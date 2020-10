Nach Goldach auch Rorschach: Videoüberwachung soll Schulareale vor Vandalismus schützen – die Wirkung ist umstritten In Goldach hat sich die Videoüberwachung auf öffentlichen Arealen bewährt. Nun rüstet auch Rorschacherberg auf. Die Anlagen sollen aber weiterhin auch ausserhalb der Schulzeiten genutzt werden. Ralf Rüthemann 01.10.2020, 05.00 Uhr

Das Areal ums Schulhaus Bachfeld in Goldach ist videoüberwacht. Tafeln weisen darauf hin. Bild: Jolanda Riedener

Kaputte Scheiben, beschädigte Briefkästen und brennende Abfalleimer: Nicht alle halten sich an die Regeln auf öffentlichen Plätzen und immer wieder toben sich Randalierer auf Kosten der Gemeinde aus. Um dem entgegenzuwirken, werden in Rorschacherberg nun punktuell Überwachungskameras installiert – so auf dem Pausenplatz des Schulhauses Wildenstein, beim Kindergarten Wiesental und bei der Wertstoffsammelstelle beim Werkhof. «Man muss aber sagen, dass sich der Grossteil der Bevölkerung anständig verhält», sagt Rorschacherbergs Gemeindepräsident Beat Hirs. Weiter sagt er:

Beat Hirs, Gemeindepräsident Rorschacherberg.

Bild: Benjamin Manser

«Und trotzdem gibt es einige, die sich nicht an die gängigen Regeln halten. Die Überwachungskameras gelten nur diesen Personengruppen.»

Während die Kameras auf den Plätzen des Schulhauses Wildenstein und beim Kindergarten Wiesental gegen Vandalismus gerichtet sind, soll die Kamera beim Werkhof hingegen Falschentsorger filmen – zum Beispiel Personen, die den Hausmüll in der für Bauschutt vorgesehenen Mulde entsorgen. Diese Leute werden dann gebüsst. 80 Franken kostet es beim ersten Vergehen.

Neues Plätzchen, neuer Schaden

In Goldach werden schon seit 2012 gewisse öffentliche Bereiche mit Videokameras überwacht, begonnen hat die Überwachung im Bachfeld. Anders als in Rorschacherberg, wo festinstallierte Kameras geplant sind, werden in Goldach die Kameras jedoch ab und zu verschoben – meistens zwischen den öffentlichen Bereichen bei der Oberstufe, dem Bachfeld, dem Jugendzentrum und dem Kindergarten Breite.

Richard Falk, Gemeinderatsschreiber Goldach. Bild: PD

Der Goldacher Gemeindeschreiber Richard Falk ist zwiegespalten:

«Dort, wo die Kameras jeweils installiert sind, haben wir Ruhe. Das Problem ist nur, dass sich die Jugendlichen dann einfach ein neues Plätzchen suchen und möglicherweise neuen Schaden anrichten.»

Im vergangenen Sommer sei es in Goldach in Sachen Vandalismus aber relativ ruhig geblieben, sagt Falk. «Wir hatten im Rosenacker ein, zwei Fälle, aber ansonsten können wir uns nicht beklagen. Die meisten Jugendlichen verhalten sich völlig korrekt. So lief zum Beispiel die letzte Schulschlussfeier auch völlig friedlich ab.»

Tendenziell nimmt die Videoüberwachung zu, doch eine allzu breite Überwachung sei weder im Interesse der Bevölkerung noch des Gemeinderates, sagt Falk. «Wir müssen einfach weiterhin Schwerpunkte setzen, auch wenn der Datenschutz gewährleistet ist.» Die Aufnahmen werden nur überprüft, wenn es Anlass dazu gibt – auf Anordnung des Untersuchungsrichters. «Es ist also nicht etwa so wie vielleicht in London, wo es Angestellte gibt, die pausenlos öffentliche Bereiche überwachen», sagt Richard Falk.

Das Bachfeldschulhaus war eines der ersten, das mit Kameras ausgestattet wurde. Tafel auf dem Schulareal signalisieren dies. Bild: Jolanda Riedener

Keine «toten Plätze» erwünscht

Eines ist Beat Hirs besonders wichtig: «Wir legen grossen Wert darauf, dass die Schulanlagen auch ausserhalb der Schulzeiten als Treffpunkt genutzt werden können.» Es sollen keine toten Plätze sein, die nach Feierabend leer sind. Hirs sagt:

«Wir wollen eine Ermöglichungskultur haben und mit den Kameras gewährleisten, dass die Regeln eingehalten werden.»

Die genauen Standorte der Videokameras können bei der Gemeinderatskanzlei in Rorschacherberg eingesehen werden. Zudem werden sie auf der Website der Gemeinde publiziert. Auch an anderen Schulen in der Region hat sich die Videoüberwachung etabliert: Wittenbach etwa hat erst im vergangenen Jahr Werkhof und Schulhäuser mit Kameras ausgestattet.