St.Gallen und Quartier begraben Kriegsbeil wegen Schleichwegen

Nach jahrelangem Streit Quartierverein und Stadt begraben Kriegsbeil: Aus den Schleichwegen im Güterbahnhofareal werden 2022 offizielle Wege Nachdem das Gleis durchs Güterbahnhofareal im Herbst stillgelegt wurde, sollen nun zwei Fuss- und Veloverbindungen ins Quartier gebaut werden. Der Quartiervereinspräsidenten freut sich heute darüber. Früher klang das anders. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 15.12.2021, 05.00 Uhr

Wo jetzt noch Schnee liegt, wird im kommenden Frühling ein Fuss- und Veloweg von der Zimmerstrasse zur Güterbahnhofstrasse gebaut. Möglich gemacht hat dies erst die neue Streckenführung der Appenzeller Bahnen. Bild: Sandro Büchler (14. Dezember 2021)

Im St.Galler Güterbahnhofareal verändert sich gerade einiges. Das kurvige Gleis der Appenzeller Bahnen ist stillgelegt und bereits grösstenteils entfernt worden. Seit Oktober fährt die Bahn neu nördlich am langgezogenen ehemaligen Güterbahnhofgebäude vorbei in Richtung Riethüsli, Teufen, Gais und Appenzell. Neu gibt es einen Bahnübergang und seit Sonntag ist auch die neue Haltestelle in Betrieb.

Kommendes Jahr gibt es eine weitere Neuerung. Das Tiefbauamt der Stadt baut für Fussgängerinnen und Velofahrer zwei neue Verbindungswege ins südlich gelegene Quartier – von der Güterbahnhofstrasse zur Zimmerstrasse und zum Schlosserweg. 145'000 Franken kostet der Ausbau samt Beleuchtung.

Zwei Schleichwege werden zum Politikum

Das Bauvorhaben wäre an sich nichts aussergewöhnliches, wäre da nicht die Geschichte, die sich vor sieben Jahren zugetragen hat. Denn als die Kurvenstrecke der Appenzeller Bahnen noch in Betrieb war, benutzten immer wieder Quartierbewohnerinnen und -bewohner den Schleichweg über die Gleise. Dies sei ein Sicherheitsrisiko, befanden 2014 die Appenzeller Bahnen. In einer Nacht- und Nebelaktion wurden die Wege mit einem Gitterzaun geschlossen.

Mit solchen selbstgebastelten Andreaskreuzen leistete das Quartier Widerstand gegen die 2014 gesperrten Verbindungswege. Bild: Sandro Büchler (14. Dezember 2021)

Im Quartier stiess das Vorgehen auf Unverständnis und wurde zum Politikum. Mit Protestbriefen an den Stadtrat, mit Vorstössen im Parlament und handgemachten Andreaskreuzen als Zeichen des Widerstands kämpfte das Quartier für die Öffnung der Wege.

Alfred Mallepell, Präsident des Quartiervereins Tschudiwies-Centrum. Bild: Luca Ghiselli

Allen voran Alfred Mallepell, Präsident des Quartiervereins Tschudiwies-Centrum: «Wir mussten Umwege in Kauf nehmen.» Der direkte Zugang zum Veloweg auf der Güterbahnhofstrasse war zu. «Dieser ist sicherer für jene, die westwärts wollen, aber auch für die, die ins Zentrum wollen.» Zwar gebe es die Alternative via Oberstrasse.

«Aber auf der dicht befahrenen Strasse fühlen sich Velofahrerinnen und Velofahrer erdrückt.»

Beat Rietmann, Stadtingenieur der Stadt St.Gallen. Bild: PD

«Aufgrund der Reaktionen und Interventionen aus dem Quartier hatte sich die Stadt bereit erklärt, sich für die Öffnung der Bahnübergänge einzusetzen», sagt Stadtingenieur Beat Rietmann rückblickend. Doch schnell habe man festgestellt, dass auch eine Blinklichtanlage zu teuer geworden wäre. Die Stadt vertröstete das erboste Quartier damit, dass 2021 die Gleise verlegt und die Wege dann wieder geöffnet werden.

«Der Stadt war ein grober Fauxpas unterlaufen»

Jetzt ist dieser Moment gekommen. Die Gleise und auch der Zaun sind weg. Fussspuren und Abdrücke von Hundepfoten im Schnee deuten an, wie rege der Schleichweg benutzt wird. Farbige Pflöcke zeigen, wo die neuen Wege gebaut werden sollen. Bis 5. Januar liegt das Projekt auf.

Alfred Mallepell blickt zurück: «Auch nachdem wir die Niederlage eingestehen mussten, haben wir weitergekämpft. Wir haben immer wieder Druck beim Tiefbauamt der Stadt gemacht, geschaut, dass es nicht vergessen geht.» Denn die zwei Wege seien fürs Quartier ein grosser Gewinn an Lebensqualität. Auch die neue Haltestelle der Appenzeller Bahnen werde dadurch stärker aus dem Quartier frequentiert.

Farbige Pflöcke markieren den zukünftigen Verbindungsweg zum Schlosserweg. Bild: Sandro Büchler (14. Dezember 2021) Die Markierungen weiter westlich bei der Zimmerstrasse lugen aus der Schneedecke. Bild: Sandro Büchler (14. Dezember 2021) Die letzten Stücke des stillgelegten Gleises. Bild: Sandro Büchler (14. Dezember 2021) Im Frühling 2022 sollen die Bauarbeiten für die neuen Wege starten. Bild: Sandro Büchler (14. Dezember 2021) Mittagspause für die Bauarbeiter, die die Gleise demontieren. Bild: Sandro Büchler (14. Dezember 2021)

Mallepell verhehlt aber auch nicht, dass er damals sehr wütend auf die Stadt gewesen sei. «Dass man beim Tiefbauamt davon ausgegangen war, dass die Verbindungswege im Quartier keinem Bedürfnis entsprechen, war ein grober Fauxpas.» Diesen wollte er der Stadt nicht verzeihen. Jetzt will Mallepell das Kriegsbeil begraben. Der Ärger von damals sei längst runtergespült.

«Jetzt überwiegt die Freude, dass wir zwei wunderbare, fast schon feudale öffentliche Wege erhalten.»

Auch Fabio De Mattia, bei den Appenzeller Bahnen für Infrastrukturprojekte verantwortlich, freut sich über die zwei neuen, «alten» Wege. Die Bahn habe sich für den Ausbau der Wege eingesetzt und einen Antrag bei der Stadt eingereicht. Nun könne die Geschichte zu den Akten gelegt werden.

