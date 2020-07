Nach Luzerner Vorbild: Ein Parkleitsystem für Elektroautos soll auch in St.Gallen zum Einsatz kommen Fahrer von Elektroautos können in St.Galler Parkhäusern Strom tanken. Nur angezeigt ist das – anders als etwa in Luzern – nirgends. Der Bedarf sei gering, heisst es von der Cityparking St.Gallen AG. Diana Hagmann-Bula 13.07.2020, 05.00 Uhr

In der Parkgarage Burggraben sind Ladestationen für Elektroautos signalisiert, ausserhalb nicht. Vielleicht ändert sich das bald. Bild: Ralph Ribi

Egal wie unterschiedlich sie über Umweltschutz denken, Horrorszenario haben Autofahrer und Elektroautofahrer das gleiche: Ungewollt mit leerem Tank oder leerer Batterie stehen zu bleiben. Im Elektroauto fährt diese Angst noch stärker mit als im normalen Wagen. Tankstellen stehen an jeder Ecke der Stadt, Ladestationen für E-Autos hingegen sind noch nicht dicht gesät. Experten sprechen von Reichweitenangst. Sie sei einer der häufigsten Gründe, sich gegen ein E-Auto zu entscheiden, heisst es in der Branche.

Ein Ladeplatz ist immer frei

Kein Wunder, fiel einem St.Galler letzte Woche bei einem Ausflug mit dem Elektroauto nach Luzern positiv auf, dass das Parkleitsystem in der Stadt am Vierwaldstättersee auch auf E-Tankstellen in Parkhäusern hinweist. Seit seiner Rückkehr fragt er sich: Weshalb handhabt es seine Stadt nicht so?

Matthias Leuzinger, Betriebsleiter Parkleitsystem St.Gallen. Bild: Mareycke Frehner

Natürlich könnte man diesen Parameter ebenfalls in St.Gallen ins Parkleitsystem integrieren, sagt Matthias Leuzinger, Betriebsleiter des Parkleitsystems St.Gallen. Aber: «Die meisten Fahrer von Elektroautos tanken zu Hause Strom. Sie wollen bei uns nur parkieren.» Und Touristen, die mit ihrem Elektrofahrzeug von weit her anreisen, würden sich meist im Voraus über Ladestationen am Zielort informieren. Sie konsultieren ihr modernes Navigationssystem, sie suchen auf Websites wie www.lemnet.com nach Parkplätzen mit Lademöglichkeit. Leuzinger sagt:

«Es ist dahingestellt, ob eine Anpassung des Parkleitsystems Kunden mit E-Auto viel bringen würde.»

Die Cityparking St.Gallen AG, die er als Geschäftsführer leitet, unterhält in der Parkgarage Stadtpark zwei, im Bahnhof vier, im Brühltor drei und im Burggraben sechs Ladestationen. Innerhalb der Anlagen sind die E-Tankstellen signalisiert. Leuzinger sagt:

«Sie werden bisher nicht intensiv genutzt.»

Von Aussen sehen Elektroautofahrer in St.Gallen nicht, wo ein Ladeplatz frei wäre. Bild: Ralph Ribi

Bedeutet konkret: Ein Platz, um Strom zu tanken, findet sich meistens. «Solange das so bleibt, braucht es keinen Hinweis im Parkleitsystem», sagt Leuzinger. Allerdings rechnet er damit, dass die Zahl der Elektroautos und damit die Nutzung der Ladestationen kontinuierlich zunehmen wird. «Elektroautos nehmen Fahrt auf», schrieb auch das Bundesamt für Statistik im Januar in einer Mitteilung.

312900 Personenwagen sind 2019 in der Schweiz zugelassen worden, 4,2 Prozent davon waren rein batteriebetrieben. «Wir glauben an E-Autos und haben unsere Parkgaragen mit überdimensionierten Stromzuleitungen ausgerüstet», sagt Leuzinger. So liesse sich innerhalb kurzer Zeit das Angebot an E-Tankstellen ausbauen, falls nötig.

Einheimische laden E-Autos nicht im Parkhaus

95 Prozent der Schweizer Fahrer von Elektroautos würden ihr Fahrzeug daheim laden, sagt Romano Ingold, Leiter Mobilität bei den St.Galler Stadtwerken. Die Stadtwerke bewirtschaften Ladestationen in mehreren Parkhäusern. «Hauptsächlich Touristen oder Geschäftsreisende verwenden bisher die öffentlichen Stromtankstellen», sagt Ingold.

Der Preis spielt dabei eine Rolle: Zu Hause kostet der Strom zwischen 17 und 22 Rappen pro Kilowattstunde, auswärts verrechnen die Stadtwerke 35 Rappen. «Dazu kommt ein Franken für den Ladestart. Der tut weh», weiss Ingold. Erst wenn der Akku nicht mehr ausreicht, um nach Hause zu gelangen, weichen Einheimische auf E-Tankmöglichkeiten in Parkhäusern aus. Oder sie wollen zwei Fliegen auf einen Schlag erledigen: Auto laden und gleichzeitig das neue Restaurant ausprobieren.

Peter Jans, Stadtrat und Direktor Technische Betriebe. Bild: Michel Canonica

Peter Jans, Stadtrat und Direktor Technische Betriebe, gefällt das Luzerner Modell: Er sagt:

«Es ist sinnvoll und wichtig, darüber nachzudenken, es der Stadt in der Zentralschweiz gleichzutun.»

Er werde die Idee nach den Ferien in der Parkleitsystem St.Gallen AG einbringen, zu der die Stadt als Inhaberin zweier Parkhäuser gehört. Ihre Parkings Rathaus und Kreuzbleiche verfügen zwar über keine E-Tankstellen, das Energiekonzept 2050 der Stadt geht für das im Projekttitel genannte Jahr aber von einem Verkehr ohne Verbrennungsmotoren aus. Die Stadt baue die Infrastruktur für E-Mobilität auf, sie unterstütze Käufer von E-Autos mit einem Beitrag aus dem Energiefonds, heisst es in dem Papier. Jans sagt:

«Mit einem Hinweis im Parkleitsystem auf E-Tankstellen lässt sich ein weiteres Zeichen für Elektromobilität setzen.»

Ein Aufkleber könnte schon genügen

Freie Stromtankstellen sogar numerisch anzeigen, analog zu den herkömmlichen Parkplätzen? «Das könnte Ärger verursachen», sagt Matthias Leuzinger, Betriebsleiter des Parkleitsystems St.Gallen. Er denkt dabei an den Fall, dass ein Fahrer eines herkömmlichen Autos einen E-Tankstellenplatz belegt, weil das Parkhaus voll ist. Oder ein Fahrer seinen E-Wagen abstellt, aber nicht anschliesst, weil die Batterie voll ist. «Dann würde das Parkleitsystem einen freien Ladeplatz anzeigen, obwohl er belegt ist.»

Um die bestehenden Schilder nicht vergrössern zu müssen und die Autofahrer nicht mit zu vielen Informationen vom Verkehr abzulenken, hat man sich in Luzern für einen Aufkleber mit Piktogramm entschieden. «Unser Parkleitsystem hat als eines der ersten in der Schweiz angezeigt, dass E-Parkplätze vorhanden sind», sagt Alexander Studhalter von der Parkleitsystem AG Luzern, und erzählt von positiven Rückmeldungen.

Ein Sticker, angebracht im Rahmen des normalen Unterhalts: eine kleine Sache, mit grosser Wirkung. In Luzern, und vielleicht bald auch in St.Gallen.