Nach monatelanger Corona-Pause kehrt die Kultur ins Schloss Dottenwil zurück Das Schloss Dottenwil in Wittenbach öffnet im September wieder. Es warten Musik, Kabarett und Ausstellungen auf die Besucherinnen und Besucher. Perrine Woodtli 04.08.2020, 17.19 Uhr

Macht im Oktober Halt in Wittenbach: Bänz Friedli. Bild: PD

Mehrere Monate hatte das Schloss Dottenwil in Wittenbach wegen des Coronavirus geschlossen. In einem Monat soll es sich nun wieder mit Leben füllen. Die IG Dottenwil habe aufgrund der gelockerten Bestimmungen beschlossen, das Restaurant, das Museum sowie die Galerie per 5. September zu öffnen, heisst es auf der Website.