu hält der Bus auf der Strasse und nicht in einer Busbucht. Im August ist ein 81-jähriger Mann angefahren worden und verstorben.