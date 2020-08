Nach Rissen von Geissen in Appenzell Innerrhoden: Wolf konnte genetisch nachgewiesen werden Beim Wolf, der im Sommer mehrere Nutztiere auf der Potersalp gerissen hat, handelt es sich um das Wolfsmännchen M135. Es wurde bisher erst einmal in der Schweiz genetisch nachgewiesen. 27.08.2020, 09.13 Uhr

Beim Wolf handelt es sich um das Wolfsmännchen M135. Symbolbild: Raphael Rohner

(pd/dar) Der Wolf, der im Ende Juni und Anfang Juli auf der Potersalp in Appenzell Innerrhoden mehrere Geissen gerissen hat, konnte genetisch nachgewiesen werden. Dies teilt das die Innerrhoder Jagd- und Fischereiverwaltung in einem Communiqué mit. Es handelt sich um das Wolfsmännchen M135. Der Wolf stammt aus Italien und wurde bisher lediglich einmal in der Schweiz genetisch nachgewiesen. Am 14. Mai 2020 wurden DNS-Spuren vom M135 in Oberhof, Kanton Aargau, im Zusammenhang mit Nutztierrissen nachgewiesen.