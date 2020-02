Nach Freibier-Aktion in Rorschach: Grüne verzichten auf Anzeige gegen Junge FDP Die Rorschacher Jungfreisinnigen wollten mit Freibier die Wähler an die Urne locken. Die Grünen drohten daraufhin mit einer Anzeige. Nun sehen sie davon ab. 26.02.2020, 09.31 Uhr

Wer am vergangenen Samstagabend sein Wahlcouvert in die Kornhausbräu in Rorschach mitbrachte, erhielt von den Jungfreisinnigen der Region Rorschach vier Bier gratis. Die Grünen drohten daraufhin mit einer Anzeige. Davon sehen sie nun ab. Bild: Keystone

(pd/bro) Die Rorschacher Jungfreisinnigen haben in den vergangenen Tagen mit einer ungewöhnlichen Aktion für Aufsehen gesorgt. Mit Gratisbier in der Kornhausbräu wollten sie die Wähler an die Urne locken.